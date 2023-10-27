Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался перед дерби «Ман Сити» с «МЮ».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 29 октября, начало – в 17:30 по московскому времени.

– С какими командами вы будете бороться за титул?

– Еще слишком рано говорить об этом. Все команды в гонке. Те, кто сейчас немного позади, могут вернуться.

Когда сыграно всего 9 матчей, еще очень многое ждет впереди. Мы отставали в феврале и марте, но все равно смогли победить.

– «МЮ» – претендент на чемпионский титул?

– Когда останется 9 туров, спросите меня о том, претендует ли «МЮ» на титул. Сейчас впереди еще столько всего.

– Насколько важно победить «Юнайтед»?

– Я хочу посмотреть на наш менталитет в воскресенье на «Олд Траффорд».

Мы много выигрывали. Вопрос не в том, выиграем ли мы, а в том – что произойдет дальше. Я хочу, чтобы моя команда доказала, что у нее правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх.

Между нами правильное соперничество, есть уважение со стороны обеих клубов. Это мой восьмой сезон в роли тренера «Сити», и за это время не было больших проблем и скандалов.

Мы и выигрывали у «МЮ», и проигрывали им. Конечно, особенным был финал Кубка Англии – они хотели помешать нам сделать требл.

Конечно, нам было важно приехать в Стамбул [на финал Лиги чемпионов], чтобы иметь возможность сделать то, что мы сделали [выиграли требл и повторили достижение «Манчестер Юнайтед» сезоне-1998/99], – сказал главный тренер «горожан» Гвардиола.

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11 комментариев

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qfxtruxp
Сити победит
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Dishka
Пеп верим!!!
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Ложный Латераль
Ответ Vezdexodof
Менталитет сити 😂 . У сити нет менталитета! Кусок пластмассы на эмптихаде!
Комментарий из 2010-х, уже не актуально. Клуб имеет требл. Четкую политику клуба. Тренера с идеей. А арабские деньги уже не считают зашкваром даже фанаты красных соседей.
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Кирилл Хоянто
идите в жопу, топим за МЮ! ГГМЮ!
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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kokos07
Комментарий удален Богом
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OldRedWhite
Ответ qfxtruxp
Сити победит
При такой игре МЮ - вероятность 90 % .
Если не будет удалений , чуда или не выяснится , что на матч у красных в заявке Месси , Роналду и Биллингем
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