Генсек РФС: «Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Все варианты реагирования составлены»
Генсек РФС допустил возможность исключения организации из ФИФА.
– Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию?
– Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.
– Сценарий, о котором вы говорите, аналогичен тому, что случилось между МОК и ОКР после признаний нами новых территорий?
– Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
1. Сделать грозное заявление
2. Дать комментарий парочке фриков из госдурки
3. Попытаться уйти в Азию (Океанию, Микронезию, Антарктиду)
4. Бодро отрапортовать, что ФИФА, УЕФА, КОМНЕБОЛ скоро сами приползут.
5. Сделать вид, что всё под контролем и таков был план.