Ибраима Конате: «Хочу более успешную карьеру, чем у ван Дейка, и он об этом знает. Рамос долго был моим номером 1»

Ибраима Конате хочет превзойти своего партнера по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка.

– Ван Дейк – пример для подражания?

– Мало у кого из защитников столь успешная карьера. Я многому у него учусь. Моя цель – и он об этом знает – состоит в том, чтобы провести карьеру успешнее, чем Вирджил.

Долгое время моим номером 1 был , – сказал защитник сборной .

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