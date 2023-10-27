Пеп о фанатах «Сити», оскорблявших умершего Чарльтона: «Они не олицетворяют нас. Мы с огромным уважением относимся к «МЮ» и такой иконе, как сэр Бобби»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Бобби Чарльтон болельщики Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола осудил фанатов «Ман Сити», оскорблявших умершего Бобби Чарльтона.

Экс-форвард «МЮ» и сборной Англии, обладатель «Золотого мяча» 1966 года, сэр Бобби Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.

Болельщики «Манчестер Сити» скандировали оскорбления в адрес Чарльтона на матче АПЛ с «Брайтоном» (2:1). Клуб запретил двум несовершеннолетним фанатам посещать матчи.

«Они не олицетворяют нас. Нас олицетворяет вот что: Майк Саммерби (экс-игрок «Ман Сити» – Sports.ru) поедет на «Олд Траффорд» и оставит запись в книге соболезнований от имени «Ман Сити».

Мы с огромным уважением относимся к «Манчестер Юнайтед». И особенно к такой иконе, такой фигуре, как сэр Бобби Чарльтон.

Наши соболезнования его семье и «Ман Юнайтед». И так будет всегда», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 29 октября, начало – в 17:30 по московскому времени.

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17 комментариев

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Собака-буддист
Это действительно должны быть проблемы с головой, чтобы реально радоваться такому. Ну а отбитые фанаты есть у всех клубов
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Spaten
Золотые слова! Пеп молодчик
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Man United 1887
Ответ Ман Сити
Да я не оскорблял этого чарльтона. Хотя и не понимаю хайпа, он выиграл за всю карьеру меньше чем Фоден в 23.
Фоден чемпион мира или может обладатель золотого мяча?
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bevooch
Ответ llolishe
А когда фанат Сити ухал на Фреда тогда такого комментария небыло С уважением ухахаха не Гвардиолке это говорить который винил ВЕТЕР в одном из поражений Сити ухахахахах
Дружище, у тебя правда в этой жизни нет ничего кроме хейта МС, Пера и Холанда?
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red hikkikomori
это он ещё комменты манси на спортсе не читал
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red hikkikomori
Ответ Ман Сити
Да я не оскорблял этого чарльтона. Хотя и не понимаю хайпа, он выиграл за всю карьеру меньше чем Фоден в 23.
Да я в целом, не конкретно о Чарльтоне, много негативишь в сторону Ливерпуля и МЮ
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Алексей Толстюк
Ответ red hikkikomori
это он ещё комменты манси на спортсе не читал
Это он еще на заходил на любую группу в телеге посвященную сво
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S1rAlex
Ответ Ман Сити
Да я не оскорблял этого чарльтона. Хотя и не понимаю хайпа, он выиграл за всю карьеру меньше чем Фоден в 23.
ну да, судя по всему, ты единственный фанат сити на сайте))
Ну и как и всякий глорик сити, ты футбол начал смотреть лишь в десятых, и не знаешь, что сэр Бобби - один из самых прославленных и титулованных англичан в истории. Ничего, ты еще только приоткрыл дверь в мир большого футбола. Всё впереди!
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