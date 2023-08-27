Тренер «Ювентуса» о не назначенном в пользу «Болоньи» пенальти: «Принимаем решение судьи»
Марко Ландуччи охарактеризовал игру «Ювентуса» против «Болоньи» (1:1).
Главный тренер Массимилиано Аллегри не стал общаться с прессой после матча.
«Аллегри простыл и почувствовал себя не очень хорошо, но ничего серьезного.
Этот матч состоял из разных половин. Мы сказали команде, что она провела очень хороший второй тайм, но, возможно, мы слишком сильно хотели впечатлить своих болельщиков и проявили излишнее усердие. Жаль, что гол Влаховича отменили на 51-й минуте, это был важный момент. Но в целом мы лучше двигались во втором тайме.
Мы так хотели победить, что могли проиграть в конечном счете. Мы рисковали и знали, что так и придется делать, но порой это срабатывает лучше, чем в других случаях. Мы набрали хорошее очко и движемся дальше.
Я скажу [насчет неназначенного пенальти] то же, что говорит обычно Мотта: мы не комментируем решения судей, в чью бы пользу они ни были. Мы принимаем решение судьи», – сказал ассистент главного тренера «Ювентуса» в эфире DAZN.
Матч 2-го тура Серии А обслуживала бригада арбитров под руководством Марко Ди Белло.
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"в целом мы лучше двигались во втором тайме." 🤦🏼♂️
Вы должны не двигаться лучше, а играть и быть организованными лучше, чем ваш, менее мастеровитый соперник. Лучше двигаться много ума не надо, только мотивация, а вот переиграть соперника, за счет тактических ходов и мастерства - это ваша обязанность. А нашего гуру тренерского цеха, команда вчерашнего игрока по полу возит. Полное отсутствие идей и организации. Как бог на душу положит Ювентус играет.