Гвардиола о «Золотом мяче»: «Холанд и Месси заслуживают приз. Эгоистично я бы хотел победы Эрлинга, но не скажу о несправедливости, если победит Лео»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о возможном обладателе «Золотого мяча».

«Эрлинг Холанд может выиграть приз. Клуб выиграл три трофея в прошлом сезоне, потому что он забил 52 гола.

Но, безусловно, есть Лионель Месси. Оба заслуживают приз.

С эгоистической точки зрения я бы сказал, что хочу победы Эрлинга, потому что он помог нам достичь того, чего мы достигли. Мне бы это понравилось.

Но я не скажу о несправедливости, если победит Лео», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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17 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Новый тренер ФК Спартак
победить в чм и стать мвп может 10 футболистов а стать рекордсменом по общему забитых голов в мире можно стать только единолично так то
В 21 веке только один футболист становился лучшим игроком на победном ЧМ - Месси в 2022. А 50 голов за сезон забивают каждый год
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AF007
ЧМ > ЛЧ. Кто против - фотку рыдающего криштика после вылета из ЛЧ в каком-то сезоне в студию
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Oleg
Ответ ML26
Объясни, пожалуйста, чем этот турнир тяжелее, чем ЛЧ? Кроме того, что он проводится реже, но тяжелее он от этого не становится
Тяжелее потому, что нет сыграной команды, топа на каждрй позиции.
На ЧМ решают величайшие личности, поэтому только ЧМ дает истории королей - Месси, Пеле и Марадону.
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Игорь Климов
Ответ AF007
ЧМ > ЛЧ. Кто против - фотку рыдающего криштика после вылета из ЛЧ в каком-то сезоне в студию
Да, стать Чемпионом Мира - это высшее достижение для любого футболиста, а если ещё при этом быть признанным MVP этого турнира, то это вообще - космос!
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Tore2016
В последние 6 лет у Месси появились сильные конкуренты в лице Модрича, Бензема, Левандовского и Холанда.
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VERBLYUD
Ответ Новый тренер ФК Спартак
только 21 век, а тот же Роналду лучший за всю историю по голам
И как это аргументирует то, что Холанд за сезон 22/23 заслуживает ЗМ больше Месси?
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VERBLYUD
Этот узкопрофильный замыкатель не достоин упоминаться в одном предложении с Месси.
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VERBLYUD
Ответ Aibek Mak
Если бы кто то другой забил столько голов сколько Эрлинг в прошлом сезоне а мы говорим про прошлый сезон, условный Левандовски или Бензема все бы и ты в том числе кричали бы что их обокрали. А Холланд за полтора месяца стал для тебя бруском🤦🏻‍♂️. PS Холланд на первом месте в списке лучших бомбардиров в АПЛ
Холанд не мог за 1.5 месяца стать бруском, так как он был им всегда. Ты видимо маленький ребенок, раз считаешь, что ЗМ должны давать за голы))
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morphvirg
Ответ VERBLYUD
Холанд не мог за 1.5 месяца стать бруском, так как он был им всегда. Ты видимо маленький ребенок, раз считаешь, что ЗМ должны давать за голы))
У Гвардиолы по определению не играют бруски.
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