В «Спартаке сказали, что Гильермо Абаскаля неволят после поражения от «Факела».

В субботу «Спартак» в выездном матче 13‑го тура Мир РПЛ уступил «Факелу» 0:2.

– Будут ли выводы по Абаскалю?

– После этого матча надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен.

Ничего не поменялось: он тренер «Спартака». Задача на сезон: побеждать в каждом матче, – сказал Олег Малышев.

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