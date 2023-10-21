Тренер «Эвертона» недоволен судейством: «Даже Клопп не понял, почему у «Ливерпуля» осталось 11 игроков, раз сразу заменил Конате после нелепого фола. Это решение повлияло на ход матча»

Теги Ливерпуль Эвертон Эшли Янг премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Крэйг Поусон Шон Дайч Ибраима Конате Футбол

Шон Дайч разочарован работой судьи на игре «Ливерпуль» – «Эвертон» (2:0).

Большую часть матча гости провели в меньшинстве из-за того, что Крэйг Поусон показал защитнику Эшли Янгу две желтые карточки. В то же время арбитр не стал удалять Ибраиму Конате после нарушения во втором тайме. Сам главный тренер «Эвертона» получил желтую за споры с рефери.

«Такова странная природа современного футбола. Сомневаюсь, что кто-то понимает, как при 0:0 у «Ливерпуля» было 11 футболистов на поле. Его тренер точно не понимает, потому что сразу заменил футболиста, который и так не должен был оставаться. Очевидно, это повлияло на ход матча.

Проблема [с удалением Янга] заключается в том, что непонятно, как теперь это оценивать. Игрок «Ливерпуля» совершил нелепый фол, за который должен был получить вторую желтую, и фол этот был, вероятно, более серьезным, чем у Янга в случае с первой желтой карточкой. Второе нарушение Янга тянуло на желтую, а вот первое...» – заявил Дайч в эфире TNT Sports.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Тимошевич
Конате был статичен в эпизоде - он не играл ни по мячу, ни по игроку, в отличие от Янга. Я думаю это было ключевым моментом, почему Конате не получил вторую желтую. И как мне показалось, Ливерпуль играл лучше в равных составах.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненавидящий2.0
Что-то не помню у Эвертона град моментов в этом матче. Самый лайтовый матч для Алиссона за всё время в Ливерпуле, наверное
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snid
Дайч не знает, как Ливерпуль играет в меньшинстве?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненавидящий2.0
Я прочитал дальше заголовка и мне стало интересно, а первый фол Конате прям на 100% на жёлтую? А про первых два фола Тарковски я вообще молчу. Почему у них всегда одностороннее движение? Почему они всегда видят только половину? А про регулярный гандбол своих защитников в собственной штрафной он что-нибудь сказал? Почему не смотрели ВАР, когда в конце первого тайма Жота не устоял на ногах в их штрафной. Про снос Диаса я так понимаю он тоже промолчал, да?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Схема у тебя была 8-1-1, Маур прослезился бы )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Дягель
Ответ Николай Тимошевич
Конате был статичен в эпизоде - он не играл ни по мячу, ни по игроку, в отличие от Янга. Я думаю это было ключевым моментом, почему Конате не получил вторую желтую. И как мне показалось, Ливерпуль играл лучше в равных составах.
пересмотри момент , чистая красная игрок убегал впереди нет никого. судейство конечно странное. там где был пенальти его нет , там где спорно он есть
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Клопп: Переигровки не будет!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Нормально всё, опупенно сделали .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марсель Гуржибеков
Ответ Николай Дягель
пересмотри момент , чистая красная игрок убегал впереди нет никого. судейство конечно странное. там где был пенальти его нет , там где спорно он есть
Ну там как бы еще 3 защитника было впереди🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Ненавидящий2.0
Я прочитал дальше заголовка и мне стало интересно, а первый фол Конате прям на 100% на жёлтую? А про первых два фола Тарковски я вообще молчу. Почему у них всегда одностороннее движение? Почему они всегда видят только половину? А про регулярный гандбол своих защитников в собственной штрафной он что-нибудь сказал? Почему не смотрели ВАР, когда в конце первого тайма Жота не устоял на ногах в их штрафной. Про снос Диаса я так понимаю он тоже промолчал, да?
Полностью с Вами во всем согласен, кроме фола на Диасе. все-таки он уж больно артистично начал заваливаться на защитника. Если бы поставили такой пенальти Вашему любимому клубу, в СМИ и уж тем более тут вой стоял целую неделю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Qqq
Ответ Ненавидящий2.0
Я прочитал дальше заголовка и мне стало интересно, а первый фол Конате прям на 100% на жёлтую? А про первых два фола Тарковски я вообще молчу. Почему у них всегда одностороннее движение? Почему они всегда видят только половину? А про регулярный гандбол своих защитников в собственной штрафной он что-нибудь сказал? Почему не смотрели ВАР, когда в конце первого тайма Жота не устоял на ногах в их штрафной. Про снос Диаса я так понимаю он тоже промолчал, да?
> Почему они всегда видят только половину?

так можно сказать про большинство тренеров, фанатов, комментаторов на форумах. и в не меньшей степени про фанбазу Ливерпуля (сам фанат ЛФК, вижу вокруг себя достаточно такого)

большинство людей предвзяты и подвержены когнитивным искажениям, когда по-разному трактуешь эпизоды в сторону своих и в сторону соперников, или запоминаешь их выборочно. это заложено в нашей природе, тут мало что поделаешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий