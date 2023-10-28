Дмитрий Губерниев: «Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу. Вперед, «Спартак» Абаскаля! Верим!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» может вылететь с Гильермо Абаскалем.

Сегодня красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в Мир РПЛ.

«Спартак» молодцы! Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу! Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера! Верим!

«Рубин» со Слуцким вам путь указал! Вперед, «Спартак» Абаскаля», – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.

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18 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Какой болван и популист. Зачем-то еще Слуцкого приплел.
Зависть берет, что ли, что этот на Классико работает, и классно работает?
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+10
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T622222
Не закусил?
+10
-2
+8
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Spartacus Pro
У Губерниева совсем снесло чердак?
+8
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+7
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Сергей Кашин
Губерниев такой же дебил как и мостовой
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Тиджани Бабангида
Без биатлона Губерниев совсем деградировал. Решил на Абаскале похайповать
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Faust Doc
Все сегодня пьют и радуются, но этот вместе с Бузовой ещё и по утрам с коньяком))
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magway7
Сильно мешает Абаскаль доступ к кассе получить агентам. Всех своих подтянули, а замочить никак не могут
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swinostyd
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Эх, поскорее бы! Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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piper65
Применяя логику Моста, Губеру «лихая дорога» или в тех.обслуживание весел для гребли, или в ремонт тренажеров в фитнес-зале. Верим!
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Orgazmatron IGO
Губерниев, хоть и заслуженный чувак (средь сонма подобных), но язык препоганый, с мозгом не всегда синхронизируется.
Хотя, я отчасти согласен, рыжий продолжает странные клоунские традиции в команде.
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Сергей Галынский
Поддерживаю Гу в данном его посте
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Счастье жить
если Губер за, тогда я против, чивоуштам

бгг
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Евгений Авдонин
ну как губошлёпу на Спартаке не хайпануть?
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ninadowski
Дмитрий, садитесь в байдарку и гребите по реке до ближайшего леса, потом одевайте лыжи, смызавайте их активно и в чащу по дальше по глубже и по быстрее! А да, кстати, и винтовочку не забудьте прихватить, там уже наедине решите что Вам делать )
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Дмитрий Агалаков
Только самые подлые людишки могут глумиться над командой, которая испытывает проблемы. Губер - это квинтэссенция м ерзости
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
ну и ишак 😂
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