Анчелотти про 13 голов Беллингема в «Реале»: «Мы все удивлены! Он проявляет себя как опытный игрок, легко способен забить 20-25 мячей»

Карло Анчелотти оценил игру Джуда Беллингема после дубля «Барселоне».

«Реал» одержал победу в класико со счетом 2:1 в матче .

– забил уже 13 голов. Удивляет ли это вас?

– Да! Мы все удивлены! Особенно удивил его удар из-за пределов штрафной. Потому что обычно он так не бьет.

– Почему Беллингем почти не праздновал первый гол?

– Из-за своего поведения он проявляет себя как опытный игрок. Задача – победа, а не ничья. Я понимал, что этот гол полностью изменил динамику игры.

– То, что вы поставили Беллингема на позицию плеймейкера, является одним из решений, которыми вы больше всего гордитесь в своей карьере?

– Моя задача – получить максимальную отдачу от каждого футболиста. Поскольку его лучшие качества проявляются на этой позиции, он хорошо там смотрится.

– Статистика Беллингема – это статистика опытного футболиста. Какой у него предел?

– Он легко способен забить 20-25 голов. Джуд очень хорошо стартовал.

Мы не считаем его бомбардиром, но на данный момент он забивает много голов. Хотя мы также многого ожидаем и от нападающих, – сказал главный тренер « » .

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