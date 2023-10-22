Зарема о победе «Спартака»: «Снова выехали на моих трансферах. Надо ставить наших ребят, не выделываться – давно бы шли первыми с отрывом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила победу «Спартака» над «Пари НН».

Команда тренера Гильермо Абаскаля победила со счетом 2:0 в 12-го тура Мир РПЛ.

В составе красно-белых голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Снова выехали на моих трансферах (смеется). Очень рада за ребят и за команду.

Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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66 комментариев

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seppblatter@mail.ru
Куда мы выехали на твоих трансферах? В баню? В гостиничный номер? На природу?
+110
-7
+103
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Oleg Olegov
Зарема же всех этих пацанов еще с ДЮСШ вела, по школам и дворам собирала, душа болит у человека за своих.
+78
-3
+75
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Vladimir Zinkov
Ответ Oleg Olegov
Зарема же всех этих пацанов еще с ДЮСШ вела, по школам и дворам собирала, душа болит у человека за своих.
Не вела, а сопровождала!
+72
-3
+69
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Из Парижа с любовью
Зарэма -Тихий океан знаешь?
- Да.
- Это я успокоила.
+65
-2
+63
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Кирилл
Эх, не сомневаюсь что сейчас в Спартаке очень расстроены тем, что такого селекционера отпустили ..
+22
-2
+20
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goshforever
Багаж Заремы
+13
0
+13
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AERN
На багаже Заремы держатся все еще как-то.
+12
0
+12
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Иван Иванов
Ответ Vladimir Zinkov
Не вела, а сопровождала!
Вот это прямо хорошо! ))
+10
0
+10
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Как дела на заводе
Ответ seppblatter@mail.ru
Куда мы выехали на твоих трансферах? В баню? В гостиничный номер? На природу?
в баню точно нет, Глушаков не в составе )))
+7
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Фут.Боль
Женщины олигархов просят обычно украшения, крутые тачки,итд ,а Зарема просила в числе прочего ещё и трансферы:
- Что хочешь на день рождения, родная?
- Купи мне Соболева!
+10
-3
+7
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Честный контроль
Помнится был в ФКСМе такой директор Асхабадзе, который до назначения директором работал шофером и девочек привозил игрокам и руководству.
Зарема наоборот, мальчиками занималась.
Не клуб, а чудо какое то.
+11
-4
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Pertinax Gandi
Зареме надо идти в ВШТ учиться сразу на категорию Pro
+4
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Oleg Olegov
Ответ Кирилл
Эх, не сомневаюсь что сейчас в Спартаке очень расстроены тем, что такого селекционера отпустили ..
Ну по сути селекционеры в Спартаке уже не нужны, ведь "Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться".
+6
-2
+4
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xslavik
Зарема молодец, жаль что её недооценивают и приходится самой напоминать о своих заслугах.
+6
-3
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Евгений Спирин
Ответ Oleg Olegov
Зарема же всех этих пацанов еще с ДЮСШ вела, по школам и дворам собирала, душа болит у человека за своих.
Ага. Особенно Мозеса и Мартинса. 🤣
+3
0
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Игорь Бобровник
Раньше был багаж Аленичева, теперь трансферы Заремы.
+2
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Сергей Илюшенков
Реально уже достала!!! Да и журналюги тоже, что Мост, что она два сапога пара, а этим всё неймётся -всë берут и берут у них интервью! У меня уже возникает подозрение, что те кто берëт эти интервью ещё более недалëкие чем эта парочка!!!
+2
0
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Виктор Войнов
Зарема, где вы взяли деньги на свои трансферы?
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yzksr7jkh5
Ахахахаха, шиза высшего уровня 😁
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mitos
Пацаны до сих пор помнят пирожки тети Звремы)
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bestttttttofthebest
Эта женщина любит высказываться)
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Ковид 07.10.52
Хорошее чувство юмора.
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Roon95
Значит Абаскаль играет на сумочках Прадо ( багаже) Заремы?)
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Jimmifloyd
Зареме и Леониду отдельно после матча звонят или Леонид тупо трубку передаёт жене после своего мнения?)
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pulyalke
я уже вижу тот день когда зарема тренирует фк комо и у нее проходит практику мостовой)) потом она еще разведется с бананоедом и купит свой клуб на 50% от состояния лёньки))
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За наш футбол!
Если бы не этот сайт,я бы даже не знал что есть эта футбольная экскортница
Патлатый еще и это ей купил..🤔
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Иннокентий Смоктуновский
У Спартака в руководстве и тренерском штабе у людей проблема, вечно багаж забывают свой.
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Красная стрела
Ответ Vladimir Zinkov
Не вела, а сопровождала!
Да она их вообще родила.
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Sherifff Kuliev
Ответ Vladimir Zinkov
Не вела, а сопровождала!
Зарэму, не трогать, она хорошая
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Pok_Toholo
Ответ Андрей Андреев
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Мухаммад Аль-Кутба
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Kranmeister
Ответ Из Парижа с любовью
Зарэма -Тихий океан знаешь? - Да. - Это я успокоила.
Зарема может
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Kranmeister
Ответ Jimmifloyd
Зареме и Леониду отдельно после матча звонят или Леонид тупо трубку передаёт жене после своего мнения?)
Леонид вынимает и передает
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superpab
Ответ Честный контроль
Помнится был в ФКСМе такой директор Асхабадзе, который до назначения директором работал шофером и девочек привозил игрокам и руководству. Зарема наоборот, мальчиками занималась. Не клуб, а чудо какое то.
Не знаю, было ли такое в бытность работы Асхабадзе в СМ, но сейчас он очень хорошо работает в Воронеже. Очень квалифированный футбольный управленец, разбирающийся в футболе и действительно переживающий за клуб. Да и результаты Факел при их фин. ресурсах показывает очень приличные.
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koshaus
Ответ Сергей Илюшенков
Реально уже достала!!! Да и журналюги тоже, что Мост, что она два сапога пара, а этим всё неймётся -всë берут и берут у них интервью! У меня уже возникает подозрение, что те кто берëт эти интервью ещё более недалëкие чем эта парочка!!!
Те, кто берëт эти интервью может быть и недалёкие, зато свой неплохой шекелёк регулярно имеют. Ведь каждую неделю публикуют испражнения этой особи. Однозначно не из любви к ней.
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Kranmeister
Ответ Дважды_Герой
Зарема о победе «Спартака»: «Снова выехали на моих трансферах. Надо ставить меня спортдиректором, а не выделываться – давно бы шли первыми с отрывом»
Зарему надо ставить. И не важно как
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pulyalke
Ответ superpab
Не знаю, было ли такое в бытность работы Асхабадзе в СМ, но сейчас он очень хорошо работает в Воронеже. Очень квалифированный футбольный управленец, разбирающийся в футболе и действительно переживающий за клуб. Да и результаты Факел при их фин. ресурсах показывает очень приличные.
зачем ты этому блаженному что то объясняешь? если бы он был зареган хоть немного раньше или бы футболом интересовался, то знал бы, что асхабадзе привез промеса например, но тут просто ббот
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Жанна Калгина
Мостовой и Зарема -два сапога пара.
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Nikich1990
Абаскаль снова нормальный тренер, до следующего поражения?
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Andrusha_1
Пора эту бабу тренером назначать. Точно, мясо чемпионом станет.
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Вот вы,Штирлиц и попались.Федун то,оказывается,никуда из Клуба не свалил)
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Gerzhog
Даже не знаю, кто был бы лучшим тренером Спартака - Мостовой или Салихова. Все такое вкусное прям
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Пивасенин 602
Мартинс это вообще не уровня Спартака игрок
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Дважды_Герой
Зарема о победе «Спартака»: «Снова выехали на моих трансферах. Надо ставить меня спортдиректором, а не выделываться – давно бы шли первыми с отрывом»
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Иван Петров
Как чё сказанёт, хоть стой, хоть падай.))))
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sergspartak
Мартинс пешком играл, один из худших был, центр поля - проходной двор. поэтому в конце даже Умярова пришлось выпустить. И это против уставшего соперника, поставь Мартинса с первых минут - были бы провалы. Но гол забил - значит молодец все равно
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Kit Belleu
А кто хорошо сыграл из наших.Все посредственно.
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Rumov
Пора выносить шмару № 2.
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Superkenguroo
Лично эскортировала пацанов
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Вячеслав Припузов
Бред какой-то уже пошёл от всех причастных и не причастных к футболу. Зарема играла в футбол?
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Честный контроль
Салихова знатно тролит секту!
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