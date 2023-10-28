Модрич о 2:1 с «Барсой»: «Эта победа – ДНК «Реала». Беллингем – первоклассный парень, экстраординарный талант, кажется, что он уже давно здесь»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе над «Барселоной».
Мадридская команда одержала победу со счетом 2:1 в 11-м туре Ла Лиги.
«Это был отличный день.
Я не знаю, как объяснить то, что происходит с Джудом [Беллингемом]. Он приехал сюда, и кажется, что он здесь играет уже давно.
Все довольны его игрой, его характером, тем, какой он человек. Это не совпадение, что он так хорошо адаптировался. Он первоклассный парень, экстраординарный талант. Я не думаю, что даже он не верит в те голы, которые забивает. Теперь он не сможет от этого отделаться.
Эта победа – чистая ДНК мадридского «Реала». Мы счастливы. Это важная победа», – сказал Модрич.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Выиграл сегодня тот, кто больше этого хотел.
Реал смог вытащить заменами матч, а Барсу они наоборот потянули в низ.