«Спартак» впервые в истории РПЛ проиграл «Факелу». С 2001-го красно-белые выиграли 6 матчей подряд

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» впервые в истории РПЛ проиграл «Факелу».

Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила воронежцам со счетом 0:2.

Для «Спартака» это поражение от «Факела» стало первым с момента образования РПЛ в 2001 году. За этот отрезок было 2 победы в чемпионате, а также 2 победы в Кубке России.

Всего с 2001 года у «Спартака» было 6 побед подряд над «Факелом» (2 из них еще в рамках старого чемпионата России до образования РПЛ).

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67 комментариев

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Злой Руся
Сложно смотреть футбол на таком газоне.
Но почему то 33 летнему Аппаеву газон не мешал бороздить по бровке, а всему Спартаку мешал.
Сегодняшняя игра , это олицетворение того что сейчас творится в Спартаке.
Воронеж с победой!
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Злой Руся
Складывается впечатление что зритель и комментаторы видят разную картинку на мониторе.
К Масаковскому есть вопросы по поводу профпригодноссти. Отвратительное комментирование.
+23
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pavlikkk
Виноваты - поле, дождь, мяч, игроки, болельщики, ветер, судья, багаж Аленичева, полнолуние.

Не виноват - Абаскаль.
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+16
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Aleksey Yashin
Матч дня посмотрели, теперь можно и эль-классико одним глазком глянуть )
+10
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+10
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Censormorum
Немножко отпустили Краснодар и Зенит в борьбе за чемпионство.
+12
-2
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Владимир Пушкарев
Ответ Злой Руся
Сложно смотреть футбол на таком газоне. Но почему то 33 летнему Аппаеву газон не мешал бороздить по бровке, а всему Спартаку мешал. Сегодняшняя игра , это олицетворение того что сейчас творится в Спартаке. Воронеж с победой!
Аппаев как электричка носился, я в шоке от Спартака
+9
-1
+8
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Slavnov
Наш рыжий предводитель, еще много рекордов побьет со спартаком
+11
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Don Merzavez
Ответ Злой Руся
Складывается впечатление что зритель и комментаторы видят разную картинку на мониторе. К Масаковскому есть вопросы по поводу профпригодноссти. Отвратительное комментирование.
Комментарий вообще отвратительный - даже не рассмотрели после повтора, кто именно Маркову с ноги зарядил.
+7
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+6
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Сергей Сурков
Абосралились опять
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-2
+5
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Artem Piatkov
Итак, что мы имеем :))

❌ Третье поражение в выездных матчах подряд с общим счётом 0:9
❌ 4-й раз пропускают на выезде в первом тайме
❌ Отставание от Краснодара - 11 очков по потерянным
❌ Официально приобретён статус клиентов Факела из Воронежа

Но есть и плюсы, которые правильно подметили беспристрастные комментаторы:

✔️ "Спартак моментами хорошо сыграл, не провально"
✔️ "Вспомни голевые моменты у Спартака, Миша, они тоже были"
✔️ "Факел обыгрывал Спартак в последний раз аж в 2000 году"

Так что всё нормально, народная команда как всегда показала высший пилотаж, просто чуть-чуть не повезло

Всё будет! Народная команда, гордость России!

Сиуууууу!
+12
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+5
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Ganibale
Ответ Пятая гайка Леброна
А как вообще Каррера в 17 году умудрился с этим клубом лузеров взять титул? Тут же ведь не в тренерах дело, щас Абаскаля уволят, поставят другого и опять все по новой - чемпионство после 3 туров и итоговое 10 место после 30 туров
А за что увольнять Аббаскаля?
А как Ваноли кубок взял в 2022, как Спартак из группы вышел с Руем в 2021, а как клуб лузе с Романцевым брал чемпионства. Загадка человечества…
+6
-2
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Остап Бендер
Насчёт поля - я как-то тут писал, что нафик эти перерывы на сборные. Чтоб по ноябрьским огородам побольше бегать?
Но меня уговорили, что у нас сплошные легионеры-сборники, без них никак, так что вот нам огороды
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Сергей Жарковский
С победой Факел! 👏
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BET3P
Спартак сегодня лопатами убрали с газона стадина Факела.
+5
-1
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Bartez1986
Проиграли по делу. Хрен с ним полем. Оно для всех одинаковое
+3
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Ilovethisgame77
Позор
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Саныч09
Команды были в равных условиях.
Очевидно, что Абаскаль не может подвести команду к большинству игр физически и психологически.
Понятно, что он не будет в тройке к перерыву, так стоит дальше с ним сотрудничать?
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Слава Фёдоров
Спартак- в ФНЛ с такой игрой, позорище
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ДМ-1чемпион
Заремка на старт! 3 2 1....... Начинай ныть!
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Олег Сагайдачный
Поле, судьи, переезд.
От Сочей получилось отмазаться, но Бог шельму метит.
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Злобный Конь
Увольнение без разговоров.
И пусть не льёт елей в уши как прекрасна Россия. Это и без рыжено физрука известно.
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Николай Егоров
После такой игры - я в холодильник за бутылкой ,Абаскаля - Домой !!!!!!
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Фёдор Леонькин
Весь Спартак - в первую лигу!!! Пусть научатся играть!!!)))
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Evgeny Trifonov
есть "усы надежды" Черсесова, это "усы позора" Абаскаля
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pit4er
Усы безнадёги
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