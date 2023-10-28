Араухо о поражении: «Барса» тоже проиграла первое класико в прошлом сезоне, но выиграла Ла Лигу. «Реал» – лучший по игре на пространстве»

Рональд Араухо высказался после поражения от «Реала».

« » уступила со счетом 1:2 в матче .

«Я расстроен поражением. « » – лучший по игре на пространстве. Нам нужно было лучше контролировать мяч.

Я всегда хочу побеждать. Думаю, я провел хорошую игру в той роли, которую должен был сыграть. Играть против Винисиуса всегда сложно.

Главное – побеждать. Мы должны двигаться вперед.

В прошлом сезоне мы тоже проиграли первое класико, но выиграли Ла Лигу», – сказал защитник «Барселоны» .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!