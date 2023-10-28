Гендиректор «Спартака» заявил, что Абаскаля не уволят после поражения от «Факела»: «Надо усерднее работать»
В «Спартаке сказали, что Гильермо Абаскаля неволят после поражения от «Факела».
В субботу «Спартак» в выездном матче 13‑го тура Мир РПЛ уступил «Факелу» 0:2.
– Будут ли выводы по Абаскалю?
– После этого матча надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен.
Ничего не поменялось: он тренер «Спартака». Задача на сезон: побеждать в каждом матче, – сказал Олег Малышев.
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Тогда почему не увольняют?