Ташуев про 0:0 с «Динамо»: «Факел» заработал трудовое очко. Ребята сделали большой объем»

Сергей Ташуев оценил ничью «Факела» с «Динамо» (0:0) в Мир РПЛ.

— Довольны результатом сегодня?

— Доволен или недоволен — нет таких слов. Команда заработала трудовое очко, много трудилась. В первом тайме были позитивные моменты, провели хорошо несколько позиционных долгих атак с хорошим владением, но не хватало концовки.

Во втором тайме так же хотели играть, но физические кондиции уже… Ребята сделали большой объем, надо было усиливать игру заменами, но «Динамо» тоже усилилось, вышли Смолов, Лесовой, все‑таки сильные футболисты.

Нам было сложнее. Наши замены не индивидуальные, а командные. « » атаковало остро, и мы атаковали. Трудовая игра с разными уровнями ошибок, поле скользкое очень. Заработали трудовое очко, – сказал главный тренер « ».

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