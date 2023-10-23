Аллегри про 1:0 с «Миланом»: «Нужно использовать поле как аэропорт, играя против 10 человек. Скорость Леау позволяла нейтрализовать наше преимущество»

Теги Милан Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Мойзе Кин Рафаэл Леау Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Миланом».

В 9-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Милан» (1:0) впервые с января 2021 года.

«Ювентус» хорошо оборонялся, но футбол – это детали, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли «Милану» контратаковать. Да, у нас было на одного игрока больше, но скорость Рафаэла Леау способна нейтрализовать это преимущество.

Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали «Милан» [в последний раз], поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков.

Все дело в том, как вы пасуете. Играя против 10 человек, нужно использовать поле как аэропорт и не позволять им приближаться к мячу, нельзя позволять так контратаковать.

Когда у вас есть численное преимущество, вы не делаете пасы в узком пространстве, вы не идете в дриблинг, не стягиваете игроков на себя. Вы не форсируете ходы, вы принимаете проверенные решения. Это то, над чем нам нужно поработать, так как у нас есть несколько игроков без особого опыта, и игра на «Сан-Сиро» стала для них большим испытанием», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Алексей Уткин
Ответ Nekrasen
в целом прав, но кто простите Влаховича и Кьезу мариновал весь матч?)
Кин очень хорошо смотрелся
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funcdoc
Ответ Nekrasen
в целом прав, но кто простите Влаховича и Кьезу мариновал весь матч?)
Так они только выздоровели, весь матч они бы не смогли... Так что к Аллегри нет претензий
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Алексей Уткин
Ответ FinoAllaFine FJ
Юве победил, но все равно критика. После непонятных сезонов Юве с молодым составом набирает очки и все равно вам не так. Юве прессингует - вам не так. Юве дает молодняк - вам не так. Юве побеждает - не так. Юве контролит грамотно игру и доводит до победы - и все равно, видимо, не так) я понимаю, что сложно признавать тот факт, что Аллегри мастер, но думается мне, к концу сезона, придется… С победой.
в Юве нет ни одной звезды хотя бы уровня Леау и Жиру. Был Погба, да сплыл. Но, возможно, есть будущие звезды. Очень жаль, что Фаджоли полгода будет без опыта.
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Riverun
Бесконечно отсталый футбол, который показывает Юве, просто смех какой то. Тренера в команде нет. Есть просто старый знакомый, который подвыпивший зашёл в гости и рассказывает нам на кухне как все просто, легко и ничего не нужно придумать, и тд и та.
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FinoAllaFine FJ
Ответ Nekrasen
в целом прав, но кто простите Влаховича и Кьезу мариновал весь матч?)
Они не были готовы на весь матч, об этом перед матчем говорил и Аллегри и пресса. Что тут необычного
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FinoAllaFine FJ
Ответ Nekrasen
в целом прав, но кто простите Влаховича и Кьезу мариновал весь матч?)
Юве победил, но все равно критика. После непонятных сезонов Юве с молодым составом набирает очки и все равно вам не так. Юве прессингует - вам не так. Юве дает молодняк - вам не так. Юве побеждает - не так. Юве контролит грамотно игру и доводит до победы - и все равно, видимо, не так) я понимаю, что сложно признавать тот факт, что Аллегри мастер, но думается мне, к концу сезона, придется…
С победой.
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FinoAllaFine FJ
Ответ Алексей Уткин
в Юве нет ни одной звезды хотя бы уровня Леау и Жиру. Был Погба, да сплыл. Но, возможно, есть будущие звезды. Очень жаль, что Фаджоли полгода будет без опыта.
Да тут всем плевать на реалии, они вспоминают времена Конте и финалы ЛЧ. С учетом реалий - это безупречный результат. Насчет Жиру еще можно поспорить, а по уровню таланта Леао - верно, но не это важно на самом деле. Сегодня Юве забрал победу в архи важном матче, против милана побед не было больше двух лет, необходимо было, в идеале не слить. Юве затащил. Все очень старались. Макс грамотно сделал замены и почти нейтрализовал Рафу, за исключением нескольких эпизодов где у него было пространство. Очень грамотно, скупо, но победа у нас. Важная очень победа, серия сухих матчей не прервана, идем дальше к своим целям, надеюсь мы поборемся за скудетто, но зимой надо усиления в центр. Без усиления мы сольемся. Без Погба и Фаджо. Не дай Бог травмы и все - финита. Уже Айлинга рассматривают в центр, это уже крайние меры, надеюсь адекватные и преданные фаны это осознают. С победой!
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FinoAllaFine FJ
Ответ Алексей Уткин
в Юве нет ни одной звезды хотя бы уровня Леау и Жиру. Был Погба, да сплыл. Но, возможно, есть будущие звезды. Очень жаль, что Фаджоли полгода будет без опыта.
Тут люди пишут «Аллегри издевается, Аллегри это, Аллегри то, если бы Тчау не споткнулся и не удалился то Юве не победил», забывая что в футболе запомнят только итоговый счет и победителя… а он принес победу над миланом спустя два с лишним года и мы идем дальше. Время покажет. Не зря Макс бьет рекордв по победам и приближается к легендарным показателям в Юве. Удачи нам.
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Nekrasen
Ответ FinoAllaFine FJ
Юве победил, но все равно критика. После непонятных сезонов Юве с молодым составом набирает очки и все равно вам не так. Юве прессингует - вам не так. Юве дает молодняк - вам не так. Юве побеждает - не так. Юве контролит грамотно игру и доводит до победы - и все равно, видимо, не так) я понимаю, что сложно признавать тот факт, что Аллегри мастер, но думается мне, к концу сезона, придется… С победой.
эт точно не ко мне( Не просто с победой, а возможно со стартом огромной серией побед!
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