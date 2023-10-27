Генсек РФС о переходе в Азию: «Это более чем риск. Смена конфедераций не означает, что ФИФА отменит запрет»
Генсек РФС высказался на тему возможного перехода в Азию.
– Если будет принято решение о переходе в Азию, то это не дает гарантий, что клубы и сборные будут играть официальные матчи? Там нам тоже могут запретить играть?
– Они и сейчас нам запрещены. У нас сейчас действует запрет ФИФА. И сама смена конфедераций с УЕФА на АФК не означает, что ФИФА этот запрет отменит.
– Это риск?
– Это более чем риск. Это возможность сменить конфедерацию, но потерять всю наработанную систему отношений, которые есть у нас с УЕФА и начать все с чистого листа в АФК. При этом не играя ни в каких соревнованиях, – сказал Максим Митрофанов.
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Мощно.
Австралии там уже нет, остались всякие Вануату да Кирибати.
Это же реальнейший шанс взять континентальный трофей!
Ну, если Островам Кука в финале не сольём...
А, чёрт, там же Новая Зеландия топчик...
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Пора вспомнить, что у РФС нынче. Пустота, только товарищеские матчи. Даже футболиста не заиграть за сборную нового фактически.
Если есть вариант хотя бы поиграть в отборах в Азии в официальных матчах - это уже существенный шаг вперёд на фоне того, что есть сейчас. Не говоря уже о том, чтобы сыграть на турнире и попытаться там занять какое-то место выше плинтуса.
Нужно быть чиновником РФС, чтобы всерьёз уверовать, что российских футболистов кто-то пустит на Евро-2028 в Великобританию.
Как только УЕФА озвучила решение по допуску U17, ФИФА сразу же допустила U17 к своим соревнованиям https://www.sports.ru/football/1115521507-fifa-dopustila-sbornye-rossii-do-17-let-na-mezhdunarodnye-sorevnovaniy.html
И в 2022м позиция ФИФА была до массового евробойкота аналогичной - игра под вывеской РФС на нейтралке, без отстранения. https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-takes-initial-measures-with-regard-to-war-in
Некоторые явно успели уже забыть этот момент. У РФС проблемы не с ФИФА, у РФС проблемы с бойкотом толпы команд в зоне УЕФА.
Не говоря уже о том, что для игры в отборе на Кубок Азии даже членства в ФИФА не требуется. В отборы на ЧМ-2026 РФС уже опоздал, на Кубок Азии 2027 еще можно успеть. Но поезд уходит в следующем году.