Араухо о поражении: «Барса» тоже проиграла первое класико в прошлом сезоне, но выиграла Ла Лигу. «Реал» – лучший по игре на пространстве»
Рональд Араухо высказался после поражения от «Реала».
«Барселона» уступила со счетом 1:2 в матче Ла Лиги.
«Я расстроен поражением. «Реал» – лучший по игре на пространстве. Нам нужно было лучше контролировать мяч.
Я всегда хочу побеждать. Думаю, я провел хорошую игру в той роли, которую должен был сыграть. Играть против Винисиуса всегда сложно.
Главное – побеждать. Мы должны двигаться вперед.
В прошлом сезоне мы тоже проиграли первое класико, но выиграли Ла Лигу», – сказал защитник «Барселоны» Рональд Араухо.
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