Семак о 3:3 и пенальти с «Ахматом»: «Невозможно доминировать всю игру, всех обыгрывать – главное, что все живы и здоровы. Приятно смотреть матч с таким количеством голов, думаю»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Матч ТВ Футбол

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» по пенальти в матче с «Ахматом».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть.

Будем готовиться к следующему матчу. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать, это нормально. Мы сделаем выводы из этого матча», – сказал главный тренер «Зенита»

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14 комментариев

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Циник Петербургский
Пацаны из обоймы получили игровую практику. Васютин отбил пару пенальти. Ахмат играл в футбол, а не в единоборства (что было достаточно неожиданным и, прям-таки, за них радостно). Пенальти всем пощекотали нервы. Игра смотрелась... В общем, сплошной позитив.
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Андрей-ДК
после матча с Ахматом главный итог матча хорошо что все живы и здоровы :-)
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Давид Agabekyan
Ответ Ебздрогыч
Такое ощущение, что у Семака матчи кубка похожи на войну, главное - выжить
Так и есть. Этот кубок никому не нужен. Особенно групповой этап
+3
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kapronov
Мне кажется, или Семак уже не в первый раз комментирует матч фразой «главное - все живы-здоровы»? Как-то упала планочка успешности матча)
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Циник Петербургский
Ответ Андрей-ДК
после матча с Ахматом главный итог матча хорошо что все живы и здоровы :-)
Это да. Я тоже увидел некоторый тонкий подкол от Семака в этой фразе :)
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vasilisk
Ответ Андрей-ДК
после матча с Ахматом главный итог матча хорошо что все живы и здоровы :-)
А Васильев?
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Циник Петербургский
Ответ vasilisk
А Васильев?
Жив...
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