Аллегри про 1:0 с «Миланом»: «Нужно использовать поле как аэропорт, играя против 10 человек. Скорость Леау позволяла нейтрализовать наше преимущество»

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Миланом».

В 9-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Милан» (1:0) впервые с января 2021 года.

« » хорошо оборонялся, но футбол – это детали, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли « » контратаковать. Да, у нас было на одного игрока больше, но скорость способна нейтрализовать это преимущество.

Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали «Милан» [в последний раз], поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков.

Все дело в том, как вы пасуете. Играя против 10 человек, нужно использовать поле как аэропорт и не позволять им приближаться к мячу, нельзя позволять так контратаковать.

Когда у вас есть численное преимущество, вы не делаете пасы в узком пространстве, вы не идете в дриблинг, не стягиваете игроков на себя. Вы не форсируете ходы, вы принимаете проверенные решения. Это то, над чем нам нужно поработать, так как у нас есть несколько игроков без особого опыта, и игра на «Сан-Сиро» стала для них большим испытанием», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

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