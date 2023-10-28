Клопп о пропуске Конате матча «Ливерпуля» после 2 игр в старте Франции: «Месье Дешам, именно так мы даем отдыхать игрокам, не три минуты»
Юрген Клопп поддел Дидье Дешама за то, что он не дал отдыха игроку «Ливерпуля».
Защитник «красных» Ибраима Конате в обоих октябрьских матчах сборной Франции вышел в стартовом составе. В матче квалификации Евро-2024 против Нидерланов (2:1) он отыграл до конца, а в товарищеской встрече с Шотландией (4:0) был заменен на 87-й минуте.
24-летний француз затем сыграл 66 минут в матче АПЛ с «Эвертоном» (2:0), а в матче Лиги Европы против «Тулузы» (5:1) не вышел на поле, получив отдых.
«Мне очень нравится Ибраима. Но у него было несколько травм.
Месье Дешам дал ему играть 90 и 87 минут в двух последних матчах, так что мы дали ему немного отдохнуть.
Конате мог бы сыграть с «Тулузой», но ему предстоит игра в воскресенье [с «Ноттингем Форест»].
Месье Дешам, именно так мы даем отдыхать игрокам, не три минуты», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.
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Лично для меня товарищеские матчи - это поле для экспериментов и проверки потенциальных кандидатов в сборную. Не думаю, что Дешам не знает или не уверен в уровне Конате как игрока
довольно субъективно, так что каждый преследует свои цели, в том числе Дешам
с него спросят за результат Франции, а не Ливерпуля, Милана или Нанта
Какую сборную тренируешь?