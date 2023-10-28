Дмитрий Губерниев: «Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу. Вперед, «Спартак» Абаскаля! Верим!»

Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» может вылететь с Гильермо Абаскалем.

Сегодня красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в Мир РПЛ.

«Спартак» молодцы! Лихая дорога с Абаскалем в Первую лигу! Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера! Верим!

«Рубин» со Слуцким вам путь указал! Вперед, «Спартак» Абаскаля», – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.

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