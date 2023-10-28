«Спартак» впервые в истории РПЛ проиграл «Факелу». С 2001-го красно-белые выиграли 6 матчей подряд
«Спартак» впервые в истории РПЛ проиграл «Факелу».
Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила воронежцам со счетом 0:2.
Для «Спартака» это поражение от «Факела» стало первым с момента образования РПЛ в 2001 году. За этот отрезок было 2 победы в чемпионате, а также 2 победы в Кубке России.
Всего с 2001 года у «Спартака» было 6 побед подряд над «Факелом» (2 из них еще в рамках старого чемпионата России до образования РПЛ).
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Но почему то 33 летнему Аппаеву газон не мешал бороздить по бровке, а всему Спартаку мешал.
Сегодняшняя игра , это олицетворение того что сейчас творится в Спартаке.
Воронеж с победой!
К Масаковскому есть вопросы по поводу профпригодноссти. Отвратительное комментирование.
Не виноват - Абаскаль.
❌ Третье поражение в выездных матчах подряд с общим счётом 0:9
❌ 4-й раз пропускают на выезде в первом тайме
❌ Отставание от Краснодара - 11 очков по потерянным
❌ Официально приобретён статус клиентов Факела из Воронежа
Но есть и плюсы, которые правильно подметили беспристрастные комментаторы:
✔️ "Спартак моментами хорошо сыграл, не провально"
✔️ "Вспомни голевые моменты у Спартака, Миша, они тоже были"
✔️ "Факел обыгрывал Спартак в последний раз аж в 2000 году"
Так что всё нормально, народная команда как всегда показала высший пилотаж, просто чуть-чуть не повезло
Всё будет! Народная команда, гордость России!
Сиуууууу!
А как Ваноли кубок взял в 2022, как Спартак из группы вышел с Руем в 2021, а как клуб лузе с Романцевым брал чемпионства. Загадка человечества…
Но меня уговорили, что у нас сплошные легионеры-сборники, без них никак, так что вот нам огороды
Очевидно, что Абаскаль не может подвести команду к большинству игр физически и психологически.
Понятно, что он не будет в тройке к перерыву, так стоит дальше с ним сотрудничать?
От Сочей получилось отмазаться, но Бог шельму метит.
И пусть не льёт елей в уши как прекрасна Россия. Это и без рыжено физрука известно.