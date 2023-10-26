«Факел» в ролике к матчу со «Спартаком» обыграл истории Абаскаля с Соболевым и Джикией, скандал Промеса в полиции и переход Медины из ЦСКА

«Факел» снял ролик «Ограбление по-воронежски» к матчу со «Спартаком».

Игра 13-го тура Мир «Факел» – « » состоится 28 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.

В ролике « » обсуждается задача «забрать три очка» у транспорта из Москвы. В нем воронежский клуб обыграл ряд тем, связанных со « » в последнее время.

«Факел» обыграл то, что главный тренер красно-белых постоянно меняет состав, редко дает играть капитану Георгию Джикии и отстранил форварда от работы с командой за пропуск завтраков. Также упоминаются слова испанца о том, что «парикмахер или барбер могут повлиять на игру».

Также есть отсылка к скандалу с в отделе полиции в Москве, когда он пытался помочь друзьям, задержанным по подозрению в наркотическом опьянении.

Упоминается и переход из ЦСКА – «недавно из армии пришел».

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