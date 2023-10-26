«Факел» в ролике к матчу со «Спартаком» обыграл истории Абаскаля с Соболевым и Джикией, скандал Промеса в полиции и переход Медины из ЦСКА

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Георгий Джикия Квинси Промес Хесус Медина Александр Соболев ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

«Факел» снял ролик «Ограбление по-воронежски» к матчу со «Спартаком».

Игра 13-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Спартак» состоится 28 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.

В ролике «Факела» обсуждается задача «забрать три очка» у транспорта из Москвы. В нем воронежский клуб обыграл ряд тем, связанных со «Спартаком» в последнее время.

«Факел» обыграл то, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль постоянно меняет состав, редко дает играть капитану Георгию Джикии и отстранил форварда Александра Соболева от работы с командой за пропуск завтраков. Также упоминаются слова испанца о том, что «парикмахер или барбер могут повлиять на игру».

Также есть отсылка к скандалу с Квинси Промесом в отделе полиции в Москве, когда он пытался помочь друзьям, задержанным по подозрению в наркотическом опьянении.

Упоминается и переход Хесуса Медины из ЦСКА – «недавно из армии пришел».

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61 комментарий

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ygcn5c2ty9
я думал эту тему обсосали уже все, а оказывается, ещё сосать и сосать
+63
-11
+52
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bevooch
Сценарий так-то прикольный. Но актерская игра это шедевр. Третьеклассники на новогодней ёлке увереннее выступают.
+51
-7
+44
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Александр Беляков
Ждём ответочки от Спартака на футбольном поле))
А факелу быть бы немного скромнее, обыграли Оренбург и уже звезду словили!
+62
-27
+35
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Bartez1986
нормальный ролик, прикольный. что такого то? а по поводу актерской игры - так это не по адресу. у нас проф актеры порой не лучше играют
+31
-5
+26
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Владимир Клюихин
Ответ Александр Беляков
Ждём ответочки от Спартака на футбольном поле)) А факелу быть бы немного скромнее, обыграли Оренбург и уже звезду словили!
Да ладно тебе, это видео с юмором. Как болельщик Спартака говорю. Юмор тонкий, без какого-либо оскорбления. Никакой звезды тут и нет. Молодцы, Факел!
+28
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Клирик
Не, ну нормально. Без шапкозакидательных настроений, без грубости и пафоса, всё по делу.
+23
-4
+19
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ bevooch
Сценарий так-то прикольный. Но актерская игра это шедевр. Третьеклассники на новогодней ёлке увереннее выступают.
так это футболисты
+21
-4
+17
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Shadow1882
Ответ Александр Беляков
Ждём ответочки от Спартака на футбольном поле)) А факелу быть бы немного скромнее, обыграли Оренбург и уже звезду словили!
Обыграли Пари НН и звезду словили?)
+33
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+16
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Дмитрий Агалаков
Добавить огонька к матчу - это нормально. Ролик, в принципе, не обидный для Спартака. Ждём яркой игры от обеих команд!
+15
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Mike 60
Ответ ygcn5c2ty9
я думал эту тему обсосали уже все, а оказывается, ещё сосать и сосать
Точно ! Пожевал, передай другому..))
+9
-2
+7
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Konstantin Zorin
Ответ ygcn5c2ty9
я думал эту тему обсосали уже все, а оказывается, ещё сосать и сосать
До провинции медленно доходят новости.
+4
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Петрович
По описанию аж злость взяла, что думаю за тупость...? А посмотрев... Неплохо так, с юмором нормально всё)
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mad butcher
Нормальный стеб.
Молодцы.
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КБ Сергей
Ну, молодцы воронежцы. Без чернухи, с юмором, хороший, не злой стёб. Красавцы. Однако, «нам нужна одна победа, одна на всех…». Нельзя терять эти три очка. Удачи, красно-белым.
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Йохан Чпохан
колхозники в юмор решили? ну-ну, посмотрим )
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Вячеслав Припузов
А перед матчами с другими командами ролики мониторует вообще кто то или только перед Спартаком у всех подгорает?
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Иван1984
И был грязный как свинья))))
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Shadow1882
Пора пересмотреть Малыша на драйве)
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Руслан Платонов
Малыш на драйве)))
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Леонид Матросов
Актёры от Бога.
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Классный руководитель
Ролик прикольный, но как говорит статистика всегда влетаем Спартаку
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Архитектор Мендисабаль
Молодцы, воронежцы! Остроумно, незло, интересно!
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Andrei Kulkov
На большее ума не хватает
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Олимпионик
убого собирать ролик из фейков
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Брэд Либил
Ответ Передереев Борис
перед каждой игрой в Воронеже весь стадион поет "Туман"1
капитан, капитан, улыбнитесь
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