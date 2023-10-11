Ибраима Конате: «Хочу более успешную карьеру, чем у ван Дейка, и он об этом знает. Рамос долго был моим номером 1»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Севилья Серхио Рамос Сборная Франции по футболу Ла Лига Вирджил ван Дейк Ибраима Конате Футбол

Ибраима Конате хочет превзойти своего партнера по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка.

– Ван Дейк – пример для подражания?

– Мало у кого из защитников столь успешная карьера. Я многому у него учусь. Моя цель – и он об этом знает – состоит в том, чтобы провести карьеру успешнее, чем Вирджил.

Долгое время моим номером 1 был Серхио Рамос, – сказал защитник сборной Франции.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krutik_prutik
Рамос научить Дзюдо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий