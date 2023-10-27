Факундо Пельистри: «Манчестер – это только «Юнайтед». Иногда мы с девушкой пытаемся найти людей в футболках «Сити», но не видим их»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Факундо Пельистри Футбол

Факундо Пельистри заявил, что жители Манчестера поддерживают только «Юнайтед».

«Манчестер – это только «Юнайтед». Вы не увидите [на улицах] футболок или флагов «Сити».

Иногда мы с моей девушкой выходим и пытаемся найти кого-нибудь». Но никого не видим», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Carve Deportiva.

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160 комментариев

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молодой сутенер
Тебя тоже пытались найти на поле - не получается 😁
+318
-34
+284
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Rehcuhcs
Нормальные люди в принципе по городу в футболках клубов как бы не ходят, они ходят в обычной повседневной одежде.
+201
-21
+180
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celebrity
Ответ pKaparika
А я когда-то слышал что в Манчестере болеют в основном за Сити. Еще до шейхов 🤔
В пригороде конечно не увидит ) пусть в центр Манчестера сводит девушку свою
+235
-57
+178
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ta-tosha
Не фанат ни Сити, ни тем более - Юнайтед.
Но я бываю по работе в Манчестере минимум 2 раза в месяц, последних лет 9, и не по схеме привет-пока, а всегда на пару дней.Разве в пандемию было иначе
И скажу вам беспристрастно - этот бездарь абсолютно прав, хотя и не все так запущено.
+94
-19
+75
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Вальдано
Ответ danilevich
Зря он это сказал конечно. Сейчас набегут 12 летние болелы сити и скажут , что Манчестер всегда был голубым. И вообще Ферги не тренер , он вывез 27 лет на багаже Мэта Басби. И про Юнайтед в Манчестере никто и не слышал😁 как только Роналду перешел из Спортинга в МЮ про него все забыли. Руни пропал с радаров с тех пор как ушел из эвертона в юнайтед в 2004. И так далее. Это все знают. Вам любой в Манчестере это скажет.
Цвет Манчестера определяется на футбольном поле. Через денёк там красных опять разделают как всегда. А потом можете опять полюбить красный цвет. И Ферги тут не причём. Уже давно. О былой силе красного Манчестера напоминает нынче только красный нос сэра.. 😄🤭
+83
-28
+55
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pKaparika
А я когда-то слышал что в Манчестере болеют в основном за Сити. Еще до шейхов 🤔
+85
-35
+50
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El_Ilusionista
Зачем вообще говорить такое будучи профессиональным игроком? Ладно, если это делают тролли в интернете, но проф игрок? Тем более, когда твоя команда в последние годы не в лучших кондициях. Только выставляет себя не самым умным человеком.
+61
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+50
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NikoVinkovic
Ответ celebrity
В пригороде конечно не увидит ) пусть в центр Манчестера сводит девушку свою
Ох, в клане Манси, Шарка, Клуба с историей и компании пополение - откуда ж вы все берётесь, и хоть бы один со старой эмблемой на аве - ах да, вы же её и не помните, начали смотреть футбол три года назад.
Так вот, нужно понимать, что в Англии другое понятие о структуре города (у них эту концепцию спёрли Штаты). Если бы такую концепцию применяли в России, то Москвой бы считалось только то, что внутри Третьего транспортного, а Питером - то, что внутри Обводного канала. Всевозможные даже не Химки, а Алтуфьево, Свиблово, Новогиреево, Тушино и прочие спальники и промрайоны считались бы отдельными населёнными пунктами, со своими властями и налогообложением, но типа для удобства, о всём этом вместе говорили бы "Большая Москва" или "Московская агломерация".
Представь, что кто-то бы провёл исследование, какой клуб популярнее внутри Третьего транспортного кольца (ну, вот Динамо например) и щеголял бы этими данными, что "мы самые популярные в Москве, а за Спартак и ЦСКА болеет периферия". То, что Сити популярнее в географическом центре Манчестера, абсолютно не делает его самым популярным клубом города, так как жители манчестерских Новогиреево считают себя такими же манчестерцами, как и те, у которых квартиры в центре, и никакие это не пригороды.
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Stadjer
Ответ celebrity
В пригороде конечно не увидит ) пусть в центр Манчестера сводит девушку свою
Да господи, очередной знаток Манчестера заводит песню про «пригород», хотя бы на гугл-карты зайди и поищи где Олд Траффорд, где Этихад, и где был Мэйн Роуд. Ты удивишься, но ни один из них не в центре, и при этом все они примерно равноудалены от центра.
+44
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+38
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Хуго Бенетнаш
Ответ Олег М
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А с чего ты взял, что он из России пару раз в месяц ездит в Манчестер? Человек явно живет не здесь
+24
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danilevich
Ответ Вальдано
Цвет Манчестера определяется на футбольном поле. Через денёк там красных опять разделают как всегда. А потом можете опять полюбить красный цвет. И Ферги тут не причём. Уже давно. О былой силе красного Манчестера напоминает нынче только красный нос сэра.. 😄🤭
Мне все равно
Я болею за команду, а не за результат
Сити выиграет в воскресенье, это очевидно
Но им нужно выигрывать еще очень много лет, что бы голубых футболок было действительно больше красных
+35
-13
+22
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Carver
Ответ войд
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Это не так, Сити уже супербренд и прибыльный бизнес, если Шейхи его захотят продать (зачем?), то клуб все равно купит топ-инвестор. Может получиться как с Боэли, конечно, но никто же не спорит, что Челси супертоп при всех проблемах?
+27
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+20
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Мыкола
Где он ищет? На базе мю?))
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This DayWalker
Иногда в плей-офф лиги чемпионов я пытаюсь найти Манчестер Юнайтед, но его там нет
+29
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Stadjer
Ответ ta-tosha
После пандемии нет такого количества туристов, даже в Лондоне, а в зажопье типа Манчестера и в помине
Сразу же после окончания (формального) пандемии, где-то летом 2021, доехал до Олд Траффорда в первый раз (в межсезонье, никаких игр не было), и там было дофига фоткающихся туристов - я немного прифигел как раз от того, что вроде пандемия еще где-то рядом, а все равно много народа. Так что вот не надо. Ну и Манчестер - один из самых быстро развивающихся городов Англии, так что что приезжих по работе, что туристов тут много, с характеристикой ты точно не угадал.
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Вальдано
Ответ damondiamond
то есть вы считаете, что Сити дорос как команда до такого уровня, что если поменять Пепа, то ничего не изменится в плане результатов?))
Я не знаю как будет после Пепа. Постоянного ничего нет. Просто вы пишите так, что с уходом Пепа однозначно всё развалится. У меня есть подозрение, что вы желаете плохого МС. Вы болельщик МЮ?. Вы ждёте когда МС свалиться?. А как это поможет МЮ?. Вы хотите побеждать, когда соперники станут слабыми?. Странная логика? Если такая логика только у фанатов клуба - это ладно. Но, если так думают в самом клубе - то клубу не подняться. Никогда. МС силён не потому, что все остальные слабы. А потому, что он сильнее и сильных и уж конечно слабых. Советую и МЮ выбрать такую логику. Или вы просто боитесь Пепа как тренера?. Такое ощущение, что это так.. Тогда это смешно.
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danilevich
Ответ Вальдано
Комментарий скрыт
Это называется быть фанатом клуба, а не просто флюгером. Сегодня ты за сити , завтра за какой-то ньюкасл. По этому ты и не понимаешь почему в Манчестере мало голубого.
+15
-3
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Денис Бобров
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
Я не фанат Сити, более того, мягко говоря недолюбливаю этот клуб. Но называть его мешком без истории, это как минимум глупо. Основан в 1880. Две чемпионства, несколько КА, Кубков футбольной лиги и суперкубков Англии до покупки его шейхами. Плюс кубок кубков в 70 году. Ну да, ну да, мешок без истории.
+13
-3
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AmanEsen
Ответ Rehcuhcs
Нормальные люди в принципе по городу в футболках клубов как бы не ходят, они ходят в обычной повседневной одежде.
Нормальные люди не оценивают людей по тому, в какой одежде они ходят. Тем более спортивные бренды уже давно выпускают футбольные экипировки под повседневную ходьбу.
+10
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Pavel TP
Ответ Rehcuhcs
Нормальные люди в принципе по городу в футболках клубов как бы не ходят, они ходят в обычной повседневной одежде.
Был прошлым летом в командировке в Мадриде. Кажется 1/4 людей ходит в футболках реала (парни, девушки, дети). В Париже пара коллег даже в офис приходили в майках ПСЖ и как-то никто не парится о их нормальности. Также можно наехать на людей в кепкках NY, Chicago bulls и прочее...
+11
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+9
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Alessandro Delpiero
Ответ Red-Devil_Fan
Ты был в Манчестере? Я был, был в день игры Сити в ЛЧ с Аталантой года 3 назвд, скажу так, на ОТ было больше туристов из Италии раз в 50 больше чем на стадионе Сити, конечно ДО матча. Видел очень многих в Майках Юнайтед, зотя те играли в четверг в ЛЕ, и было много а форме Сити, и жто естественно, так как Матчдэй и домашняя игра.
Я живу в Манчестере. В самом городе 60/40 в пользу Юнайтед. Ну за за пределами города по всей Англии у Юнайтед фанов больше чем у кого-либо. Тмпа Спартака в России
+13
-4
+9
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Red-Devil_Fan
Ответ celebrity
В пригороде конечно не увидит ) пусть в центр Манчестера сводит девушку свою
Ты был в Манчестере?
Я был, был в день игры Сити в ЛЧ с Аталантой года 3 назвд, скажу так, на ОТ было больше туристов из Италии раз в 50 больше чем на стадионе Сити, конечно ДО матча.
Видел очень многих в Майках Юнайтед, зотя те играли в четверг в ЛЕ, и было много а форме Сити, и жто естественно, так как Матчдэй и домашняя игра.
+33
-24
+9
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Bartez1986
порой хожу в футболке Спартака. погулять летом, например. я ненормальный?
Ну смотря по какому городу. Если по Питеру но ненормальный)))
+11
-3
+8
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danilevich
Зря он это сказал конечно. Сейчас набегут 12 летние болелы сити и скажут , что Манчестер всегда был голубым. И вообще Ферги не тренер , он вывез 27 лет на багаже Мэта Басби. И про Юнайтед в Манчестере никто и не слышал😁 как только Роналду перешел из Спортинга в МЮ про него все забыли. Руни пропал с радаров с тех пор как ушел из эвертона в юнайтед в 2004. И так далее. Это все знают. Вам любой в Манчестере это скажет.
+45
-37
+8
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Олег Ковальчук
Ответ войд
Комментарий скрыт
никто не вспомнит из глоров, не имеющих отношение к Манчестеру. А в самом городе болельщиков клуба хватало всегда. Клуб не молодой
+12
-4
+8
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