«Реал» – первый клуб, забивший «Барселоне» 300 голов в Ла Лиге

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«Реал» забил «Барселоне» 300-й гол в рамках Ла Лиги.

Сегодня мадридский клуб одержал победу над каталонским в 11-м туре чемпионата Испании (2:1). 

«Реал» стал первым клубом в истории лиги, забившим «блаугране» 300 голов. Топ-5 по этому показателю выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 300 голов;

2. «Атлетик» – 259;

3. «Атлетико» – 249;

4. «Валенсия» – 243;

5. «Севилья» – 193. 

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20 комментариев

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Кокич
Так он им первым и 100 голов забил, и 200,
и 400 тоже первым забьёт.
+14
-3
+11
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Streetbor
триста!!! 🚜 😁
+11
-4
+7
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JENNINGS
Ответ Streetbor
триста!!! 🚜 😁
«Реал» сегодня идеально вошёл в роль тракториста )))
+12
-6
+6
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Верховный Лорд
Ответ Руслан Хайбулов
всего Барса забила Реалу 503 гола, пропустила. от Реала 469 голов. поэтому визг только для слепых сливочных). ну и 121 победа барсы против 107 побед Реала. https://soccer365.ru/live/match-real-madrid-barselona-smotret-onlayn/&tab=stats_games пожалуйста вся статистика.
Хорошо, что рычажные живут в своем мире, где товарищеские матчи и товарищеские турниры что то значат)
+6
-2
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sports!
Ответ Streetbor
триста!!! 🚜 😁
принт на футболке у барсы как бы намекает 😛
+6
-4
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Алексей Даценко
А Барса нас сколько забила ,интересно
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Ruslan3132
Естественно )
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Фанат спорта01
я ожидал что отрыв от остальных будет больше.
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Tristan...
Вполне нормально. Полагаю, из всех клубов, больше всего Реал пропускал от Барселоны?
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Edo Milanian
Была надежда на "Кадис"...
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Mirhodi Mirfayziev
333 батареи
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football91
Ответ Руслан Хайбулов
всего Барса забила Реалу 503 гола, пропустила. от Реала 469 голов. поэтому визг только для слепых сливочных). ну и 121 победа барсы против 107 побед Реала. https://soccer365.ru/live/match-real-madrid-barselona-smotret-onlayn/&tab=stats_games пожалуйста вся статистика.
Ну там же можно убрать товарники и тут же можно увидеть разницу.
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Леван Мкртчян
Ответ Verdo
Реал хорош, 301 гол в ЛЛ и 121-107 общий счет личных встреч, всего 503 мяча отгрузили
Врете и не краснеете))
121--107 это общий счёт всех встреч между Барсой и Реалом.
121 победа у Барсы и 107 у Реала.
503 мяча , как раз это барса забила Реалу во всех этих матчах, а Реал забил 469 мячей
+3
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barca1899messi
Ответ xQcoW
Былы бы интересно посмотреть на чистую статистику, если бы у бчк не было ручного Негрейры
Ну тогда можно убрать и всех ручных судей Реал Мадрида когда Реал вообще больше 10 голов не смог забить
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barca1899messi
Ответ Человек1991
20 левейших пенальти , 40 голов с нарушениями , офсайды и тд.
Да ты про в Реал обожает забивать левые пенальти и голы с нарушениями особенно в последних нескольких Лига Чемпионов это было видно
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