Гвардиола считает, что Мусиала станет одной из лучших «десяток» мира. Тренер «Сити» хочет подписать его как преемника де Брюйне (Abendzeitung)
Пеп Гвардиола хочет подписать Джамала Мусиалу на замену Кевину де Брюйне.
Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что немецкий полузащитник станет одной из лучших «десяток» в мире через один или два года. Испанский специалист хотел бы подписать Мусиалу в качестве преемника Кевина де Брюйне, сообщает Abendzeitung.
Интерес к хавбеку проявляет и «Ливерпуль», хотя ранее сообщалось, что вероятность перехода Джамала в состав «красных» очень низка.
Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до 2026 года, и в первую очередь игрок будет обсуждать именно продление соглашения с мюнхенским клубом. Сейчас переговоры на паузе.
Отмечается, что Джамал хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкой команды. Сейчас он зарабатывает около 8 миллионов евро в год, тогда как зарплата Харри Кейна, Лероя Сане и Йозуа Киммиха составляет около 20 миллионов.
В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний полузащитник провел 5 матчей и отметился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Мусиала хочет взять «Золотой мяч» и ЛЧ в «Баварии». Он интересен «Реалу», «Ман Сити» и «Ливерпулю»
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Так же пишут, что дела там настолько серьезны, что он вообще может завершить карьеру прямо в этом сезоне.
Неужели Кевина врачи клуба так недосмотрели, что загнали в край? Не хочу такому верить
Разве что Альварес, но и там свои нюансы есть. Так что вполне ожидаемо, что Пеп заранее готовит варианты на будущее.