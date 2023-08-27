Тренер «Ювентуса» о не назначенном в пользу «Болоньи» пенальти: «Принимаем решение судьи»

Марко Ландуччи охарактеризовал игру «Ювентуса» против «Болоньи» (1:1).

Главный тренер не стал общаться с прессой после матча.

«Аллегри простыл и почувствовал себя не очень хорошо, но ничего серьезного.

Этот матч состоял из разных половин. Мы сказали команде, что она провела очень хороший второй тайм, но, возможно, мы слишком сильно хотели впечатлить своих болельщиков и проявили излишнее усердие. Жаль, что гол Влаховича отменили на 51-й минуте, это был важный момент. Но в целом мы лучше двигались во втором тайме.

Мы так хотели победить, что могли проиграть в конечном счете. Мы рисковали и знали, что так и придется делать, но порой это срабатывает лучше, чем в других случаях. Мы набрали хорошее очко и движемся дальше.

Я скажу [насчет неназначенного пенальти] то же, что говорит обычно Мотта: мы не комментируем решения судей, в чью бы пользу они ни были. Мы принимаем решение судьи», – сказал ассистент главного тренера «Ювентуса» в эфире DAZN.

Матч 2-го тура Серии А обслуживала бригада арбитров под руководством .

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