Факундо Пельистри заявил, что жители Манчестера поддерживают только «Юнайтед».

«Манчестер – это только «Юнайтед». Вы не увидите [на улицах] футболок или флагов « ».

Иногда мы с моей девушкой выходим и пытаемся найти кого-нибудь». Но никого не видим», – сказал полузащитник « » в интервью Carve Deportiva.

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