Гвардиола о «Золотом мяче»: «Холанд и Месси заслуживают приз. Эгоистично я бы хотел победы Эрлинга, но не скажу о несправедливости, если победит Лео»
Пеп Гвардиола высказался о возможном обладателе «Золотого мяча».
«Эрлинг Холанд может выиграть приз. Клуб выиграл три трофея в прошлом сезоне, потому что он забил 52 гола.
Но, безусловно, есть Лионель Месси. Оба заслуживают приз.
С эгоистической точки зрения я бы сказал, что хочу победы Эрлинга, потому что он помог нам достичь того, чего мы достигли. Мне бы это понравилось.
Но я не скажу о несправедливости, если победит Лео», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
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