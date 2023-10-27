Генсек РФС о 39-м месте России в рейтинге ФИФА: «Уверен, мы могли бы быть выше. Наша задача – совсем другие места»

Теги Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Футбол

Генсек РФС высказался о рейтинге ФИФА.

26 октября ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. В нем сборная России сохранила 39-е место.

«Задавал вопрос главному тренеру, является ли место в рейтинге ФИФА мотивацией для сборной. Конечно, игрокам проще ориентироваться на турнирную таблицу, чем на рейтинг сборных. Это достаточно условная категория, правила расчета этого рейтинга достаточно спорные.

Уверен, что мы могли бы быть на более высокой позиции. Большое количество игр, которые мы сыграли вничью, в том числе потому что товарищеские матчи отличаются в психологическом плане.

Выкладываться из последних сил, рисковать получить травму, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача – совсем другие места в рейтинге», – отметил генеральный секретарь РФС.

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22 комментария

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CarpaCruciana
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Ответ Ростовский
нет, предлагаю после Украины идти дальше, в строну штаб-квартиры УЕФА.
А если ты пришел, а дверь в штаб-квартире закрыта, что делать?
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Overkiller
Ответ Andreir888
Мотивации должно быть и так достаточно! Футболисты играют в форме сборной за страну! Это мечта и стимул для побед!!! А место...место по игре нынче!((
Чушь это и бред. Там взрослые мужики играют, а не дети неразумные. И понимают что эти игры ничего не значат. НЕВОЗМОЖНО выйти на товарняк с Кенией с таким же настроем как на хорватов в четвертьфинале ЧМ. Или с таджиками также биться как с Голландией в четвертьфинале ЕВРО. НЕВОЗМОЖНО. Никакое "за маму, за папу, за дядю Вову, за гимн и флаг бейтесь в товарняке с Ираном" (тем более когда это орут из ТВ те, которые горячо поддерживают причину этого самого отстранения сборной от всех соревнований) не будет никогда так работать как конкретная цель турнира - проход в следующую стадию, итоговые медали и т.д. Плюс в турнирах ещё и допом денежные бонусы возможны.
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CarpaCruciana
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Ответ Ростовский
нет, предлагаю после Украины идти дальше, в строну штаб-квартиры УЕФА.
Может больше конкретики дашь, чем пересказ фантастических сюжетов? Как конкретно УЕФА и ФИФА должны прийти в себя и что нам для этого сделать?
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888 AK
Ответ Ростовский
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а если в другую сторону?
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888 AK
Ответ Ростовский
После капитуляции Украины Запад зассыквет дальше воевать с РФ и тогда ФИФА и УЕФА, как и всему Западу придется уступить РФ и заключить мир на наших условиях.
ты еще не понял что не будет капитуляций ?
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Andreir888
Мотивации должно быть и так достаточно! Футболисты играют в форме сборной за страну! Это мечта и стимул для побед!!! А место...место по игре нынче!((
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СИ
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При такой игре и при таких результатах и 39тые!!??
За что такая милость?
Крымские футбольные Федерации и футбольные Федерации вновь присоединенных территорий когда войдут в состав рфс?
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Владимир Молявин
Вот и ставьте задачи подняться в рейтинге.
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Хаскерс
Они там живут в каком то параллельном мире, б.
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ArnoNeputevy
Соглашусь. Нам по силам подняться на 38-е место. Но нужно уметь ставить и совсем трудно достижимые цели! Лет через 15 мы в состоянии стать и 37-ми!
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vals1702
в следующем рейтинге - будет отсутствовать 100%
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CarpaCruciana
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Ответ Ростовский
Для начало ФИФА и УЕФА должны придти в себя и отделить политику от спорта.
Ты предлагаешь быть «терпилой» и ждать?
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Ростовский
Ответ CarpaCruciana
А если ты пришел, а дверь в штаб-квартире закрыта, что делать?
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Краснодар лучший
Ответ CarpaCruciana
А если ты пришел, а дверь в штаб-квартире закрыта, что делать?
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