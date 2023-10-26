Пеп Гвардиола хочет подписать Джамала Мусиалу на замену Кевину де Брюйне.

Главный тренер « » считает, что немецкий полузащитник станет одной из лучших «десяток» в мире через один или два года. Испанский специалист хотел бы подписать в качестве преемника Кевина де Брюйне, сообщает Abendzeitung.

Интерес к хавбеку проявляет и « », хотя ранее сообщалось, что вероятность перехода Джамала в состав «красных» очень низка.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до 2026 года, и в первую очередь игрок будет обсуждать именно продление соглашения с мюнхенским клубом. Сейчас переговоры на паузе.

Отмечается, что Джамал хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкой команды. Сейчас он зарабатывает около 8 миллионов евро в год, тогда как зарплата Харри Кейна, Лероя Сане и Йозуа Киммиха составляет около 20 миллионов.

В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний полузащитник провел 5 матчей и отметился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Мусиала хочет взять «Золотой мяч» и ЛЧ в «Баварии». Он интересен «Реалу», «Ман Сити» и «Ливерпулю»

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