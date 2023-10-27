Генсек РФС о переходе в Азию: «Это более чем риск. Смена конфедераций не означает, что ФИФА отменит запрет»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Генсек РФС высказался на тему возможного перехода в Азию.

– Если будет принято решение о переходе в Азию, то это не дает гарантий, что клубы и сборные будут играть официальные матчи? Там нам тоже могут запретить играть?

– Они и сейчас нам запрещены. У нас сейчас действует запрет ФИФА. И сама смена конфедераций с УЕФА на АФК не означает, что ФИФА этот запрет отменит.

– Это риск?

– Это более чем риск. Это возможность сменить конфедерацию, но потерять всю наработанную систему отношений, которые есть у нас с УЕФА и начать все с чистого листа в АФК. При этом не играя ни в каких соревнованиях, – сказал Максим Митрофанов.

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41 комментарий

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schwein
Через год разговоров о смене конфедерации, они вдруг выяснили, что это ничего не даст, потому что бан на уровне ФИФА?
Мощно.
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Егор Ковалёв
Ответ JENNINGS
С чего ты взял, что окончание боевых действий приведёт к тому, что ФИФА и УЕФА на следующий же день вернут российские команды к международным соревнованиям?
не обращай внимание, этот человек всегда под градусом.
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Pigmalion
Ответ goshforever
Опять начались Митрофанов-сказки. Лишь бы не терять "наработанную систему" заносов и откатов. Как только УЕФА озвучила решение по допуску U17, ФИФА сразу же допустила U17 к своим соревнованиям https://www.sports.ru/football/1115521507-fifa-dopustila-sbornye-rossii-do-17-let-na-mezhdunarodnye-sorevnovaniy.html И в 2022м позиция ФИФА была до массового евробойкота аналогичной - игра под вывеской РФС на нейтралке, без отстранения. https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-takes-initial-measures-with-regard-to-war-in Некоторые явно успели уже забыть этот момент. У РФС проблемы не с ФИФА, у РФС проблемы с бойкотом толпы команд в зоне УЕФА. Не говоря уже о том, что для игры в отборе на Кубок Азии даже членства в ФИФА не требуется. В отборы на ЧМ-2026 РФС уже опоздал, на Кубок Азии 2027 еще можно успеть. Но поезд уходит в следующем году.
Ну Кубок Азии - это явно не то к чему следует спешить)
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Overkiller
Да хорош уже мозги парить, выход есть - Конфедерация футбола Океании.
Австралии там уже нет, остались всякие Вануату да Кирибати.
Это же реальнейший шанс взять континентальный трофей!
Ну, если Островам Кука в финале не сольём...
А, чёрт, там же Новая Зеландия топчик...
)
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goshforever
Ответ Pigmalion
Так а смысл-то какой? Утрирую, но вот вы пили вайлд теки, а сегодня заходите в магазин и там говорят, что есть только водка "Каждый день". Будете брать или просто откажитесь от алкоголя, наверняка не самой важной вещи в вашей жизни?
Аналогии деревяшек и водки, конечно, прекрасны, но совсем уж не в тему.

Пора вспомнить, что у РФС нынче. Пустота, только товарищеские матчи. Даже футболиста не заиграть за сборную нового фактически.
Если есть вариант хотя бы поиграть в отборах в Азии в официальных матчах - это уже существенный шаг вперёд на фоне того, что есть сейчас. Не говоря уже о том, чтобы сыграть на турнире и попытаться там занять какое-то место выше плинтуса.
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Меган Лайф
Ответ Ростовский
Естественно. Как только политики дадут отмашку, сразу вернутся. Этим фирмам главное бизнес прибыль.
А зачем политикам давать эту отмашку?) ну вот капитулирует украина, и? Как будто кому то до нее есть дело)
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JENNINGS
Ответ Ростовский
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С чего ты взял, что окончание боевых действий приведёт к тому, что ФИФА и УЕФА на следующий же день вернут российские команды к международным соревнованиям?
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Люблю выпить
Ответ Overkiller
Да хорош уже мозги парить, выход есть - Конфедерация футбола Океании. Австралии там уже нет, остались всякие Вануату да Кирибати. Это же реальнейший шанс взять континентальный трофей! Ну, если Островам Кука в финале не сольём... А, чёрт, там же Новая Зеландия топчик... )
папуасы съедят наших))
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samarskij-kuzmich
Вот об этом я уже с того самого времени пишу, как только приостановили игры сборной и клубов РФС в турнирах УЕФА и ФИФА. Переход в АФК не снимет бан ФИФА. Дело не в нежелании нескольких стран Европы играть с командами РФС, а в том, что ФИФА в принципе отстранила РФС от участия в соревнованиях. Переход в АФК ничего не даст, т.к. АФК структура, не просто зависимая, а подчинённая ФИФА.
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samarskij-kuzmich
Разговоры о создании "своей международной федерации" отдельной от ФИФА просто смехотворны. Какая национальная федерация покинет ФИФА, ради того, чтобы стать членом международной конфедерации, которую создаст РФС? Туда могут зайти только федерации непризнанных государств, которые членами ФИФА стать не могут. Ну и что это за конфедерация будет? Сборные Абхазии, Южной Осетии, Турецкого Кипра - это всё, что можно взять в Европе. Из других частей света наберётся ещё 10-20 федераций примерно такого же уровня. Это же несерьёзно. Выход один - ждать снятия бана ФИФА и УЕФА.
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Sinister Kid
Ждём ползунов на коленях из ФИФА и УЕФА.
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JENNINGS
Ответ Ростовский
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Ага, и Coca-Cola, и Haribo сразу же на прилавки вернутся, и IKEA снова откроет свои двери для всех россиян, да?!
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Pigmalion
Ответ goshforever
Аналогии деревяшек и водки, конечно, прекрасны, но совсем уж не в тему. Пора вспомнить, что у РФС нынче. Пустота, только товарищеские матчи. Даже футболиста не заиграть за сборную нового фактически. Если есть вариант хотя бы поиграть в отборах в Азии в официальных матчах - это уже существенный шаг вперёд на фоне того, что есть сейчас. Не говоря уже о том, чтобы сыграть на турнире и попытаться там занять какое-то место выше плинтуса.
Ну так значит самое время распустить сборную. Играть в Азии после Европы - ну такое.
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goshforever
Ответ Pigmalion
Ну Кубок Азии - это явно не то к чему следует спешить)
Это единственное мероприятие, куда деревянные могут попасть в обозримой перспективе. Или хотя бы в отборе поиграть (глядя на успехи Карпина с Кениями)

Нужно быть чиновником РФС, чтобы всерьёз уверовать, что российских футболистов кто-то пустит на Евро-2028 в Великобританию.
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Мукунку хороший
Хватит изображать видимость работы.. Никто никуда не перейдёт.. будем ждать окончание бана.. А ждать придётся долго..
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CarpaCruciana
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
После встречи с Хамасом на официальном уровне, все страны Запада и УЕФА сразу согласятся капитулировать и будем целоваться опять в десны и играть в ЛЧ)
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&_Bishep_&
Ответ uchiyamada
Япония, Австралия и Южная Корея точно вприпрыжку прибегут с нами играть, опасаться с их стороны каких-то бойкотов не стоит, правильно я понимаю?
Это не известно. Как там проголосуют в азиатской конфедерации. Если большинством голосов примут, то играть придется. Потенциальных противников только трое (как раз указанные Вами демократические страны)...
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uchiyamada
Ответ Фан Рубина
Тогда встаёт вопрос о необходимости фифы, которая вместо поощрения и развития футбола, беспричинно этому препятствует.
Вопрос-то встает, но как его решить?
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uchiyamada
Ответ &_Bishep_&
Это не известно. Как там проголосуют в азиатской конфедерации. Если большинством голосов примут, то играть придется. Потенциальных противников только трое (как раз указанные Вами демократические страны)...
теоретически всё верно, а практически указанные демократические страны - это весь цвет азиатского футбола, нужно ли АФК резкое падение качества (и без того невысокого) своих турниров?
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Pigmalion
Ответ goshforever
С чего такое высокомерие? Как будто деревяшки сильнее всех в Азии и кубок возьмут
Ну неинтересно играть с Тайландом и Шри-Ланкой, неинтересно. Победят они их, или не победят - какая уже разница.
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&_Bishep_&
Ответ uchiyamada
теоретически всё верно, а практически указанные демократические страны - это весь цвет азиатского футбола, нужно ли АФК резкое падение качества (и без того невысокого) своих турниров?
Если все трое заранее предупредят , что играть с Россией не будут, то возможно АФК и не доведёт до голосования. Иначе нас примут : всё таки режимов родственных нашему ( не по форме, но по сути) в Азии будет по более .
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goshforever
Опять начались Митрофанов-сказки. Лишь бы не терять "наработанную систему" заносов и откатов.

Как только УЕФА озвучила решение по допуску U17, ФИФА сразу же допустила U17 к своим соревнованиям https://www.sports.ru/football/1115521507-fifa-dopustila-sbornye-rossii-do-17-let-na-mezhdunarodnye-sorevnovaniy.html

И в 2022м позиция ФИФА была до массового евробойкота аналогичной - игра под вывеской РФС на нейтралке, без отстранения. https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-takes-initial-measures-with-regard-to-war-in
Некоторые явно успели уже забыть этот момент. У РФС проблемы не с ФИФА, у РФС проблемы с бойкотом толпы команд в зоне УЕФА.

Не говоря уже о том, что для игры в отборе на Кубок Азии даже членства в ФИФА не требуется. В отборы на ЧМ-2026 РФС уже опоздал, на Кубок Азии 2027 еще можно успеть. Но поезд уходит в следующем году.
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JENNINGS
Ответ Ростовский
Естественно. Как только политики дадут отмашку, сразу вернутся. Этим фирмам главное бизнес прибыль.
Ну я смотрю, ты уже принял, да?
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Фан Рубина
Тогда встаёт вопрос о необходимости фифы, которая вместо поощрения и развития футбола, беспричинно этому препятствует.
+1
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Pertinax Gandi
Ответ JENNINGS
С чего ты взял, что окончание боевых действий приведёт к тому, что ФИФА и УЕФА на следующий же день вернут российские команды к международным соревнованиям?
К сожалению победа России на поле боя приведёт только к ужесточению санкций, в том числе и спортивных. Нас простят только если мы проиграем, начнём каяться и платить. Поэтому я бы вообще не заморачивался больше по поводу каких-то отношений с УЕФА и ФИФА, всё разрешится не при нашей жизни
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