Пеп о словах Пельистри о том, что в Манчестере не видно людей в футболках «Сити»: «Спрошу у Puma, что случилось. Если этот парень и его девушка в это верят – окей»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Puma игровая форма стиль Факундо Пельистри ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола оценил слова игрока «МЮ» о том, что Манчестер – это лишь «Юнайтед».

Уругвайский полузащитник Факундо Пельистри заявил: «Манчестер – это только «Юнайтед». Иногда мы с девушкой пытаемся найти людей в футболках «Сити», но не видим их».

«Я поговорю с представителями Puma и спрошу: «Что случилось? Почему у нас нет футболок [в Манчестере]?» – пошутил главный тренер «Сити» Гвардиола.

«Окей. Если этот парень и его девушка в это верят, то все в порядке…» – добавил Пеп.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 29 октября, начало – в 17:30 по московскому времени.

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16 комментариев

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Tallos
Посмотрим, сколько после матча будет найдено футболок.
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Рэдклифф, Сыр Жим
Пеп по делу ответил. За таких игроков как Пельистри стыдно. Пусть заиграет сначала на уровне среднего игрока а потом языком чешет. У Юнайтед могут быть какие угодно коммерческие успехи. Ни Пельистри ни любой другой бездарь из этой команды не имеют к этому никакого отношения.
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S1rAlex
Пеп молодец. Не люблю его, но ответил он достаточно тонко, могёт!
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Stadjer
Ответ Ман Сити
Ну не сразу, но это произойдет. Уже происходит: у маню меньше глоров, у Сити больше болельщиков. Еще пара десятков лет без трофеев и про маню никто не вспомнит. А у Сити посещаемость выше ливера того же. Ну а то что в Манчестере большинство за Сити никто даже спорить не станет.
В Манчестере большинство за Юнайтед, и это просто факт. При этом я не то что бы с особым негативом отношусь к Сити, просто глупо отрицать очевидное. Сорс: живу в Манчестере, общаюсь/наблюдаю.
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Kirkorofff
Спортс, могли бы и выложить инфу о молодёжном дерби. Не знаю как там в дерби взрослых команд обстановка в последние пару лет, но сегодня на молодёжках атмосфера была просто топ. Заснеженное поле, эмоциональная игра, снежки на трибунах, активные фанаты с обеих сторон, заряжающие во всю глотку весь матч, игроки армейцев взобравшиеся на забор и заряжающие вместе с фанатами. Вот таким должен быть футбол.
Спортс, упущение…
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pashko
Ответ deimon7.7
Обижается так Пепка или нет, но уругваец по факту сказал. МЮ и МС все равно, что Ливерпуль и Евертон. Пусть Евертон хоть шейхи купят и начнут бабки вливать - все равно по популярности не обойдут.
За Сити топили еще до шейхов, это как в Турине Торино более популярный чем Юве
+3
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pashko
Ответ deimon7.7
Обижается так Пепка или нет, но уругваец по факту сказал. МЮ и МС все равно, что Ливерпуль и Евертон. Пусть Евертон хоть шейхи купят и начнут бабки вливать - все равно по популярности не обойдут.
За Сити топили еще до шейхов, это как в Турине Торино более популярный чем Юве
+3
-3
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Александр Рабонов
Ответ deimon7.7
Обижается так Пепка или нет, но уругваец по факту сказал. МЮ и МС все равно, что Ливерпуль и Евертон. Пусть Евертон хоть шейхи купят и начнут бабки вливать - все равно по популярности не обойдут.
Никогда не говори никогда) Если мю продолжит еще лет 10-15 валяться с обосраными штанами и надеется на залетный кубок лиги а сити все так же продолжит штамповать трофеи то уже не то что в манчестере а в мире сити будет популярнее))
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deimon7.7
Ответ Ман Сити
Ну не сразу, но это произойдет. Уже происходит: у маню меньше глоров, у Сити больше болельщиков. Еще пара десятков лет без трофеев и про маню никто не вспомнит. А у Сити посещаемость выше ливера того же. Ну а то что в Манчестере большинство за Сити никто даже спорить не станет.
Дай-ка угадаю: тебе от 15 до…ну 25 лет максимум?)
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