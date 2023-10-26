Гендиректор «Ахмата» о клубах Беларуси в РПЛ: «Зачем это им? У них свой чемпионат, еврокубки»
Гендиректор «Ахмата» считает, что белорусские клубы не захотят играть в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.
«Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках», – сказал Ахмед Айдамиров.
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