Генсек РФС: «Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Все варианты реагирования составлены»

Генсек РФС допустил возможность исключения организации из ФИФА.

– Какие есть сценарии, кроме как остаться в или перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию?

– Есть сценарий исключения из состава членов . Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.

– Сценарий, о котором вы говорите, аналогичен тому, что случилось между и после признаний нами новых территорий?

– Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

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