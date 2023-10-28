Андрей Аршавин: «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто против «Факела»
Андрей Аршавин считает, что «Спартаку» предстоит сложный матч с «Факелом».
Встреча 13‑го тура Мир РПЛ пройдет 28 октября в Воронеже и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Надо посмотреть, будет ли Соболев еще. Даже с Промесом на острие «Спартак» теряет. Это не его позиция.
С «Факелом» будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается.
Поэтому «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто там», – считает экс-игрок «Зенита».
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