Димарко об уходе Лукаку из «Интера»: «Произошло то, о чем все писали. Я разочарован. Я был рядом с ним весь год, это личное»

Теги Интер Рома Ювентус серия А Италия Ромелу Лукаку Федерико Димарко Футбол

Федерико Димарко был разочарован уходом Ромелу Лукаку из «Интера».

Напомним, Лукаку провел прошлый сезон в «Интере» на правах аренды, а летом ушел в аренду в «Рому». Сообщалось, что изначально бельгиец договорился о контракте с «Ювентусом» – это произошло спустя два дня после поражения в финале Лиги чемпионов.

«Произошло то, о чем писали везде. Я был разочарован, потому что я был рядом с ним весь год. Это немного более личное, я не хочу вдаваться в подробности, потому что он играет в другой команде.

Предстоящая встреча [в матче против «Ромы»]? Мы мотивированы на каждый матч», – сказал защитник «Интера» в эфире Stasera c’è Cattelan su Rai 2.

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6 комментариев

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Joey Ramone
Интересно как Лукаку против Интера вообще выйдет
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ApXuMaHqPuT
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Понятно, почему у Лукаку девушки или жены нет. Он...
И не мечтай😀
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Семён Жуйло
Ответ Владимир Владимир
Ди Марко по ходу тот самый гей в команде, такой обижник не похож на натурала)
Рыбак рыбака видит издалека.
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