«Манчестер Сити» запретил двум фанатам посещать матчи за оскорбительные кричалки.

Напомним, болельщики «горожан» скандировали оскорбления в адрес умершего экс-игрока « » на матче с «Брайтоном».

«Сити» идентифицировал двух несовершеннолетних фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

« » может подтвердить, что двое несовершеннолетних были опознаны как причастные к скандированию гадких кричалок на стадионе «Этихад».

Лица, о которых идет речь, впоследствии были отстранены от посещения всех домашних и выездных матчей, и их данные были переданы полиции Большого Манчестера, которая ведет расследование», – говорится в заявлении клуба.

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