«Реал» – первый клуб, забивший «Барселоне» 300 голов в Ла Лиге
«Реал» забил «Барселоне» 300-й гол в рамках Ла Лиги.
Сегодня мадридский клуб одержал победу над каталонским в 11-м туре чемпионата Испании (2:1).
«Реал» стал первым клубом в истории лиги, забившим «блаугране» 300 голов. Топ-5 по этому показателю выглядит следующим образом:
1. «Реал» – 300 голов;
2. «Атлетик» – 259;
3. «Атлетико» – 249;
4. «Валенсия» – 243;
5. «Севилья» – 193.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
и 400 тоже первым забьёт.
121--107 это общий счёт всех встреч между Барсой и Реалом.
121 победа у Барсы и 107 у Реала.
503 мяча , как раз это барса забила Реалу во всех этих матчах, а Реал забил 469 мячей