Гендиректор «Ахмата» о клубах Беларуси в РПЛ: «Зачем это им? У них свой чемпионат, еврокубки»

Теги премьер-лига Россия Ахмат высшая лига Беларусь Ахмед Айдамиров ТАСС Футбол

Гендиректор «Ахмата» считает, что белорусские клубы не захотят играть в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

«Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках», – сказал Ахмед Айдамиров.

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