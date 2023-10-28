Араухо о поражении: «Барса» тоже проиграла первое класико в прошлом сезоне, но выиграла Ла Лигу. «Реал» – лучший по игре на пространстве»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Рональд Араухо Класико Футбол

Рональд Араухо высказался после поражения от «Реала».

«Барселона» уступила со счетом 1:2 в матче Ла Лиги.

«Я расстроен поражением. «Реал» – лучший по игре на пространстве. Нам нужно было лучше контролировать мяч.

Я всегда хочу побеждать. Думаю, я провел хорошую игру в той роли, которую должен был сыграть. Играть против Винисиуса всегда сложно.

Главное – побеждать. Мы должны двигаться вперед.

В прошлом сезоне мы тоже проиграли первое класико, но выиграли Ла Лигу», – сказал защитник «Барселоны» Рональд Араухо.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
103 миллиона за Джуда теперь и не кажутся такой большой суммой, великолепный игрок, рад за Реал
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадридито
Будем объективны против Вини он реально хорошо играет. П.с. Фанат Мадрида
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Ответ Tristan...
Араухо красавчик. Индивидуально съедал и втаптывал оппонентов будь то всадник без головы Винисиус или Беллингем. Случайно проиграли без 5 игроков основы сильнейшему составу Ла Лиги, превосходя их во всём. Штош, бывает. В прошлом сезоне первое поражение не помешало опередить их на 10 очков. Посмотрим, что будет дальше
Столько пафоса, аж глаза вытекают...
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Ответ Мадридито
Будем объективны против Вини он реально хорошо играет. П.с. Фанат Мадрида
Да Рональд не только против Вини играет здорово, он и в целом топовый деф, как бы.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Даценко
Если бы барса выиграла 1-0 после бестолкового протыка,то ригоберка сказал бы,что это был перформанс века
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthurino
Ригоберка☕️
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Араухо молодец- в каждом поражении надо искать плюсы !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Ответ Алексей Даценко
Это не имеет смысла в итоге
к сожалению, но он свою работу выполнил на отлично, + мог заработать пенальти
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kudayberdiev1996@mail.ru
Ответ SaH4r.
по традиции опять Вини был у него в кармане
Зато вся Барса была в кармане у Беллингема
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GloryReal
Видеть слёзы гави после игры это огромное удовольствие хахаха
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Даценко
Ответ SaH4r.
по традиции опять Вини был у него в кармане
Это не имеет смысла в итоге
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ rigobersong
Судья был лучший на пространстве:)🤣 Позорище конечно:)
В составе Барселоны , судьи всегда лучшие игроки , тут спорить бесполезно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Мадридито
Будем объективны против Вини он реально хорошо играет. П.с. Фанат Мадрида
Араухо в целом одих лучших защей мира по игре один в один, если не лучший Единственный игрок Барсы, которого бы я хотел в Реал. Вместо Алабы например
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HenocpegcTbeHHoKaxa
Ответ тото и оно кутуньо
Мадрид сыграл как обычно - в эконом режиме. И это еще при двух стопроцентных пенальти и одном опасном штрафном у самой линии штрафной, которые судья зажал для мадрида
сразу видно матч не смотрел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тото и оно кутуньо
Ответ Мадридито
Будем объективны против Вини он реально хорошо играет. П.с. Фанат Мадрида
Будь объективен - он весь матч держал и обнимал винисиуса, а судья что то делал со своими глазами
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ rej1sta
Вопросы огромные как раз к первому голу. Почему он там хотел отбить одной рукой, когда можно было вытянуть две и спокойно вытащить этот мяч? С Тер Штегеном давно пора расставаться, еще после Ромы надо было сливать.
Ты то лучше знаешь как действовать профессиональному вратарю😂😆
Учи биологию, при вытягивании двух рук одновременно амплитуда сокращается и вратарь просто не дотянется до мяча
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ Overkiller
Двумя он бы вообще не дотянулся. Элементарная анатомия.
Спокойно бы дотянулся. Там показывали ракурс по центру ворот, он спокойно подстроиться успел, но по мячу не попал нормально (хотя даже коснулся его)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ rej1sta
Вопросы огромные как раз к первому голу. Почему он там хотел отбить одной рукой, когда можно было вытянуть две и спокойно вытащить этот мяч? С Тер Штегеном давно пора расставаться, еще после Ромы надо было сливать.
Двумя он бы вообще не дотянулся. Элементарная анатомия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ SaH4r.
к первому голу вопросов нет, такие удары почти не берутся, второй гол - да, мог бы сыграть лучше и защита проспала + глупый отскок от Модрича
Вопросы огромные как раз к первому голу. Почему он там хотел отбить одной рукой, когда можно было вытянуть две и спокойно вытащить этот мяч? С Тер Штегеном давно пора расставаться, еще после Ромы надо было сливать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SR4444
Ответ SaH4r.
по традиции опять Вини был у него в кармане
Счет на табло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень со двора Шмурнова
Ответ SaH4r.
по традиции опять Вини был у него в кармане
Так на это расчет и был. Рональд не выиграл у него персонально - против Вини играли всегда два человека (причем ситуативно это были игроки разных позиций), что освобождало пространство для Джуда. Это и сыграло.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий