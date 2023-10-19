Димарко об уходе Лукаку из «Интера»: «Произошло то, о чем все писали. Я разочарован. Я был рядом с ним весь год, это личное»
Федерико Димарко был разочарован уходом Ромелу Лукаку из «Интера».
Напомним, Лукаку провел прошлый сезон в «Интере» на правах аренды, а летом ушел в аренду в «Рому». Сообщалось, что изначально бельгиец договорился о контракте с «Ювентусом» – это произошло спустя два дня после поражения в финале Лиги чемпионов.
«Произошло то, о чем писали везде. Я был разочарован, потому что я был рядом с ним весь год. Это немного более личное, я не хочу вдаваться в подробности, потому что он играет в другой команде.
Предстоящая встреча [в матче против «Ромы»]? Мы мотивированы на каждый матч», – сказал защитник «Интера» в эфире Stasera c’è Cattelan su Rai 2.
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