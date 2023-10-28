Беллингем, Феликс, Винисиус, Гави, Кроос, Гюндоган – в старте на класико «Барсы» и «Реала»
«Барселона» и «Реал» объявили стартовые составы на класико.
«Барселона»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристенсен, Араухо, Иньиго, Гави, Гюндоган, Фермин, Ферран, Феликс.
«Реал»: Кепа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Левандовски, Кунде и Рафинья – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»
Винисиус, Беллингем, Хоселу, Кроос, Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Барсой»
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