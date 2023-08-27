Тренер «Ювентуса» о не назначенном в пользу «Болоньи» пенальти: «Принимаем решение судьи»

Теги Ювентус серия А Италия судьи Болонья Массимилиано Аллегри Марко Ди Белло Марко Ландуччи Футбол

Марко Ландуччи охарактеризовал игру «Ювентуса» против «Болоньи» (1:1).

Главный тренер Массимилиано Аллегри не стал общаться с прессой после матча.

«Аллегри простыл и почувствовал себя не очень хорошо, но ничего серьезного.

Этот матч состоял из разных половин. Мы сказали команде, что она провела очень хороший второй тайм, но, возможно, мы слишком сильно хотели впечатлить своих болельщиков и проявили излишнее усердие. Жаль, что гол Влаховича отменили на 51-й минуте, это был важный момент. Но в целом мы лучше двигались во втором тайме.

Мы так хотели победить, что могли проиграть в конечном счете. Мы рисковали и знали, что так и придется делать, но порой это срабатывает лучше, чем в других случаях. Мы набрали хорошее очко и движемся дальше.

Я скажу [насчет неназначенного пенальти] то же, что говорит обычно Мотта: мы не комментируем решения судей, в чью бы пользу они ни были. Мы принимаем решение судьи», – сказал ассистент главного тренера «Ювентуса» в эфире DAZN.

Матч 2-го тура Серии А обслуживала бригада арбитров под руководством Марко Ди Белло.

Судья не дал «Болонье» пенальти после падения Ндойе в штрафной «Ювентуса». Туринцы сравняли счет через 9 минут

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12 комментариев

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This DayWalker
Тут оговорочка: «Мы не комментируем решения судей в нашу пользу. Мы принимаем такие решения»
+29
-10
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ciao.ragazzi.2519
Ответ damondiamond
кто простыл?
видимо физрук
+4
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damondiamond
кто простыл?
+3
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vel
"проявили излишнее усердие." 🤦🏼‍♂️

"в целом мы лучше двигались во втором тайме." 🤦🏼‍♂️
Вы должны не двигаться лучше, а играть и быть организованными лучше, чем ваш, менее мастеровитый соперник. Лучше двигаться много ума не надо, только мотивация, а вот переиграть соперника, за счет тактических ходов и мастерства - это ваша обязанность. А нашего гуру тренерского цеха, команда вчерашнего игрока по полу возит. Полное отсутствие идей и организации. Как бог на душу положит Ювентус играет.
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damondiamond
Ответ damondiamond
кто простыл?
Александр, одобряю, вы оперативно пофиксили Аллегри
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vel
Ответ This DayWalker
Тут оговорочка: «Мы не комментируем решения судей в нашу пользу. Мы принимаем такие решения»
Ну, тренеры и представители Юве и решения судей не в свою пользу не комментировали. А таковых за последние 4 сезона было с избытком.
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Андрюха с района
Физрук Макс просто осознал, что рано отказал шейхам) Его позор в лиге СА был бы менее замечен) Он мог бы там прохлаждаться)
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Rus Donskoy
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Заяцволк
"Мы набрали хорошее очко", блин, предупреждать же надо, аааааааахаха, живот схватило )))))
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Anton Kortenko
Ответ This DayWalker
Тут оговорочка: «Мы не комментируем решения судей в нашу пользу. Мы принимаем такие решения»
"с болью на сердце "
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