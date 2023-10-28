Гендиректор «Спартака» заявил, что Абаскаля не уволят после поражения от «Факела»: «Надо усерднее работать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Матч ТВ Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

В «Спартаке сказали, что Гильермо Абаскаля неволят после поражения от «Факела».

В субботу «Спартак» в выездном матче 13‑го тура Мир РПЛ уступил «Факелу» 0:2. 

– Будут ли выводы по Абаскалю?

– После этого матча надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен.

Ничего не поменялось: он тренер «Спартака». Задача на сезон: побеждать в каждом матче, – сказал Олег Малышев.

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78 комментариев

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DancePunk
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baryn
Ответ DancePunk
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Zhukker
Гильермо, верим!)
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kulik13
Если задача побеждать в каждом матче, а сегодня проиграли, то получается, что задача не выполнена.
Тогда почему не увольняют?
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madrilenos
как тренер который уволили из греческого Волоса может вообще быть главным тренером в Спартаке?)))
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trav
Поистине народная команда. Каждые выходные поднимает настроение всем
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димсон 62
а зачем увольнять, не надо, пусть команда в фнл спустится а потом посмотрим на результат
+4
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Pok_Toholo
Ответ kulik13
Если задача побеждать в каждом матче, а сегодня проиграли, то получается, что задача не выполнена. Тогда почему не увольняют?
Потому что задача сложная
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fil_spb
Вся РПЛ благодарит за это гендиректора Спартака. Абаскаль неплохой дядька, поэтому не вызывает отторжения как личность, но при этом слабый тренер, поэтому Спартак регулярно отхватывает. Так что отличный на мой взгляд вариант для Спартака.
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Alext
Ответ DancePunk
Спасибо вам от болельщиков остальных клубов!
Как же унизительно такое писать, это так низко и мерзко, фуфуфу, "уважаемый"
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Cosstigan
Слабейший тренер у Спартака за последние годы, нет идей , нет ничего , игроков приобретает непонятных..
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Radik_2.0
да никто и не против в принципе
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Streetbor
Дайте Абаскалю новый контракт!
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trashbox
Дайте Абаскалю поработать !
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Абаскаля "неволят"? Жуть.
Текст поправьте.
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Zlodimir
Сам должен валить!!!
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pavlikkk
Вроде исходя из такой задачи, он не справляется?
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Кукушкин
Абассакль лучший тренер. Мне очень нравится егойный "Спартак". Ждем продолжения. Так держать!
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Валерий Игоревич
Да Лукойлу,с его новывыми шефами эта тема фиолетова. Спартак для них игрушка.....
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Lumberjack
Больше Абаскалей, хороших и разных!
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Иван Колгашкин
Не увольняйте пожалуйста. Вся страна против)
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Naidz NAU
Что значит «неволят»? Это как и зачем так делают?
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Сергей Мерный
Задача великолепно исполняется. Особенно на выезде
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Андрей Петров
Как бы болельщики не требовали,мы хозяева не уволим его даже если он проиграет вообще все остальные матчи.
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Ринат Якупов
Все дело в отступных. Спрашивается, зачем заключали контракт на этот срок? Чем думали?
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