РФС не обсуждал включение клубов из Беларуси в РПЛ: «Захотят ли БАТЭ и минское «Динамо» терять еврокубки? Минспорта – молодцы, у них есть план, и они его придерживаются»
Вице-президент РФС не видит перспектив для включения белорусских клубов в РПЛ.
На прошлой неделе министр спорта России Олег Матыцин заявил, что команды из Беларуси могут войти в российские турниры по футболу и другим видам спорта.
– Вопрос включения белорусских клубов в чемпионат России обсуждался?
– Нет. Надо определять спортивную составляющую. Есть, например, минское «Динамо» или БАТЭ – куда они будут входить, захотят ли терять еврокубки? Должен быть спортивный принцип. На уровне идеи можно обсуждать что угодно, но дьявол‑то кроется в деталях.
– Министр спорта заявил о проработке вопроса.
– Минспорта – молодцы, значит, у них есть план, и они его придерживаются, – сказал Денис Соловьев после сегодняшнего заседания исполкома РФС.
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А если бы Динамо Минск попало в РПЛ, то я бы с огромным удовольствием посещал бы. Пока только воспоминания о Чемпионате СССР конца 80-х - начала 90-х. На стадион по 50 тысяч приходило.
Андорры в Испании
Валлийские клубы играют в Англии
Новозеландские в Австралии
Канадские в США
интересно, а есть ли еще прецеденты в футболе?
в хоккее их достаточно
как и в баскетболе
что за чушь. Как клубы отбирались от своего футбольного союза, так бы ничего и не изменилось.
Выбор клубов для заявки в еврокубки осуществляют футбольные федерации, а никак не чемпионаты или страны. Иначе бы Лихтенштейн, в котором нет чемпионата, не играл бы в еврокубках. И таких "стран" как Уэльс и Шотландия в УЕФА бы не было.
Только футбольная федерация решает и регулирует выставление своих клубов в турнир.
Например, если бы РФС захотел, он мог бы выставлять в еврокубки клубы из Кубка РПЛ вместо Кубка России, и тогда бы у клубов Первой и Второй лиг было бы ноль шансов попасть в еврокубки через КР.
Или РФС мог бы вообще отменить отбор через кубки и выставлять в турнир фк только от лиги (РПЛ).