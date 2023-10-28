«Спартак» впервые в истории РПЛ проиграл «Факелу». С 2001-го красно-белые выиграли 6 матчей подряд

«Спартак» впервые в истории РПЛ проиграл «Факелу».

Сегодня команда уступила воронежцам со счетом 0:2.

Для «Спартака» это поражение от « » стало первым с момента образования РПЛ в 2001 году. За этот отрезок было 2 победы в чемпионате, а также 2 победы в Кубке России.

Всего с 2001 года у « » было 6 побед подряд над «Факелом» (2 из них еще в рамках старого чемпионата России до образования ).

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