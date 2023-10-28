Анчелотти о победе в класико: «Реал» играл медленно и лениво в первом тайме, во втором – все наоборот. «Барселона» все еще великая команда»

Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы над «Барселоной».

Мадридский клуб выиграл со счетом 2:1 в игре .

«Основной фактор – разница в настрое команды в первом и во втором таймах.

В первой половине мы играли медленно, лениво, не очень агрессивно. Во втором – как раз все наоборот.

Да, иногда получается, что играешь не так, как хочется. И мы были не на своем уровне. Такое бывает. Мы забыли первый тайм. К счастью, второй тайм сложился по-другому, и мы смогли победить.

изменил динамику игры. Мы стали больше владеть мячом.

Статистически мы взяли три очка на сложном стадионе. Мы провели много игр на выезде. Этого требовал календарь, но мы хорошо справились с этим.

Но сезон длинный для всех команд. « » продолжает оставаться великой командой. Они играют до конца», – сказал главный тренер « » .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!