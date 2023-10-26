«Факел» в ролике к матчу со «Спартаком» обыграл истории Абаскаля с Соболевым и Джикией, скандал Промеса в полиции и переход Медины из ЦСКА
«Факел» снял ролик «Ограбление по-воронежски» к матчу со «Спартаком».
Игра 13-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Спартак» состоится 28 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.
В ролике «Факела» обсуждается задача «забрать три очка» у транспорта из Москвы. В нем воронежский клуб обыграл ряд тем, связанных со «Спартаком» в последнее время.
«Факел» обыграл то, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль постоянно меняет состав, редко дает играть капитану Георгию Джикии и отстранил форварда Александра Соболева от работы с командой за пропуск завтраков. Также упоминаются слова испанца о том, что «парикмахер или барбер могут повлиять на игру».
Также есть отсылка к скандалу с Квинси Промесом в отделе полиции в Москве, когда он пытался помочь друзьям, задержанным по подозрению в наркотическом опьянении.
Упоминается и переход Хесуса Медины из ЦСКА – «недавно из армии пришел».
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А факелу быть бы немного скромнее, обыграли Оренбург и уже звезду словили!
Молодцы.