Ультрас «Интера» хотели встретить Лукаку 30 000 свистков на матче с «Ромой», но полиция запретила акцию

Теги Интер Рома серия А Италия судьи болельщики Сан-Сиро Ромелу Лукаку Футбол

Ультрас «Интера» запретили провести акцию против Ромелу Лукаку с 30 000 свистков.

Объединение фанатов миланского клуба Curva Nord сообщило о готовящейся акции против бывшего форварда команды на матче «Интер» – «Рома» на «Сан-Сиро» в рамках 10-го тура Серии А.

«Хореографии не будет, она лишь для «Интера». 30 000 свистков будут розданы болельщикам.

В воскресенье может случиться всякое, но нас, болельщиков «Интера», интересует то, что происходит на поле. Возможный гол Лукаку нас не интересует. Если мы проиграем, нам будет грустно из-за «Интера», а не из-за гола Лукаку.

Но мы считаем, что он маленький человек, сравнимый с детсадовским ребенком, и такой прием может оказать воздействие на его состояние, и это окажет влияние на матч», – сказал представитель Curva Nord.

Однако в итоге полиция запретила ультрас «Интера» раздать 30 000 свистков во всех секторах стадиона. Это решение мотивировано тем, что такое количество свистков помешает судьям работать на матче.

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32 комментария

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Саша Пушкин
Ответ hompos
Полиция респект
А какого сейчас производителю свистков, который лишился заказа на 30 000 дудок ?!
Его завод, может, за всю свою историю столько не выпустил...
+62
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+60
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Трент Резнор
Жаль…знатное представление бы было
+40
-10
+30
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giant
Ответ Н.Ф.
Фанаты "Интера" словно обиженные дети. Лукаку вообще-то не их собственность, а "Челси".
Причем тут обиженки? Это просто реакция (форма протеста) фанатов на человеческие качества Лукаку. И если знать контекст - имеют право. Посвистеть - это не голова свиньи в ноги Фигу.
+20
-9
+11
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Владимир Владимир
Ответ giant
Причем тут обиженки? Это просто реакция (форма протеста) фанатов на человеческие качества Лукаку. И если знать контекст - имеют право. Посвистеть - это не голова свиньи в ноги Фигу.
Человеческие качества? Чего Хакану не свистят с Куадрадо? Конте с Мароттой тоже не свистители. Просто стоит признаться, что Интер обиделся всем клубом как истеричная первокурсница, хотя в случае с девушкой понять можно, но когда футболист всего лишь три года отыграл, а его не хотят выкупать, и он ищет себе клуб.. Ну это позорище, прям конкретное.
+20
-11
+9
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hompos
Полиция респект
+22
-15
+7
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giant
Ответ Владимир Владимир
Человеческие качества? Чего Хакану не свистят с Куадрадо? Конте с Мароттой тоже не свистители. Просто стоит признаться, что Интер обиделся всем клубом как истеричная первокурсница, хотя в случае с девушкой понять можно, но когда футболист всего лишь три года отыграл, а его не хотят выкупать, и он ищет себе клуб.. Ну это позорище, прям конкретное.
Что-то вы все перекрутили... Интер за не малые деньги купил его из МЮ, где ему мягко говоря было некомфортно, и за 2 года вернул в список лучших форвардов мира. Он признавался в любви к городу и клубу, но сбежал за мечтой детства в Челси. Правда через пол года начал проситься обратно. Интер его вернул пока в аренду, в которой он 2/3 сезона лечился и набирал форму, но продолжал клясться в любви к клубу. Интер следующим летом месяц уламывал Челси, в итоге сойдясь на немалые для него 35 млн. Как раз в это время он тупо пропадает - потом начинают всплывать истории с Ювентусом и, наконец, когда он тупо никому, корме арабов не нужен - с Ромой. И какое эта ситуация имеет отношение к Чалханоглу или Куадрадо, которые просто перешли как свободные агенты по окончанию контракта?
+8
-3
+5
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Тюменец
Ответ Tigo_Volchara93
Спортс, обращаюсь к вам как к знатокам, в какой конторе поставить на то, что Рома в ЛЧ попадет в след сезоне ?
В церкви поставь )
+6
-2
+4
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Владимир Владимир
Ответ Саша Пушкин
А какого сейчас производителю свистков, который лишился заказа на 30 000 дудок ?! Его завод, может, за всю свою историю столько не выпустил...
ааааа, это пять🤣
+5
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
С теми кто Чалханоглу освистывает в один котёл?
Знать бы ещё что Милан выиграл со стамбульским инсестником
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<~Inter~>
Ответ Владимир Владимир
Человеческие качества? Чего Хакану не свистят с Куадрадо? Конте с Мароттой тоже не свистители. Просто стоит признаться, что Интер обиделся всем клубом как истеричная первокурсница, хотя в случае с девушкой понять можно, но когда футболист всего лишь три года отыграл, а его не хотят выкупать, и он ищет себе клуб.. Ну это позорище, прям конкретное.
Никто из них не признавался в любви фанатам и не заигрывал с ними во время переговоров. После чемпионство в Интере Лукаку в каждом интервью кричал про невероятную любовь фанатов и как ему этого не хватало в предыдущих клубах, но получив жирный чек от Челси забыл про эти слова и потом в интервью в Англии говорил о возвращении домой. Второй раз во время аренды он снова начал говорить о том как скучал по фанатам Интера и желании остаться в команде, но потом выяснилось, что он обиделся на Индзаги и тайно через посредников вёл переговоры с Юве. Фанаты в Италии просто так никому не свистят и понимают игроков, которые не лицемерят и не обещают невозможного.
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Тюменец
Лукаку, уверен, будет некомфортно на стадионе, свисти болелы или нет. Он, мне кажется, предпочел бы в таком матче не играть.
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Уся Ваткин
Ответ Тюменец
В церкви поставь )
свечку
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Ksandvankneshas
Ответ Н.Ф.
Фанаты "Интера" словно обиженные дети. Лукаку вообще-то не их собственность, а "Челси".
"Лукаку –собственность Челси" .Интересно пишешь. Я-то думал рабство отменили.
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
Таким дикарям место в обезьяннике, каким бы глуповатым Лукаку не был
С теми кто Чалханоглу освистывает в один котёл?
+1
-1
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Иннокентий Смоктуновский
Ответ Саша Пушкин
А какого сейчас производителю свистков, который лишился заказа на 30 000 дудок ?! Его завод, может, за всю свою историю столько не выпустил...
Сейлс в депрессняк глубокий ушёл)
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Kirkorofff
А что им мешало не согласовывать эту акцию? Вряд ли есть проблема с тем, чтобы пронести свисток на стадион
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Vir_Cotto
"Хореографии не будет, она лишь для «Интера»"
Что означает эта фраза?
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Giallo-Rosso
Хореография это про болет. На стадионах обычно Кореография
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igls54
Вместо 30 000 свистков получили 3-ю ногу Лукаку
+9
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benjamin92
Напомню, что Челси покупал это чудо дважды - один раз за 115 млн евро!
+2
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hompos
Лукаку красавчик
+9
-9
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