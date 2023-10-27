Генсек РФС о клубах Беларуси в РПЛ: «Требуется разрешение УЕФА и ФИФА»

Для включения клубов Беларуси в Мир РПЛ нужно разрешение ФИФА и УЕФА.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Обсуждается идея включения белорусских клубов в систему нашего футбола. Но как это возможно без риска санкций УЕФА к Белоруссии?

– Мы обладаем только той информацией, которую получили из открытых источников. Насколько знаю, белорусские коллеги в такой же ситуации.

Если говорить про нормативно-правовое регулирование, вы совершенно правы – для подобного решения требуется разрешение и , – сказал Митрофанов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

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