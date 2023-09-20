Семак о 3:3 и пенальти с «Ахматом»: «Невозможно доминировать всю игру, всех обыгрывать – главное, что все живы и здоровы. Приятно смотреть матч с таким количеством голов, думаю»
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» по пенальти в матче с «Ахматом».
В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).
«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть.
Будем готовиться к следующему матчу. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать, это нормально. Мы сделаем выводы из этого матча», – сказал главный тренер «Зенита»
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