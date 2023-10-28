Фабрегас о класико: «Шансы 60 на 40 в пользу «Барсы». Каталонцы сейчас немного лучше»

Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от матча «Барселоны» и «Реала».

«Барса» очень хороша. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу каталонцев. Но класико есть класико, многое зависит от дня. Как ты входишь в игру, первые несколько минут... Но если бы мне пришлось высказать свое мнение, я бы сказал, что «Барса» сегодня немного лучше.

Без Бензема « » потерял некоторую атакующую креативность, но это правда, что у них очень молодая и динамичная команда. Все будет зависеть от того, как они себя чувствуют, как их видит Хави и как обстоят дела у центральных защитников.

Мадридцы не любят, когда у них нет мяча, а в последнее время против «Барсы» у них его не было. Они начинают нервничать, бегать справа налево, и вот тут-то «Барса», владеющая мячом, может нанести им ущерб, перемещаясь с одной стороны на другую.

В итоге центральные защитники часто выходят в прессинг, потому что у них нет ориентира. Посмотрим, если будет в порядке, то , который в последних класико играл как ложный левый вингер, пойдет вперед, и у защитников не останется ориентира, а у «Барсы» будет на одного игрока в полузащите больше.

Правда, что Хави очень хорошо играет в последних класико, но «Реал» – очень сильный соперник, будет очень равная игра», – сказал экс-игрок «Барсы».

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