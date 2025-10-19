  • Спортс
  • Матч 4-й лиги Англии прервали фанаты, выбежавшие на поле с флагом Англии и в худи со словами «Невилл – предатель». Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни
4

Матч 4-й лиги Англии прервали фанаты, выбежавшие на поле с флагом Англии и в худи со словами «Невилл – предатель». Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни

Матч 4-й лиги Англии прервали болельщики, протестующие против Гари Невилла.

Напомним, ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах, сочтя ее разжигающей ненависть: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста».

Матч «Солфорд Сити» против «Олдхэм Атлетик» был отложен после того, как двое мужчин вышли на поле и попытались установить флаг Англии в центральном круге стадиона. На них были белые толстовки с надписью «Гари Невилл – предатель». Предполагается, что они не болеют ни за «Солфорд», ни за «Олдхэм». С поля мужчин вывели при помощи стюардов и полиции.

Ответственность за инцидент взяла на себя крайне правая группировка «Британия прежде всего», заявив, что они «объединились с местными патриотами Солфорда», чтобы выразить протест против «предательства Гари Невилла».

Полиция Большого Манчестера сообщила об аресте трех мужчин по подозрению в участии в акции на поле. Этот инцидент попадает под действие Закона о футбольных правонарушениях.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoГари Невилл
logoД4 Англия
болельщики
Политика
стадионы
logoОлдхэм
Солфорд Сити
Фанаты Англии называли Невилла «дрочилой» на матче с Латвией. Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни
5615 октября, 09:59
Лидер правой партии Фарадж о словах Невилла про «злых белых мужчин»: «Гари оторван от реальности и винит тех, кто ему платит, а не безумных исламистов, убивающих невинных людей»
988 октября, 15:02
Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»
966 октября, 19:38
Sky не накажет Невилла за слова о флагах и «злых белых мужчинах среднего возраста», несмотря на свои правила и угрожающих отменить подписку зрителей
486 октября, 18:32
