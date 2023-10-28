Клопп о пропуске Конате матча «Ливерпуля» после 2 игр в старте Франции: «Месье Дешам, именно так мы даем отдыхать игрокам, не три минуты»

Теги Ливерпуль Дидье Дешам премьер-лига Англия Юрген Клопп Сборная Франции по футболу Лига Европы УЕФА квалификация Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Ибраима Конате Футбол

Юрген Клопп поддел Дидье Дешама за то, что он не дал отдыха игроку «Ливерпуля».

Защитник «красных» Ибраима Конате в обоих октябрьских матчах сборной Франции вышел в стартовом составе. В матче квалификации Евро-2024 против Нидерланов (2:1) он отыграл до конца, а в товарищеской встрече с Шотландией (4:0) был заменен на 87-й минуте.

24-летний француз затем сыграл 66 минут в матче АПЛ с «Эвертоном» (2:0), а в матче Лиги Европы против «Тулузы» (5:1) не вышел на поле, получив отдых.

«Мне очень нравится Ибраима. Но у него было несколько травм.

Месье Дешам дал ему играть 90 и 87 минут в двух последних матчах, так что мы дали ему немного отдохнуть.

Конате мог бы сыграть с «Тулузой», но ему предстоит игра в воскресенье [с «Ноттингем Форест»].

Месье Дешам, именно так мы даем отдыхать игрокам, не три минуты», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.

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18 комментариев

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Ненавидящий2.0
Ответ <~Inter~>
Так не дело Дешама об этом переживать
Иногда тренера клубов в товарищеских матчах сборных просят тренеров этих самых сборных распределить нагрузку на игроков. 87 минут это целый матч.

Лично для меня товарищеские матчи - это поле для экспериментов и проверки потенциальных кандидатов в сборную. Не думаю, что Дешам не знает или не уверен в уровне Конате как игрока
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sundance
Браво, Клопп
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<~Inter~>
Ответ Ненавидящий2.0
Иногда тренера клубов в товарищеских матчах сборных просят тренеров этих самых сборных распределить нагрузку на игроков. 87 минут это целый матч. Лично для меня товарищеские матчи - это поле для экспериментов и проверки потенциальных кандидатов в сборную. Не думаю, что Дешам не знает или не уверен в уровне Конате как игрока
Так у Дешама тоже наверное имеет какие-то мысли. Условно пытается найти новую пару центральных защитников, если перед Евро снова сломаются Упамекано и Салиба. Может он видит в Конате важного игрока и пробуют с ним различные варианты. У тренеров топ сборной тоже есть свои задачи и они как правило не тратят время впустую
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Under
Ответ Ненавидящий2.0
Иногда тренера клубов в товарищеских матчах сборных просят тренеров этих самых сборных распределить нагрузку на игроков. 87 минут это целый матч. Лично для меня товарищеские матчи - это поле для экспериментов и проверки потенциальных кандидатов в сборную. Не думаю, что Дешам не знает или не уверен в уровне Конате как игрока
иногда, просят, лично для меня, не думаю
довольно субъективно, так что каждый преследует свои цели, в том числе Дешам
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Under
Ответ Стас Саркисов
С фига ли? Он был клубным тренером! И даже для сборной - это основной защитник? Важные матчи?
с фига ли Дешама должны интересовать клубные дела, пока он тренер сборной?
с него спросят за результат Франции, а не Ливерпуля, Милана или Нанта
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Ненавидящий2.0
Ответ Under
с фига ли Дешама должны интересовать клубные дела, пока он тренер сборной? с него спросят за результат Франции, а не Ливерпуля, Милана или Нанта
65-70 минут достаточно для каких либо выводов
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modesto
Ответ Ненавидящий2.0
Иногда тренера клубов в товарищеских матчах сборных просят тренеров этих самых сборных распределить нагрузку на игроков. 87 минут это целый матч. Лично для меня товарищеские матчи - это поле для экспериментов и проверки потенциальных кандидатов в сборную. Не думаю, что Дешам не знает или не уверен в уровне Конате как игрока
"Лично для меня"
Какую сборную тренируешь?
+1
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Ненавидящий2.0
Ответ modesto
"Лично для меня" Какую сборную тренируешь?
пока никакую, да и не пошёл бы я в сборную, с клубом интереснее
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