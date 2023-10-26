РФС не обсуждал включение клубов из Беларуси в РПЛ: «Захотят ли БАТЭ и минское «Динамо» терять еврокубки? Минспорта – молодцы, у них есть план, и они его придерживаются»

Вице-президент РФС не видит перспектив для включения белорусских клубов в РПЛ.

На прошлой неделе министр спорта России Олег Матыцин заявил, что команды из Беларуси могут войти в российские турниры по футболу и другим видам спорта.

– Вопрос включения белорусских клубов в чемпионат России обсуждался?

– Нет. Надо определять спортивную составляющую. Есть, например, минское « » или – куда они будут входить, захотят ли терять еврокубки? Должен быть спортивный принцип. На уровне идеи можно обсуждать что угодно, но дьявол‑то кроется в деталях.

– Министр спорта заявил о проработке вопроса.

– Минспорта – молодцы, значит, у них есть план, и они его придерживаются, – сказал Денис Соловьев после сегодняшнего заседания исполкома .

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