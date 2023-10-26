РФС не обсуждал включение клубов из Беларуси в РПЛ: «Захотят ли БАТЭ и минское «Динамо» терять еврокубки? Минспорта – молодцы, у них есть план, и они его придерживаются»

Теги премьер-лига Россия РФС высшая лига Беларусь БАТЭ Динамо Минск Олег Матыцин Министерство спорта России Матч ТВ Футбол

Вице-президент РФС не видит перспектив для включения белорусских клубов в РПЛ.

На прошлой неделе министр спорта России Олег Матыцин заявил, что команды из Беларуси могут войти в российские турниры по футболу и другим видам спорта.

– Вопрос включения белорусских клубов в чемпионат России обсуждался?

– Нет. Надо определять спортивную составляющую. Есть, например, минское «Динамо» или БАТЭ – куда они будут входить, захотят ли терять еврокубки? Должен быть спортивный принцип. На уровне идеи можно обсуждать что угодно, но дьявол‑то кроется в деталях.

– Министр спорта заявил о проработке вопроса.

– Минспорта – молодцы, значит, у них есть план, и они его придерживаются, – сказал Денис Соловьев после сегодняшнего заседания исполкома РФС.

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13 комментариев

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Превозмогатель
С самого начала у них была какая-то тактика и они ее придерживались🤣👍
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tolobas
У них есть план и они его курят
+20
-2
+18
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Thats wassup
Тонкий троллинг
+10
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Ихарь Окенфэйлов
А в РПЛ вобще клубы из Белоруссии нужны? В хоккее и волейболе они играют, и что то большого интереса к турнирам не добавили. И в футболе то же самое будет. Или функционеры считают что Динамо и Батэ заменят болельщикам Манчестер, Ювентус, Баварию и Барселону?
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rabin
Ответ Evgeny Valyaev
Доходы в РПЛ для клубов из РБ куда интереснее должны быть, чем даже осязаемая перспектива играть в еврокубках. Вряд ли БАТЭ в ближайшей перспективе претендуют на ЛЧ, где можно заработать. Скорее ЛЕ, а еще вероятнее регулярно играть в ЛК. Но УЕФА на подобное объединение чемпионатов не очень хорошо обычно смотрит, так как падает сильно престиж и конкуренция в национальном первенстве.
тут речь не об объединении чемпионатов, а о включении нескольких белорусских клубов РПЛ. В Европе подобное есть - в англиских лигах выступают валлийские клубы, в испанских - андоррские. Поэтому препонов от УЕФА быть не должно.
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Evgeny Valyaev
Доходы в РПЛ для клубов из РБ куда интереснее должны быть, чем даже осязаемая перспектива играть в еврокубках. Вряд ли БАТЭ в ближайшей перспективе претендуют на ЛЧ, где можно заработать. Скорее ЛЕ, а еще вероятнее регулярно играть в ЛК. Но УЕФА на подобное объединение чемпионатов не очень хорошо обычно смотрит, так как падает сильно престиж и конкуренция в национальном первенстве.
+5
-3
+2
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Abdulla
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А в РПЛ вобще клубы из Белоруссии нужны? В хоккее и волейболе они играют, и что то большого интереса к турнирам не добавили. И в футболе то же самое будет. Или функционеры считают что Динамо и Батэ заменят болельщикам Манчестер, Ювентус, Баварию и Барселону?
Вы забываете о том, что эти турниры нужны в Беларуси. У нас тут тоже люди живут и тоже хотят видеть спорт высокого уровня. Пока это только КХЛ, раньше ещё на лигу ВТБ ходил иногда.
А если бы Динамо Минск попало в РПЛ, то я бы с огромным удовольствием посещал бы. Пока только воспоминания о Чемпионате СССР конца 80-х - начала 90-х. На стадион по 50 тысяч приходило.
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Bogdan
Ответ rabin
тут речь не об объединении чемпионатов, а о включении нескольких белорусских клубов РПЛ. В Европе подобное есть - в англиских лигах выступают валлийские клубы, в испанских - андоррские. Поэтому препонов от УЕФА быть не должно.
клубы Лихтенштейна играют в Швейцарии
Андорры в Испании
Валлийские клубы играют в Англии
Новозеландские в Австралии
Канадские в США
интересно, а есть ли еще прецеденты в футболе?
в хоккее их достаточно
как и в баскетболе
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Abdulla
Вы забываете о том, что эти турниры нужны в Беларуси. У нас тут тоже люди живут и тоже хотят видеть спорт высокого уровня. Пока это только КХЛ, раньше ещё на лигу ВТБ ходил иногда. А если бы Динамо Минск попало в РПЛ, то я бы с огромным удовольствием посещал бы. Пока только воспоминания о Чемпионате СССР конца 80-х - начала 90-х. На стадион по 50 тысяч приходило.
Да, для белорусских клубов это было бы полезно. Хотя мне тут многие возражали, мол для больших клубов это грозит потерей еврокубков, а для маленьких огромными затратами на переезды по России. В общем решать то как всегда будут политики, а они отталкиваются не от спортивных интересов, и уж точно не интересов болельщиков
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Neodim
"куда они будут входить, захотят ли терять еврокубки?"
что за чушь. Как клубы отбирались от своего футбольного союза, так бы ничего и не изменилось.

Выбор клубов для заявки в еврокубки осуществляют футбольные федерации, а никак не чемпионаты или страны. Иначе бы Лихтенштейн, в котором нет чемпионата, не играл бы в еврокубках. И таких "стран" как Уэльс и Шотландия в УЕФА бы не было.
Только футбольная федерация решает и регулирует выставление своих клубов в турнир.
Например, если бы РФС захотел, он мог бы выставлять в еврокубки клубы из Кубка РПЛ вместо Кубка России, и тогда бы у клубов Первой и Второй лиг было бы ноль шансов попасть в еврокубки через КР.
Или РФС мог бы вообще отменить отбор через кубки и выставлять в турнир фк только от лиги (РПЛ).
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Troy McClure
Ответ Evgeny Valyaev
Доходы в РПЛ для клубов из РБ куда интереснее должны быть, чем даже осязаемая перспектива играть в еврокубках. Вряд ли БАТЭ в ближайшей перспективе претендуют на ЛЧ, где можно заработать. Скорее ЛЕ, а еще вероятнее регулярно играть в ЛК. Но УЕФА на подобное объединение чемпионатов не очень хорошо обычно смотрит, так как падает сильно престиж и конкуренция в национальном первенстве.
А про перелёты ты не подумал в своём гениальном плане?
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