Генсек РФС: «Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Все варианты реагирования составлены»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК ОКР Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Генсек РФС допустил возможность исключения организации из ФИФА.

– Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию?

– Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.

– Сценарий, о котором вы говорите, аналогичен тому, что случилось между МОК и ОКР после признаний нами новых территорий?

– Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

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19 комментариев

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Любезный Коссутий
после исключения можно будет распустить сборную за ненадобностью.
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deadjoker
Ну а смысл раболепствовать перед ними? Да, это повлияет на многих профиков. Но лучше вкладывать в детей и их развитие. Лет через 50 один хрен эволюция победит.
+19
-15
+4
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Александр Малышев
Ответ Любезный Коссутий
после исключения можно будет распустить сборную за ненадобностью.
хоть один плюс😂😂😂
+4
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Bob Dylan
Ответ 1футбол1
А тут два варианта. Или Мир прогнётся под Нас или Мы под Мир. Третьего в наше время не дано.
Отчего же? Третий вариант как раз самый реальный: Мир прогнется под всех и рухнет под тяжестью человеческого идиотизма
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S1rAlex
Сценарий:
1. Сделать грозное заявление
2. Дать комментарий парочке фриков из госдурки
3. Попытаться уйти в Азию (Океанию, Микронезию, Антарктиду)
4. Бодро отрапортовать, что ФИФА, УЕФА, КОМНЕБОЛ скоро сами приползут.
5. Сделать вид, что всё под контролем и таков был план.
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deadjoker
Ответ Rabbia
Сколько лет знаю спортс, столько лет и вижу комменты как надо вкладываться в детей )) а воз и ныне там
Если бы хоть одно государство учитывало мнение комментаторов спортса :))
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holdenkolfielddd
Ответ deadjoker
Ну а смысл раболепствовать перед ними? Да, это повлияет на многих профиков. Но лучше вкладывать в детей и их развитие. Лет через 50 один хрен эволюция победит.
А сейчас что мешает в детей вкладывать?
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1футбол1
Ответ Сергей48
К сожалению к этому всё и идёт ( Клубы из «новой земли» будут приняты в РФС всё равно. Поэтому вопрос исключения, только временной. Что поделать, будем выстраивать новую реальность на перспективу! Россия всё равно не прогнётся под врагов!
А тут два варианта. Или Мир прогнётся под Нас или Мы под Мир. Третьего в наше время не дано.
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Шухрат Казыев
Тогда надо будет альтернативу сделать.
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Сергей48
К сожалению к этому всё и идёт ( Клубы из «новой земли» будут приняты в РФС всё равно. Поэтому вопрос исключения, только временной. Что поделать, будем выстраивать новую реальность на перспективу! Россия всё равно не прогнётся под врагов!
+8
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0
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deadjoker
Ответ Rabbia
Просто это плюсодро*ество
Учитывая кол-во плюсов это донорство :))
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ltkmaby
Ответ Rabbia
Сколько лет знаю спортс, столько лет и вижу комменты как надо вкладываться в детей )) а воз и ныне там
Люди высказывают свое мнение, имеют право. Клубы забивают болт, тоже имеют право.
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Сергей Лепехин
Ответ deadjoker
Ну а смысл раболепствовать перед ними? Да, это повлияет на многих профиков. Но лучше вкладывать в детей и их развитие. Лет через 50 один хрен эволюция победит.
Именно, здоровье нации - не большой спорт, а массовый
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