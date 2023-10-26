«Ман Сити» запретил двум несовершеннолетним фанатам посещать матчи за оскорбительные кричалки об умершем Чарльтоне

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бобби Чарльтон происшествия болельщики Футбол

«Манчестер Сити» запретил двум фанатам посещать матчи за оскорбительные кричалки.

Напомним, болельщики «горожан» скандировали оскорбления в адрес умершего экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона на матче с «Брайтоном».

«Сити» идентифицировал двух несовершеннолетних фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что двое несовершеннолетних были опознаны как причастные к скандированию гадких кричалок на стадионе «Этихад».

Лица, о которых идет речь, впоследствии были отстранены от посещения всех домашних и выездных матчей, и их данные были переданы полиции Большого Манчестера, которая ведет расследование», – говорится в заявлении клуба.

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45 комментариев

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Spartakus1984
Дебилы есть везде
+75
-4
+71
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Roman
Все правильно Сити сделал
+52
-5
+47
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vdm23
Ответ Annaska Muradow
Так там же сотня человек кричали, а забанили всего лишь двух, понятно сити просто двух лишних забанили и все.
«Сити» идентифицировал двух несовершеннолетних фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

и что тебе понятно ?!
+35
-2
+33
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Yaroslove
Не знал, что у манси есть брат ))
+26
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Skotinas
Ответ Утя Ваткин
Может поумнеют.
Такие дегенераты будут ещё говорить: "Мы за них болеем, а они нам запреты ставят".
+18
-1
+17
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Ответ Yaroslove
Не знал, что у манси есть брат ))
Шарк )
+12
-2
+10
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Рита Вишневская
всё правильно, нынче с зумерами нужно пожёстче
+8
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Niko [Ars]
а у нас Чарльтона никто не оскорблял, потому что есть Фан Айди!
+11
-3
+8
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mr kovalsky
Ответ Spartakus1984
Дебилы есть везде
При чем малолетние дебилы
+8
-1
+7
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Человек из футбола
малолетние дебилы
+6
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qfxtruxp
у них просто моз-ги еще отсутствуют
+4
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filippa
то есть это 2 малолетки орали на весь стадион ?
+4
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Никита Крылов
Я очень сильно сомневаюсь , что 2 писдюка кричали так, что их слышали)
+4
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Михон Мясной
Какие англичане всё-таки тупые: зачем записи с камер смотреть, выискивать кого-то, когда можно просто ввести паспорт болельщика и безопасность сразу взлетит до небес.
+7
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+3
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китайский обозреватель
Ответ Максим Прокофьев
Угадаем цвет кожи этих подлецов?
А что угадывать-то? На материалах отчетливо видно - белая кожа. Вы ж именно это имели в виду?
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Алексей Елистратов
Да, в России такие же дебилы есть, которые про Яшина баннеры выкатывали. Только они сейчас лучезарные и гегемонные, их трогать нельзя.
то ли дело фанаты народной команды, которые свастики выкатывали и гитлера прославляли))
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superduper
Ответ Yaroslove
Не знал, что у манси есть брат ))
Манси повязали?
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Onion
А так можно было?!
Школота в шоке...
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Артём Сергеев
придётся на Олд Траффорд гонять
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Любезный Коссутий
правильно поступили МС, надеюсь ребятишки с возрастом поумнеют.
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Всеволод Коледенков
Смотрите, без ФАН АЙДИ обошлись🥱
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DAVID19-91
Вот это я понимаю, правильное решение в борьбе с даунами.
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Annaska Muradow
Ответ vdm23
«Сити» идентифицировал двух несовершеннолетних фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки, благодаря записям с камер видеонаблюдения. и что тебе понятно ?!
А вы видели само видео, там много людей было где то под сотню, а почему их не банят? Должны забанить и остальных, а апл должна 1 матчевый бан дать сити, если бы это болельщики мю сделали бы то мю забанили бы на 3 игры, и критиковали бы руководство
+6
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Barsa! bolshe chem klub
у них есть и 16-и летные дибилы
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Pitkin
Они вообще знали «Кто такой великий Бобби?»
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