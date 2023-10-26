Гвардиола считает, что Мусиала станет одной из лучших «десяток» мира. Тренер «Сити» хочет подписать его как преемника де Брюйне (Abendzeitung)

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Джамал Мусиала Футбол

Пеп Гвардиола хочет подписать Джамала Мусиалу на замену Кевину де Брюйне.

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что немецкий полузащитник станет одной из лучших «десяток» в мире через один или два года. Испанский специалист хотел бы подписать Мусиалу в качестве преемника Кевина де Брюйне, сообщает Abendzeitung.

Интерес к хавбеку проявляет и «Ливерпуль», хотя ранее сообщалось, что вероятность перехода Джамала в состав «красных» очень низка. 

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до 2026 года, и в первую очередь игрок будет обсуждать именно продление соглашения с мюнхенским клубом. Сейчас переговоры на паузе.

Отмечается, что Джамал хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкой команды. Сейчас он зарабатывает около 8 миллионов евро в год, тогда как зарплата Харри Кейна, Лероя Сане и Йозуа Киммиха составляет около 20 миллионов.

В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний полузащитник провел 5 матчей и отметился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Мусиала хочет взять «Золотой мяч» и ЛЧ в «Баварии». Он интересен «Реалу», «Ман Сити» и «Ливерпулю»

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60 комментариев

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Papa Paolo
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Как же sports с опозданием публикует новости. Я подобные новости про Мусиалу уже 2 дня читают.
Как там, в будущем ?
+81
-2
+79
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ta-tosha
По Кевину история покрыта мраком. Пишут, что на фоне медобследования по этой травме - Сити приостановил продление с ним контракта. Вернее - закрыл эту тему вообще. И в лучшем случае - продадут его летом арабам.
Так же пишут, что дела там настолько серьезны, что он вообще может завершить карьеру прямо в этом сезоне.
Неужели Кевина врачи клуба так недосмотрели, что загнали в край? Не хочу такому верить
+78
-2
+76
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Владимир Владимирович
Для наследника Де Брейне ещё далеко, бельгиец три четыре сезона ещё попылит, вот Гвардиола врядле будет здесь столько времени. С одной стороны уже не представляю Сити без Гвардиолы, такое ощущение что сразу спад будет, с другой стороны хотелось бы посмотреть на Пепа в условном Ювентусе, и сразу сходу обеспечен титул серии А, если Гвардиола Апл щелкает, то и Серию А возьмёт в доминирование, тем более Ювентушка не из бедных клубов, уж 4-5 добротных трансферов для Пепа не пожалеют. А так да, в Апл резко повысятся шансы у остального топ5 в тот день когда великий Гвардиола покинет Апл. Человек побил все рекорды в Апл, абсолютно все, при этом играя просто в бл@стящий футбол 🔥🔥🔥.
+25
-8
+17
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Андрей
стоунз готов в новому вызову
+13
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Iamliam
Ответ Peter Parker
Кевин хоть еще не состарился, но учитывая физические требования Пепа, неизбежно будет сдавать, так еще и подвержен травмам. Бернарду сам уже посматривает в сторону других команд, все лето это обсуждалось. Разве что Альварес, но и там свои нюансы есть. Так что вполне ожидаемо, что Пеп заранее готовит варианты на будущее.
Я знаю что ты человек-паук.
+11
-1
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Velirpa
Ответ kotopandych
Комментарий скрыт
из Баварии никто не бежит, шарлатан обойдется.
+17
-8
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sema mixajlov
Ответ ta-tosha
По Кевину история покрыта мраком. Пишут, что на фоне медобследования по этой травме - Сити приостановил продление с ним контракта. Вернее - закрыл эту тему вообще. И в лучшем случае - продадут его летом арабам. Так же пишут, что дела там настолько серьезны, что он вообще может завершить карьеру прямо в этом сезоне. Неужели Кевина врачи клуба так недосмотрели, что загнали в край? Не хочу такому верить
это где такое пишут?
+8
0
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5t1ck
Ответ Orbital 82
Джамал сейчас и близко не игрок такого широкого профиля как Де Брюйне
А где был Кевин в его возрасте?
+8
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aseke
Замена де Брюйне сейчас - только Беллингем, больше нет близко никого.
+8
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Иван Иванов
Ответ Funny lepka
В 20 лет пацан уже Баварке чемпионство сделал…Я в двадцать лет это сделаю только в своих влажных мечтах
Всегда есть FIFA!
+3
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Улыбайся
Ответ Михо
Мусиала на сегодня один из сильнейших молодых футболистов мира, воспитанник Баварии (детские школы Челси не считаются, читайте регламент) надеюсь останется в Баварии надолго, а то что к нему проявляют интерес все топ клубы мира вполне закономерно
Да, он сейчас главный актив Баварии и главная молодая звезда Германии , при всем уважении к Виртцу. Раз уже выбрал Бундестим, думаю и контракт с Мюнхеном продлит.
+3
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Internet Gladiator
Он хочет уйти из Баварии? Почему топ-клубы им так интнресуются, как будто он играет в какой-нибудь Севилье?
+4
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GloryReal
Ответ ta-tosha
есть же Грилиш, и мордобойца жены. оба покруче будут Эдегора
Грилиш переоцененный кусок бревна. Вообще не подходит Сити. Вообще ничего не умеет. Фоден лучше в сто раз.
+2
0
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Orbital 82
Джамал сейчас и близко не игрок такого широкого профиля как Де Брюйне
+4
-2
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majestic1980
Что-то Мусиала пока излишне увлекается дриблингом и совершает потери, пытаясь обыграть 3-4х соперников. До де брюйне пока очень далеко
+2
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gerudes
Ответ Иван Иванов
Ну так Бавария же не даёт суперзвездам бешеные контракты. Отсюда и проблемы! 😉
Так и Сити не даёт
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Иван Иванов
Ответ gerudes
Так и Сити не даёт
Да не, в Сити есть суперзарплаты. У КДБ и Холанда очень большие оклады, которые Бавария не дала бы.
+1
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Funny lepka
В 20 лет пацан уже Баварке чемпионство сделал…Я в двадцать лет это сделаю только в своих влажных мечтах
+5
-4
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Peter Parker
Ответ Iamliam
У них там на позицию десятки и так 3 сильных футболиста: КДБ, Альварес, Б.Силва. Гвардиола решил что еще один требл взять?))
Кевин хоть еще не состарился, но учитывая физические требования Пепа, неизбежно будет сдавать, так еще и подвержен травмам. Бернарду сам уже посматривает в сторону других команд, все лето это обсуждалось.
Разве что Альварес, но и там свои нюансы есть. Так что вполне ожидаемо, что Пеп заранее готовит варианты на будущее.
+2
-1
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Андрей
Ответ Улыбайся
Да, он сейчас главный актив Баварии и главная молодая звезда Германии , при всем уважении к Виртцу. Раз уже выбрал Бундестим, думаю и контракт с Мюнхеном продлит.
вот Виртца пусть сити и берет. Леверкузен всеровно в Баварию игроков не продает больше.
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Жаргал Шадапов
Ответ Владимир Владимирович
Для наследника Де Брейне ещё далеко, бельгиец три четыре сезона ещё попылит, вот Гвардиола врядле будет здесь столько времени. С одной стороны уже не представляю Сити без Гвардиолы, такое ощущение что сразу спад будет, с другой стороны хотелось бы посмотреть на Пепа в условном Ювентусе, и сразу сходу обеспечен титул серии А, если Гвардиола Апл щелкает, то и Серию А возьмёт в доминирование, тем более Ювентушка не из бедных клубов, уж 4-5 добротных трансферов для Пепа не пожалеют. А так да, в Апл резко повысятся шансы у остального топ5 в тот день когда великий Гвардиола покинет Апл. Человек побил все рекорды в Апл, абсолютно все, при этом играя просто в бл@стящий футбол 🔥🔥🔥.
Скорее всего после Сити пойдет в Псж. Будет клепать титулы и станет вообще вне досягаемости по числу трофеев
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TheCreator
Ответ ta-tosha
По Кевину история покрыта мраком. Пишут, что на фоне медобследования по этой травме - Сити приостановил продление с ним контракта. Вернее - закрыл эту тему вообще. И в лучшем случае - продадут его летом арабам. Так же пишут, что дела там настолько серьезны, что он вообще может завершить карьеру прямо в этом сезоне. Неужели Кевина врачи клуба так недосмотрели, что загнали в край? Не хочу такому верить
Ну логика в этом есть, он на уколах что за клуб, что за сборную играл.
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Madhamish
Ответ qfxtruxp
Гвардиоле надо было Райса купить в паре к Родри, огромная ошибка что не купили Райса а дали Арсеналу так усилиться
А то Райс пошел бы на скамейку.
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Салауат Нуралиев
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Второй требл взяли.
Выражение за щеку в будущем начали называть требл?)
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qfxtruxp
Вместо Райса Гвардиола купил Гвардиола, ну ну, посмотрим что он будет делать когда Родри выдохнется один весь сезон тянуть 38 матчей в АПЛ и ещё и в кубках и в ЛЧ 🤦‍♂️
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