Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. Во 2-м тайме «Зенит» сыграл надежнее, не дал ничего создать сопернику»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Ахматом».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1 в матче 13-го тура Мир РПЛ.

«Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких‑то матчах не так удачно получается. Это нормально. К сожалению, сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. В первом тайме нам не хватало надежности в обороне.

Во втором тайме сыграли надежнее, не дали ничего создать сопернику у наших ворот. Мы могли забить третий гол и закончить игру спокойнее. По большому счету сегодня другой игры мы не ждали», – сказал Семак

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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16 комментариев

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шатанледс 12
С чаем всегда тяжело. 3 очка есть и ладно. Главное чтобы у Клауда ничего страшного не было
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Муртас Тедеишвили
Очередной соперник Зенита повержен! Зенит чемпион 🏆
+5
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Orgazmatron IGO
Я бы сказал - Команда из Санкт-Петербурга потерпела победу.
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Данко Лазович
С победой! Дальше больше!
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rarog
Со стадиона второй тайм смотрелся ужасно, возможно, конечно, это на контрасте со вторым таймом с Крыльями.
Но 3 очка есть 3 очка
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Сергей48
Счёт на табло✌️ И это главное!
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Nogoi89
Важная победа. Очень важные 3 очка, для того, чтобы дышать в спину Краснодару перед очной встречей.
+3
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Onion
Не хватает надёжности в обороне - это уже фирменный стиль...
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Groznyi2024
Да отлично сыграли, вовремя включились, больше ничего не позволили
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Юрий Бондарь
Ответ rarog
Со стадиона второй тайм смотрелся ужасно, возможно, конечно, это на контрасте со вторым таймом с Крыльями. Но 3 очка есть 3 очка
и не только на стадионе он смотрелся ужасно
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Катя_СПб
Ответ Orgazmatron IGO
Я бы сказал - Команда из Санкт-Петербурга потерпела победу.
Интересная фраза. И подходит под этот матч.
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Антон Лукашов
Ответ Т Исмаил.
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Не расстраивайся!
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