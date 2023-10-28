«Реал» – первый клуб, забивший «Барселоне» 300 голов в Ла Лиге

«Реал» забил «Барселоне» 300-й гол в рамках Ла Лиги.

Сегодня мадридский клуб одержал победу над каталонским в 11-м туре чемпионата (2:1).

« » стал первым клубом в истории лиги, забившим «блаугране» 300 голов. Топ-5 по этому показателю выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 300 голов;

2. «Атлетик» – 259;

3. « » – 249;

4. « » – 243;

5. « » – 193.

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