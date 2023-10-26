Дюков о Беларуси и РПЛ: «Я не понимаю, какие клубы могут принять участие и по какому принципу предлагается их допустить, очень много вопросов. Ждем концепцию Минспорта»

Глава РФС Александр Дюков скептически высказался о белорусских клубах в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

«Мы не получали предложений ни от Минспорта, ни из Белоруссии. У меня сейчас нет информации по формату , или как будет называться эта лига после включения белорусских клубов.

Я не понимаю, какие клубы могут принять участие в нашем турнире и по какому принципу предлагается допустить их к участию в соревнованиях.

Очень много вопросов, сейчас сложно что-то комментировать. Давайте дождемся, когда будет больше информации, когда Минспорт изложит свою концепцию. После этого мы будем готовы дать свои комментарии.

Теоретически это возможно, но тут очень много вопросов, на которые у меня нет ответов. Сначала нужно познакомиться с концепцией. Пока вопросов больше, чем ответов», – сказал .

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