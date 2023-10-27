Пеп о фанатах «Сити», оскорблявших умершего Чарльтона: «Они не олицетворяют нас. Мы с огромным уважением относимся к «МЮ» и такой иконе, как сэр Бобби»
Пеп Гвардиола осудил фанатов «Ман Сити», оскорблявших умершего Бобби Чарльтона.
Экс-форвард «МЮ» и сборной Англии, обладатель «Золотого мяча» 1966 года, сэр Бобби Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.
Болельщики «Манчестер Сити» скандировали оскорбления в адрес Чарльтона на матче АПЛ с «Брайтоном» (2:1). Клуб запретил двум несовершеннолетним фанатам посещать матчи.
«Они не олицетворяют нас. Нас олицетворяет вот что: Майк Саммерби (экс-игрок «Ман Сити» – Sports.ru) поедет на «Олд Траффорд» и оставит запись в книге соболезнований от имени «Ман Сити».
Мы с огромным уважением относимся к «Манчестер Юнайтед». И особенно к такой иконе, такой фигуре, как сэр Бобби Чарльтон.
Наши соболезнования его семье и «Ман Юнайтед». И так будет всегда», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 29 октября, начало – в 17:30 по московскому времени.
«Величайший игрок в истории Англии и выдающийся джентльмен». Мир прощается с Бобби Чарльтоном
Жизнь Бобби Чарльтона: солгал ради дебюта в «МЮ», отказал «Реалу», продавил назначение Фергюсона
Умер Бобби Чарльтон. Героя золотого ЧМ, выжившего в авиакатастрофе, мы запомним таким
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Ну и как и всякий глорик сити, ты футбол начал смотреть лишь в десятых, и не знаешь, что сэр Бобби - один из самых прославленных и титулованных англичан в истории. Ничего, ты еще только приоткрыл дверь в мир большого футбола. Всё впереди!