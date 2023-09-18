Моуринью о Лукаку в «Роме»: «Интеру» не стоит злиться, он выиграл дерби со счетом 5:1, там много выдающихся форвардов. Пусть порадуется за бывшего тренера, которому Ромелу был очень нужен»

Жозе Моуринью считает, что счет 7:0 не отражает уровень игры «Ромы» с «Эмполи».

«Хорошее выступление, но не на 7:0. Мы стремились к победе, к тому, чтобы победить с комфортным счетом. Были и взлеты, и падения, в том числе с точки зрения физической формы, так что не все были готовы отыграть 90 минут с высокой интенсивностью.

Мне жаль « », но таков футбол. Порой случается и 7:0. Но мне все равно не понравились некоторые вещи в игре моей команды, мы вместе с тренерами детальнее все проанализируем попозже.

Я понимаю, как устроена пресса и как она влияет на некоторых фанатов. Я не считаю, что мы были той командой, которой нас представляли в последние недели, не думаю, что я был таким ужасным тренером, как говорили на прошлой неделе. И сейчас мы не стали выдающейся командой. Мы команда, у которой есть потенциал, и наша цель – идти от матча к матчу и побеждать.

Мне было не так важно, забьет ли . Возможно, это важно для него, я знаю, что нападающие живут ради голов. С момента трансфера он полностью посвятил себя команде, так что неважно, забьет он или нет. Конечно, после гола он чувствует себя счастливее, для него это идеальная ситуация.

Ромелу – игрок иного профиля, нежели другие наши форварды. Нам еще нужно разобраться, как с ним играть, да и он пока не знает, как играть с нами. Но у нас есть на это время, и матчи в этом плане только помогают.

Ромелу должен быть счастливым, ощущать чувствовать любовь и востребованность. Он приехал к нам и сразу понял, что нам нужен такой игрок. Он любит побеждать.

Не думаю, что у « » есть основания злиться, он выиграл дерби со счетом 5:1, там и так много выдающихся нападающих. Пусть порадуются за своего бывшего тренера, которому действительно был нужен форвард», – сказал главный тренер «Ромы».

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