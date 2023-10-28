Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. Во 2-м тайме «Зенит» сыграл надежнее, не дал ничего создать сопернику»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Ахматом».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1 в матче 13-го тура Мир .

«Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких‑то матчах не так удачно получается. Это нормально. К сожалению, сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. В первом тайме нам не хватало надежности в обороне.

Во втором тайме сыграли надежнее, не дали ничего создать сопернику у наших ворот. Мы могли забить третий гол и закончить игру спокойнее. По большому счету сегодня другой игры мы не ждали», – сказал .

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