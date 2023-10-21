Клопп о 2:0 с «Эвертоном»: «Если бы «Ливерпуль» лучше отдавал последние пасы в 1-м тайме, было бы 3:0. Конате могли удалить, да, поэтому мы сняли его с игры»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Крэйг Поусон Ибраима Конате Футбол

Юрген Клопп признал, что Ибраима Конате мог получить красную с «Эвертоном» (2:0).

«Мне очень понравилось. Это дерби, нужно учитывать разные моменты. Если бы в первом тайме мы лучше отдавали последние передачи, счет был бы 3:0. Благодаря контратакам и хорошим переходам в атаку мы должны были забивать [до перерыва], но не забили.

Мы не позволили соперникам делать то, на что они рассчитывали. Мы чисто выигрывали единоборства. Было сложно, потому что они играли низким блоком и немного адаптировались и подстроились под наши сильные стороны.

Мне многое нравилось в этой игре, а красная карточка оказала большое влияние на ее ход. Я хотел, чтобы мы были спокойны и не обращали внимания на то, что играем в большинстве. Это сложно, потому что в такой ситуации нужно создавать моменты при каждом владении, и потребовалось время на то, чтобы начать это делать.

А потом случился пенальти. Я посмотрел – чистый пенальти.

Конате – да, мог быть удален, это было возможно (судья Крэйг Поусон не показал защитнику вторую желтую карточку за фол на 64-й минуте – Sports.ru). Поэтому мы сняли его с игры и с этого момента действовали надежно и компактно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Red_Old_Scull
Всем спасибо, все свободны . Просто не смогла , не фортануло. Примите достойно порожение ириски.
+11
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Yri Yrov
по факту
+5
0
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mastadon
Дарвин с Мо отличную связку наиграли. У Нуньеза к слову уже 8 результативных передач и все на Салаха
+6
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Yri Yrov
Ответ Blast
Пипец меня минусят, наши же фанаты Ливерпуля 😀
наши о нашем клубе так не выражаются
+2
0
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arisstopane
макалистер дважды обрезал у своей штрафной
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