«Ман Сити» запретил двум несовершеннолетним фанатам посещать матчи за оскорбительные кричалки об умершем Чарльтоне
«Манчестер Сити» запретил двум фанатам посещать матчи за оскорбительные кричалки.
Напомним, болельщики «горожан» скандировали оскорбления в адрес умершего экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона на матче с «Брайтоном».
«Сити» идентифицировал двух несовершеннолетних фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки, благодаря записям с камер видеонаблюдения.
«Манчестер Сити» может подтвердить, что двое несовершеннолетних были опознаны как причастные к скандированию гадких кричалок на стадионе «Этихад».
Лица, о которых идет речь, впоследствии были отстранены от посещения всех домашних и выездных матчей, и их данные были переданы полиции Большого Манчестера, которая ведет расследование», – говорится в заявлении клуба.
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