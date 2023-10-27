Ультрас «Интера» запретили провести акцию против Ромелу Лукаку с 30 000 свистков.

Объединение фанатов миланского клуба Curva Nord сообщило о готовящейся акции против бывшего форварда команды на матче « » – « » на « » в рамках 10-го тура Серии А.

«Хореографии не будет, она лишь для «Интера». 30 000 свистков будут розданы болельщикам.

В воскресенье может случиться всякое, но нас, болельщиков «Интера», интересует то, что происходит на поле. Возможный гол Лукаку нас не интересует. Если мы проиграем, нам будет грустно из-за « », а не из-за гола .

Но мы считаем, что он маленький человек, сравнимый с детсадовским ребенком, и такой прием может оказать воздействие на его состояние, и это окажет влияние на матч», – сказал представитель Curva Nord.

Однако в итоге полиция запретила ультрас «Интера» раздать 30 000 свистков во всех секторах стадиона. Это решение мотивировано тем, что такое количество свистков помешает судьям работать на матче.

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