Генсек РФС о клубах Беларуси в РПЛ: «Требуется разрешение УЕФА и ФИФА»
Для включения клубов Беларуси в Мир РПЛ нужно разрешение ФИФА и УЕФА.
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
– Обсуждается идея включения белорусских клубов в систему нашего футбола. Но как это возможно без риска санкций УЕФА к Белоруссии?
– Мы обладаем только той информацией, которую получили из открытых источников. Насколько знаю, белорусские коллеги в такой же ситуации.
Если говорить про нормативно-правовое регулирование, вы совершенно правы – для подобного решения требуется разрешение УЕФА и ФИФА, – сказал Митрофанов.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
14 комментариев