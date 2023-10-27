Пеп о фанатах «Сити», оскорблявших умершего Чарльтона: «Они не олицетворяют нас. Мы с огромным уважением относимся к «МЮ» и такой иконе, как сэр Бобби»

Пеп Гвардиола осудил фанатов «Ман Сити», оскорблявших умершего Бобби Чарльтона.

Экс-форвард «МЮ» и сборной Англии, обладатель «Золотого мяча» 1966 года, сэр Бобби Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.

Болельщики «Манчестер Сити» скандировали оскорбления в адрес Чарльтона на матче АПЛ с «Брайтоном» (2:1). Клуб запретил двум несовершеннолетним фанатам посещать матчи.

«Они не олицетворяют нас. Нас олицетворяет вот что: Майк Саммерби (экс-игрок «Ман Сити» – Sports.ru) поедет на « » и оставит запись в книге соболезнований от имени « ».

Мы с огромным уважением относимся к «Манчестер Юнайтед». И особенно к такой иконе, такой фигуре, как сэр Бобби Чарльтон.

Наши соболезнования его семье и « ». И так будет всегда», – сказал главный тренер «Сити» .

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 29 октября, начало – в 17:30 по московскому времени.

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