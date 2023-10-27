Генсек РФС о клубах Беларуси в РПЛ: «Требуется разрешение УЕФА и ФИФА»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС высшая лига Беларусь Максим Митрофанов Футбол

Для включения клубов Беларуси в Мир РПЛ нужно разрешение ФИФА и УЕФА.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Обсуждается идея включения белорусских клубов в систему нашего футбола. Но как это возможно без риска санкций УЕФА к Белоруссии?

– Мы обладаем только той информацией, которую получили из открытых источников. Насколько знаю, белорусские коллеги в такой же ситуации.

Если говорить про нормативно-правовое регулирование, вы совершенно правы – для подобного решения требуется разрешение УЕФА и ФИФА, – сказал Митрофанов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

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14 комментариев

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Peter Parker
Кто и для чего вообще вбросил эту бредовую идею, теперь каждый день ее мусолят. Такое же бесполезное сотрясение воздуха, как переход в Азию
+9
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Sinister Kid
Ответ a2wai
Что за идиот вообще предложил это сделать?)
Зря, вы так про гаранта.
+3
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+3
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Фут.Боль
В РФС не в курсе, в Белоруссии не в курсе. Один ляпнул, теперь обсуждают зачем-то.
+2
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Ganibale
Ответ Peter Parker
Кто и для чего вообще вбросил эту бредовую идею, теперь каждый день ее мусолят. Такое же бесполезное сотрясение воздуха, как переход в Азию
Чудак Министр спорта. Можно сколько угодно было ржать над Мутко и тыкать в него, ну он такой бред не нёс
+2
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Красная стрела
Это РФС уже проявил себя с Крымом 😂Чего их вообще спрашивают.
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a2wai
Что за идиот вообще предложил это сделать?)
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grinch
уефе как бы похрен вроде
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Atsuktuvas
А единогласного решения Думы о включении клубов Беларуси в РПЛ разве будет недостаточно?
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giallo-verde
Сперва носились с идеей объединенного чемпионата с Украиной. Что из этого вышло и к чему в итоге пришли все знают. Белорусам стоит задуматься к чему это может привести. Как говорится от любви до ненависти один шаг.
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Шухрат Казыев
Пусть белоруские клубы самостоятельно развиваются.
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