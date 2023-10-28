Фабрегас о класико: «Шансы 60 на 40 в пользу «Барсы». Каталонцы сейчас немного лучше»

Теги Карим Бензема Франсеск Фабрегас Барселона Реал Мадрид Роберт Левандовски Класико Гави Футбол

Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от матча «Барселоны» и «Реала».

«Барса» очень хороша. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу каталонцев. Но класико есть класико, многое зависит от дня. Как ты входишь в игру, первые несколько минут... Но если бы мне пришлось высказать свое мнение, я бы сказал, что «Барса» сегодня немного лучше.

Без Бензема «Реал» потерял некоторую атакующую креативность, но это правда, что у них очень молодая и динамичная команда. Все будет зависеть от того, как они себя чувствуют, как их видит Хави и как обстоят дела у центральных защитников.

Мадридцы не любят, когда у них нет мяча, а в последнее время против «Барсы» у них его не было. Они начинают нервничать, бегать справа налево, и вот тут-то «Барса», владеющая мячом, может нанести им ущерб, перемещаясь с одной стороны на другую.

В итоге центральные защитники часто выходят в прессинг, потому что у них нет ориентира. Посмотрим, если Левандовски будет в порядке, то Гави, который в последних класико играл как ложный левый вингер, пойдет вперед, и у защитников не останется ориентира, а у «Барсы» будет на одного игрока в полузащите больше.

Правда, что Хави очень хорошо играет в последних класико, но «Реал» – очень сильный соперник, будет очень равная игра», – сказал экс-игрок «Барсы».

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8 комментариев

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Kirill IA
честно признаться, хоть и за Барсу, откуда такой оптимизм? Если посмотреть последние несколько игр - проявил бы осторожность в прогнозах
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Rachid
Думаю, что Фабрегас совершено прав - ждём только победы от Барсы
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Бронислав Каминский
Ответ Bazilic
Учитывая огромное количество травм у Барсы, фаворит - Реал Поможет только гениальная подготовка к игре от Хави, вся надежда на это
Тут скорее мотивация сработает и бешеный настрой,который у Барсы на Класико всегда!
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Владимир Самсонов
Ответ Бронислав Каминский
Тут скорее мотивация сработает и бешеный настрой,который у Барсы на Класико всегда!
А у Реала другой настрой?
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0
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Бронислав Каминский
Ответ Kirill IA
честно признаться, хоть и за Барсу, откуда такой оптимизм? Если посмотреть последние несколько игр - проявил бы осторожность в прогнозах
Почему нет?)У Хави положительный баланс встреч с Анчелотти)Был составчик и похуже у него
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