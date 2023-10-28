Анчелотти о победе в класико: «Реал» играл медленно и лениво в первом тайме, во втором – все наоборот. «Барселона» все еще великая команда»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Класико Футбол

Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы над «Барселоной».

Мадридский клуб выиграл со счетом 2:1 в игре Ла Лиги.

«Основной фактор – разница в настрое команды в первом и во втором таймах.

В первой половине мы играли медленно, лениво, не очень агрессивно. Во втором – как раз все наоборот.

Да, иногда получается, что играешь не так, как хочется. И мы были не на своем уровне. Такое бывает. Мы забыли первый тайм. К счастью, второй тайм сложился по-другому, и мы смогли победить.

Лука Модрич изменил динамику игры. Мы стали больше владеть мячом.

Статистически мы взяли три очка на сложном стадионе. Мы провели много игр на выезде. Этого требовал календарь, но мы хорошо справились с этим.

Но сезон длинный для всех команд. «Барселона» продолжает оставаться великой командой. Они играют до конца», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

57 комментариев

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D3SP7C1TO
"Лука Модрид своим выходом на замену изменил динамику игры."

Тут не поспоришь 😀
+82
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ZA.RMA
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как всегда тактично и с уважением к сопернику. Представьте, что было бы со стороны кулес в случае победы Барселоны
«Если кто и должен был выиграть матч - то это мы»

- Хави.

к сожалению, итак всё понятно
+79
-4
+75
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Бенисио Дель Пьеро
Как всегда тактично и с уважением к сопернику. Представьте, что было бы со стороны кулес в случае победы Барселоны
+81
-10
+71
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Momos
Все-таки сеньор Анчалотти очень добрый человек. Даже нашел теплые слова, чтобы утешить каталонский середняк.
+67
-23
+44
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T1mber
Ответ D3SP7C1TO
"Лука Модрид своим выходом на замену изменил динамику игры." Тут не поспоришь 😀
Лука Модрид. Хала Модрич! 😁
+30
-2
+28
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football91
Ответ D3SP7C1TO
"Лука Модрид своим выходом на замену изменил динамику игры." Тут не поспоришь 😀
Там все замены сыграли, выход Камы вообще топ!
+22
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+22
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JENNINGS
Спасибо за очередной прекрасный вечер и тёплое настроение, за победу любимого клуба, Папа Карло!
+19
-6
+13
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Gon3a1e5@mail.ru
Всех мадридистов с победой
+9
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Андерлехт Брюггевич
с менди, чуамени и винисиусом реал будто играл в меньшинстве. к счастью, выход камавинга и модрича изменил все. лука модрич в свои сорок все еще делает разницу. ну и камавинга - мастер продвижения мяча в одиночку в тяжелые моменты. ну а беллингем...у меня уже нет слов. взять с англией евро 2024 и брать золотой мяч
+5
0
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Aslll Smornov
Камавингу не стоит недооценивать. Кроме момента с пенальти, мяч стал двигаться лучше с его помощью тоже!
+6
-1
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СЛИВОЧНЫЙ
Лука как всегда мегахорош👏👍
+3
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Zidan GOAT
Где те, кто его отправлял в отставку после 1го тайма? Жалкие неудачники
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
По факту говорит вообще то) С победой 🐝🤓
И тебя с победой, конечно же! 🦔✨
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Стахович
Да,бросалось в глаза как Реал на треть своих возможностей.Куча матчей и три выезда подряд дают о себе знать
не хватает форварда
+3
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Гауан Айменов
Беллингем красавчик
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Vitali Freeman
Сколько Билингем уже принес побед Мадриду в этом сезоне, это капец 😲
Ну а забивать на 90+ это уже просто классика Реала
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zzzeeerrrooo
Ответ ZA.RMA
«Если кто и должен был выиграть матч - то это мы» - Хави. к сожалению, итак всё понятно
Так все было по плану Хави , но такой скамейки у Барсы нет
Ромеу далеко не Модрич
+2
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Стахович
Да,бросалось в глаза как Реал на треть своих возможностей.Куча матчей и три выезда подряд дают о себе знать
+4
-2
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Дмитрий Калашников
Ответ Андерлехт Брюггевич
с менди, чуамени и винисиусом реал будто играл в меньшинстве. к счастью, выход камавинга и модрича изменил все. лука модрич в свои сорок все еще делает разницу. ну и камавинга - мастер продвижения мяча в одиночку в тяжелые моменты. ну а беллингем...у меня уже нет слов. взять с англией евро 2024 и брать золотой мяч
а с родриго нет? Его вообще нет в этом сезоне!
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Real_v_dushe
Модрич невероятен, ну а Джуд просто лучший игрок в мире и с большим отрывом
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99cm5djnc4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как всегда тактично и с уважением к сопернику. Представьте, что было бы со стороны кулес в случае победы Барселоны
Ты на другие ветки видимо не заходил после игры?
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тото и оно кутуньо
Отличие людей из мадрида от людей барселоны: первые хвалят соперника, вторые оскорбляют в сетях игроков соперника
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White Noise
Ответ Momos
Все-таки сеньор Анчалотти очень добрый человек. Даже нашел теплые слова, чтобы утешить каталонский середняк.
В почему середняк?
Действующий чемпион, который сейчас идет в тройке лидеров
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Aleksi Samadashvili
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Они у тебя украли что нибудь? Или обманули? :)))
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VuNePonimaete
Анчи, а ты не хочешь объяснить, почему Реал играл настолько лениво?
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