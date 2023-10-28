Анчелотти про 13 голов Беллингема в «Реале»: «Мы все удивлены! Он проявляет себя как опытный игрок, легко способен забить 20-25 мячей»
Карло Анчелотти оценил игру Джуда Беллингема после дубля «Барселоне».
«Реал» одержал победу в класико со счетом 2:1 в матче Ла Лиги.
– Джуд Беллингем забил уже 13 голов. Удивляет ли это вас?
– Да! Мы все удивлены! Особенно удивил его удар из-за пределов штрафной. Потому что обычно он так не бьет.
– Почему Беллингем почти не праздновал первый гол?
– Из-за своего поведения он проявляет себя как опытный игрок. Задача – победа, а не ничья. Я понимал, что этот гол полностью изменил динамику игры.
– То, что вы поставили Беллингема на позицию плеймейкера, является одним из решений, которыми вы больше всего гордитесь в своей карьере?
– Моя задача – получить максимальную отдачу от каждого футболиста. Поскольку его лучшие качества проявляются на этой позиции, он хорошо там смотрится.
– Статистика Беллингема – это статистика опытного футболиста. Какой у него предел?
– Он легко способен забить 20-25 голов. Джуд очень хорошо стартовал.
Мы не считаем его бомбардиром, но на данный момент он забивает много голов. Хотя мы также многого ожидаем и от нападающих, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Надеюсь, история Джуда и «Реала» только начинается, и англичанин и дальше будет радовать нас своей игрой, принося очки и трофею мадридскому клубу! Главное - без травм!
Продолжай в том же духе Джуд!
Потому что Кака при других тренерах уже не давал то, что давал при Карло. Та и Джуд до Карло был совсем другим в БД.
Будущее покажет, а нам болельщикам будет интересно за этим понаблюдать.
Съели?