Факундо Пельистри: «Манчестер – это только «Юнайтед». Иногда мы с девушкой пытаемся найти людей в футболках «Сити», но не видим их»
Факундо Пельистри заявил, что жители Манчестера поддерживают только «Юнайтед».
«Манчестер – это только «Юнайтед». Вы не увидите [на улицах] футболок или флагов «Сити».
Иногда мы с моей девушкой выходим и пытаемся найти кого-нибудь». Но никого не видим», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Carve Deportiva.
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Но я бываю по работе в Манчестере минимум 2 раза в месяц, последних лет 9, и не по схеме привет-пока, а всегда на пару дней.Разве в пандемию было иначе
И скажу вам беспристрастно - этот бездарь абсолютно прав, хотя и не все так запущено.
Так вот, нужно понимать, что в Англии другое понятие о структуре города (у них эту концепцию спёрли Штаты). Если бы такую концепцию применяли в России, то Москвой бы считалось только то, что внутри Третьего транспортного, а Питером - то, что внутри Обводного канала. Всевозможные даже не Химки, а Алтуфьево, Свиблово, Новогиреево, Тушино и прочие спальники и промрайоны считались бы отдельными населёнными пунктами, со своими властями и налогообложением, но типа для удобства, о всём этом вместе говорили бы "Большая Москва" или "Московская агломерация".
Представь, что кто-то бы провёл исследование, какой клуб популярнее внутри Третьего транспортного кольца (ну, вот Динамо например) и щеголял бы этими данными, что "мы самые популярные в Москве, а за Спартак и ЦСКА болеет периферия". То, что Сити популярнее в географическом центре Манчестера, абсолютно не делает его самым популярным клубом города, так как жители манчестерских Новогиреево считают себя такими же манчестерцами, как и те, у которых квартиры в центре, и никакие это не пригороды.
Я болею за команду, а не за результат
Сити выиграет в воскресенье, это очевидно
Но им нужно выигрывать еще очень много лет, что бы голубых футболок было действительно больше красных
Я был, был в день игры Сити в ЛЧ с Аталантой года 3 назвд, скажу так, на ОТ было больше туристов из Италии раз в 50 больше чем на стадионе Сити, конечно ДО матча.
Видел очень многих в Майках Юнайтед, зотя те играли в четверг в ЛЕ, и было много а форме Сити, и жто естественно, так как Матчдэй и домашняя игра.