Клопп о пропуске Конате матча «Ливерпуля» после 2 игр в старте Франции: «Месье Дешам, именно так мы даем отдыхать игрокам, не три минуты»

Юрген Клопп поддел Дидье Дешама за то, что он не дал отдыха игроку «Ливерпуля».

Защитник «красных» в обоих октябрьских матчах сборной вышел в стартовом составе. В матче квалификации Евро-2024 против Нидерланов (2:1) он отыграл до конца, а в товарищеской встрече с Шотландией (4:0) был заменен на 87-й минуте.

24-летний француз затем сыграл 66 минут в матче с «Эвертоном» (2:0), а в матче Лиги Европы против «Тулузы» (5:1) не вышел на поле, получив отдых.

«Мне очень нравится Ибраима. Но у него было несколько травм.

Месье Дешам дал ему играть 90 и 87 минут в двух последних матчах, так что мы дали ему немного отдохнуть.

Конате мог бы сыграть с «Тулузой», но ему предстоит игра в воскресенье [с «Ноттингем Форест»].

Месье Дешам, именно так мы даем отдыхать игрокам, не три минуты», – сказал главный тренер « » .

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