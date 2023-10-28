Пеп о словах Пельистри о том, что в Манчестере не видно людей в футболках «Сити»: «Спрошу у Puma, что случилось. Если этот парень и его девушка в это верят – окей»
Пеп Гвардиола оценил слова игрока «МЮ» о том, что Манчестер – это лишь «Юнайтед».
Уругвайский полузащитник Факундо Пельистри заявил: «Манчестер – это только «Юнайтед». Иногда мы с девушкой пытаемся найти людей в футболках «Сити», но не видим их».
«Я поговорю с представителями Puma и спрошу: «Что случилось? Почему у нас нет футболок [в Манчестере]?» – пошутил главный тренер «Сити» Гвардиола.
«Окей. Если этот парень и его девушка в это верят, то все в порядке…» – добавил Пеп.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 29 октября, начало – в 17:30 по московскому времени.
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