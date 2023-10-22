Зарема Салихова оценила победу «Спартака» над «Пари НН».

Команда тренера Гильермо Абаскаля победила со счетом 2:0 в 12-го тура Мир .

В составе красно-белых голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Снова выехали на моих трансферах (смеется). Очень рада за ребят и за команду.

Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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