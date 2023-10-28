Модрич о 2:1 с «Барсой»: «Эта победа – ДНК «Реала». Беллингем – первоклассный парень, экстраординарный талант, кажется, что он уже давно здесь»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Класико Джуд Беллингем Футбол

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе над «Барселоной».

Мадридская команда одержала победу со счетом 2:1 в 11-м туре Ла Лиги

«Это был отличный день.

Я не знаю, как объяснить то, что происходит с Джудом [Беллингемом]. Он приехал сюда, и кажется, что он здесь играет уже давно. 

Все довольны его игрой, его характером, тем, какой он человек. Это не совпадение, что он так хорошо адаптировался. Он первоклассный парень, экстраординарный талант. Я не думаю, что даже он не верит в те голы, которые забивает. Теперь он не сможет от этого отделаться. 

Эта победа – чистая ДНК мадридского «Реала». Мы счастливы. Это важная победа», – сказал Модрич.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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32 комментария

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2nq7wq95fh
Ответ GuruFutbola
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Да не бомбит у меня
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Hi Hi
Ахаххаахх, троллинг 99 лвла
+6
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войд
Модрич даже в 40 лет играет лучше всяких Гавей и Фермин)
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MilanLombardia
Не пойму как у Реала при такой обычной игре всегда получается делать отскок,это на уровне мистики походу что то,ну да плюс класс игроков,но вот как будто постоянно отскок за отскоком,почему так?!
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falkao2013
Я так боялся выхода Модрича и получается не зря. С его выходом центр противника преобразился. Ну и когда в ответ выходит Ромеу это совсем нечестно.
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JENNINGS
ДНК клуба здорового человека!
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alirealya
Ответ GuruFutbola
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Истерический смех?
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Sn00pyyy
Ответ GuruFutbola
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А что в нынешней барсе в ДНК? Нытье про судей, про невезение, про доминирование на протяжении 60 минут?
Выиграл сегодня тот, кто больше этого хотел.
Реал смог вытащить заменами матч, а Барсу они наоборот потянули в низ.
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RM
Ответ Iamliam
Отскочили же, в прямом и переносном смысле.
Действительно, ведь гол Барсы был забит после великолепной комбинации Гюндоган - Чуамени - Алаба - Гюндоган
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Стахович
Победа на характере ДНК Реала,а днк бчк как говорил Эрнесто Вальверде - нет,это всё мистика)
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Dexter Morgan
Сразу вспоминаю, когда Реал вынес ПСЖ, Сити и Челси, когда включали режим Бога.
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Стахович
Корявый ассист Модрича > всё что делал Гави весь матч
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easyzet
никто не видел Левандовски?
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VuNePonimaete
Ответ OldCityFan
Раньше Барса не боялась Реал вместе с Роналду, Бенземой, Бэйлом и Модричем. Нынешняя Барса боится 40 летнего Модрича
киньте жалобу персонажа выше, может его забанят наконец уже
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alirealya
Ответ GuruFutbola
Казался безобидным, вот во что судейская победа в 1 мяч над резервом превращает человека
Теперь тоже самое, но только на русском.
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Alexander Prime
Ответ MilanLombardia
Не пойму как у Реала при такой обычной игре всегда получается делать отскок,это на уровне мистики походу что то,ну да плюс класс игроков,но вот как будто постоянно отскок за отскоком,почему так?!
лет 20 задаюсь этим вопросом, хочешь не хочешь поверишь в потустороннее. Кто-то явно душу продал.
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