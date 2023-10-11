Ибраима Конате: «Хочу более успешную карьеру, чем у ван Дейка, и он об этом знает. Рамос долго был моим номером 1»
Ибраима Конате хочет превзойти своего партнера по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка.
– Ван Дейк – пример для подражания?
– Мало у кого из защитников столь успешная карьера. Я многому у него учусь. Моя цель – и он об этом знает – состоит в том, чтобы провести карьеру успешнее, чем Вирджил.
Долгое время моим номером 1 был Серхио Рамос, – сказал защитник сборной Франции.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
1 комментарий