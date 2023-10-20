Гвардиола о «Золотом мяче»: «Холанд и Месси заслуживают приз. Эгоистично я бы хотел победы Эрлинга, но не скажу о несправедливости, если победит Лео»

Пеп Гвардиола высказался о возможном обладателе «Золотого мяча».

« может выиграть приз. Клуб выиграл три трофея в прошлом сезоне, потому что он забил 52 гола.

Но, безусловно, есть . Оба заслуживают приз.

С эгоистической точки зрения я бы сказал, что хочу победы Эрлинга, потому что он помог нам достичь того, чего мы достигли. Мне бы это понравилось.

Но я не скажу о несправедливости, если победит Лео», – сказал главный тренер « » .

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