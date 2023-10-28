Беллингем, Феликс, Винисиус, Гави, Кроос, Гюндоган – в старте на класико «Барсы» и «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Винисиус Ла Лига Тони Кроос Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Давид Алаба Иньиго Мартинес Антонио Рюдигер Кепа Аррисабалага Жоау Канселу Даниэль Карвахаль Андреас Кристенсен Ферлан Менди Федерико Вальверде Жоау Феликс Рональд Араухо Орельен Тчуамени Ферран Торрес Родриго Класико Джуд Беллингем Алекс Бальде Гави Фермин Лопес Футбол

«Барселона» и «Реал» объявили стартовые составы на класико.

«Барселона»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристенсен, Араухо, Иньиго, Гави, Гюндоган, Фермин, Ферран, Феликс.

«Реал»: Кепа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Левандовски, Кунде и Рафинья – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»

Винисиус, Беллингем, Хоселу, Кроос, Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Барсой»

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40 комментариев

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b_arfa
Гави 9-е класико уже играет, человеку 19 лет
+32
-6
+26
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Jon han
верю в молодёжь Барселоны
+19
-7
+12
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FOOTBALL Live
уххх ребята!!!!!!!!!
+11
-2
+9
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Гномович!
Ответ b_arfa
Гави 9-е класико уже играет, человеку 19 лет
9 Эль Класико и 2 победы, так себе стата, а ему еще нет и 20))
+9
-4
+5
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Sòlo una Victoria
удачи Барселона!
+10
-5
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Кирилл
Ответ gold wayt
Барса в 3 ЦЗ еще и смещение Канселу в центр для сдерживания Беллингема, понятно. А в атаке будет сложно.
Думаю, вся суть этой расстановки в том, чтобы Араухо как всегда держал Винисиуса )
+4
0
+4
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gold wayt
Барса в 3 ЦЗ еще и смещение Канселу в центр для сдерживания Беллингема, понятно. А в атаке будет сложно.
+3
0
+3
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Товарищ Бразаускас
Ого, Левы нет, Ромеу нет, Ямаля нет, интересно. Группа атаки Реала выглядит помощнее, но верю в Барсу! И в могучего турецкого дядьку Илкая)
+3
0
+3
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Oljas Kalenov
Ну что скоро матч, удачи и победы Барсе! главное реализовывать свои моменты, а моменты должны быть, оборона Реала не безупречна, почти в каждом матче пропускают. Visca el Barsa, Visca Catalunya!
+2
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& Co1366
Нет Ромеу в старте - это к лучшему!
+2
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predMBAPPE
Ответ Jon han
верю в молодёжь Барселоны
верю в то что увижу)
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rej1sta
Ответ Гномович!
9 Эль Класико и 2 победы, так себе стата, а ему еще нет и 20))
Откуда 2 то? Я минимум 3 победы насчитал. Зачем врать о том, что легко можно проверить?
+1
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vardanian.akop2016@mail.ru
Visca el Barca💙❤️
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FARK
Верьте в Барсу, любите Барсу! 💙❤
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Tore2016
Ответ Гномович!
Зато у Барсы судья и Негрейра на ВАР.
Тогда Барса выиграет 4:0! Аргументы? Все судьи наши! Сам же написал...
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predMBAPPE
Ответ gold wayt
Барса в 3 ЦЗ еще и смещение Канселу в центр для сдерживания Беллингема, понятно. А в атаке будет сложно.
не переживай, там Гиу за 35сек может забивать😎
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predMBAPPE
Ответ & Co1366
Нет Ромеу в старте - это к лучшему!
Джульетта молодец, постаралась)
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vardanian.akop2016@mail.ru
Ответ predMBAPPE
да хоть Брэнди, главное победа)
Такой матч ток под водочку
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predMBAPPE
Ответ b_arfa
Гави 9-е класико уже играет, человеку 19 лет
Месси напрягся)
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B.F.C
Ответ войд
Удачи Реалу против кабинета)
Sociedad сегодня не играет.
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Maksat Hasanow
блин может стоило дать Хоселу сыграть с первых минут
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NottinghamForest79
составы мощь
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Alexey1406
Вперёд Мадрид!!!
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predMBAPPE
подождите пацаны, бегу домой, без меня не начинайте по братский 😁
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Overkiller
Хави решил играть 5-3-2 и 3-5-2 в атаке? Немного неожиданно.
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