Зарема о победе «Спартака»: «Снова выехали на моих трансферах. Надо ставить наших ребят, не выделываться – давно бы шли первыми с отрывом»
Зарема Салихова оценила победу «Спартака» над «Пари НН».
Команда тренера Гильермо Абаскаля победила со счетом 2:0 в 12-го тура Мир РПЛ.
В составе красно-белых голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.
«Снова выехали на моих трансферах (смеется). Очень рада за ребят и за команду.
Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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- Да.
- Это я успокоила.
- Что хочешь на день рождения, родная?
- Купи мне Соболева!
Зарема наоборот, мальчиками занималась.
Не клуб, а чудо какое то.
Патлатый еще и это ей купил..🤔