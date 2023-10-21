Тренер «Эвертона» недоволен судейством: «Даже Клопп не понял, почему у «Ливерпуля» осталось 11 игроков, раз сразу заменил Конате после нелепого фола. Это решение повлияло на ход матча»

Шон Дайч разочарован работой судьи на игре «Ливерпуль» – «Эвертон» (2:0).

Большую часть матча гости провели в меньшинстве из-за того, что показал защитнику две желтые карточки. В то же время арбитр не стал удалять после нарушения во втором тайме. Сам главный тренер « » получил желтую за споры с рефери.

«Такова странная природа современного футбола. Сомневаюсь, что кто-то понимает, как при 0:0 у « » было 11 футболистов на поле. Его тренер точно не понимает, потому что сразу заменил футболиста, который и так не должен был оставаться. Очевидно, это повлияло на ход матча.

Проблема [с удалением Янга] заключается в том, что непонятно, как теперь это оценивать. Игрок «Ливерпуля» совершил нелепый фол, за который должен был получить вторую желтую, и фол этот был, вероятно, более серьезным, чем у Янга в случае с первой желтой карточкой. Второе нарушение Янга тянуло на желтую, а вот первое...» – заявил Дайч в эфире TNT Sports.

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