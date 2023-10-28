Модрич о 2:1 с «Барсой»: «Эта победа – ДНК «Реала». Беллингем – первоклассный парень, экстраординарный талант, кажется, что он уже давно здесь»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе над «Барселоной».

Мадридская команда одержала победу со счетом 2:1 в 11-м туре .

«Это был отличный день.

Я не знаю, как объяснить то, что происходит с Джудом [Беллингемом]. Он приехал сюда, и кажется, что он здесь играет уже давно.

Все довольны его игрой, его характером, тем, какой он человек. Это не совпадение, что он так хорошо адаптировался. Он первоклассный парень, экстраординарный талант. Я не думаю, что даже он не верит в те голы, которые забивает. Теперь он не сможет от этого отделаться.

Эта победа – чистая ДНК мадридского « ». Мы счастливы. Это важная победа», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!