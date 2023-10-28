Анчелотти про 13 голов Беллингема в «Реале»: «Мы все удивлены! Он проявляет себя как опытный игрок, легко способен забить 20-25 мячей»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Класико Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти оценил игру Джуда Беллингема после дубля «Барселоне».

«Реал» одержал победу в класико со счетом 2:1 в матче Ла Лиги.

Джуд Беллингем забил уже 13 голов. Удивляет ли это вас?

– Да! Мы все удивлены! Особенно удивил его удар из-за пределов штрафной. Потому что обычно он так не бьет.

– Почему Беллингем почти не праздновал первый гол?

– Из-за своего поведения он проявляет себя как опытный игрок. Задача – победа, а не ничья. Я понимал, что этот гол полностью изменил динамику игры.

– То, что вы поставили Беллингема на позицию плеймейкера, является одним из решений, которыми вы больше всего гордитесь в своей карьере?

– Моя задача – получить максимальную отдачу от каждого футболиста. Поскольку его лучшие качества проявляются на этой позиции, он хорошо там смотрится.

– Статистика Беллингема – это статистика опытного футболиста. Какой у него предел?

– Он легко способен забить 20-25 голов. Джуд очень хорошо стартовал.

Мы не считаем его бомбардиром, но на данный момент он забивает много голов. Хотя мы также многого ожидаем и от нападающих, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

31 комментарий

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Эркинбек Апаканов
Чтобы забить 25 голов, Реалу надо ещё 6 матчей провести с Барсой.
+48
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JENNINGS
Не устану повторять: это счастье и привелегия иметь в составе лучшего футболиста мира прямо сейчас - Джуда Беллингема!
Надеюсь, история Джуда и «Реала» только начинается, и англичанин и дальше будет радовать нас своей игрой, принося очки и трофею мадридскому клубу! Главное - без травм!
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corazón blanco
Фантастический игрок, на данный момент лучший в мире.
+21
-3
+18
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Андерлехт Брюггевич
вот характер у парня! перевернул игру, когда казалось все идет к унылому поражению. шикарный удар, конечно, получился
+11
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vcaireac
Ответ football91
Там спор был, боюсь представить что если спор будет между Джудом и Карло
Не совсем спор,просто Анчи сказал что порвет свою тренерскую лицензию если Вальверде не забьет минимум 10 за сезон.Так замотивировал его.
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igls54
Лукавый папа Карло: «Мы все удивлены! Покупали Буратино, а купили гения и феномена»
+5
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Savarona25
АПЛ девальвировало стоимость игроков, выплачивая огромные неадекватные суммы за всякий мусор. Игрок стоимостью 100 млн примерно так и должен играть.
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беда504
Ответ Дмитрий Крутенко
Интересно это только результат пары Карло-Джуд, вроде того, как был результат Карло-Кака и с уходом Карло он перестанет такое выдавать. Потому что Кака при других тренерах уже не давал то, что давал при Карло. Та и Джуд до Карло был совсем другим в БД. Будущее покажет, а нам болельщикам будет интересно за этим понаблюдать.
Кака после травмы сдал)) и не вышел на уровень до травмы))
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GloryReal
Я не надеялся ни на что по игре. Но Беллингем сделал игру в одиночку. Надеюсь он достигнет результатов Роналду.
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Даулет Абдрахманбек
Действительно то что Джуд не совсем праздновал гол показал его настрой и менталитет. Как будто сравняли против аутсайдера лиги а не дебютном матче в Эль классико главному конкуренту на титул, еще такая пушка. Парень конечно серьезно настроен, полностю осазнает в какой клуб попал.
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vcaireac
Хорошая мотивация для Беллингема)Помнится так и с Феде было))
Продолжай в том же духе Джуд!
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May B. Tomorrow
Уже давно взрослый мужик я, а фанатею от Джуда как ребенок. Давно таких эмоций не было. Спасибо Беллингему и Анчелотти.
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Dexter Morgan
Это просто космос. Кстати, Папа Карло скромничает, но именно он схему с ромбом в центре поля придумал для Беллингема. И тот получил возможность, как Кака в Милане, делать всё, что захочет.
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Jon Snow
Ответ OldCityFan
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Вряд ли, говорят риго Беркова евнух
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Real_v_dushe
Каких 20-25? Он сорокет может положить вполне
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Sn00pyyy
Голы Джуда - это какой-то космос. В нужный момент он просто показывает разницу. И тут огромная заслуга Карло - зная, что войдет в сезон без топ цп-он перекроил и наигрывал схему с ромбом. Тут сразу два топ перфоманса: и от Карло и от Джуда.
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Dexter Morgan
Беллингем стал наследником Роналду. По эффективности трансфера и уровню игры. Вообще без адаптации.
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Дмитрий Крутенко
Интересно это только результат пары Карло-Джуд, вроде того, как был результат Карло-Кака и с уходом Карло он перестанет такое выдавать.
Потому что Кака при других тренерах уже не давал то, что давал при Карло. Та и Джуд до Карло был совсем другим в БД.
Будущее покажет, а нам болельщикам будет интересно за этим понаблюдать.
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дамьен
И ведь еще встречаются диванные эксперты, утверждающие , что Биллингем деревянный переоцененный игрок)))
Съели?
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OldCityFan
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football91
Ответ football91
Ты внуг рижы и скадеткы?
Оказывается только так можно ответить, пропуская ошибки))
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football91
Ответ vcaireac
Хорошая мотивация для Беллингема)Помнится так и с Феде было)) Продолжай в том же духе Джуд!
Там спор был, боюсь представить что если спор будет между Джудом и Карло
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Dexter Morgan
Ответ Дмитрий Крутенко
Интересно это только результат пары Карло-Джуд, вроде того, как был результат Карло-Кака и с уходом Карло он перестанет такое выдавать. Потому что Кака при других тренерах уже не давал то, что давал при Карло. Та и Джуд до Карло был совсем другим в БД. Будущее покажет, а нам болельщикам будет интересно за этим понаблюдать.
Там травмы были. Тяжёлые.
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