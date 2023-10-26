Дюков о Беларуси и РПЛ: «Я не понимаю, какие клубы могут принять участие и по какому принципу предлагается их допустить, очень много вопросов. Ждем концепцию Минспорта»
Глава РФС Александр Дюков скептически высказался о белорусских клубах в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.
«Мы не получали предложений ни от Минспорта, ни из Белоруссии. У меня сейчас нет информации по формату РПЛ, или как будет называться эта лига после включения белорусских клубов.
Я не понимаю, какие клубы могут принять участие в нашем турнире и по какому принципу предлагается допустить их к участию в соревнованиях.
Очень много вопросов, сейчас сложно что-то комментировать. Давайте дождемся, когда будет больше информации, когда Минспорт изложит свою концепцию. После этого мы будем готовы дать свои комментарии.
Теоретически это возможно, но тут очень много вопросов, на которые у меня нет ответов. Сначала нужно познакомиться с концепцией. Пока вопросов больше, чем ответов», – сказал Дюков.
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Свой чемпионат не смотрю и даже до недавнего времени не знал, что клуб из моего города вылетел в первую лигу.
Если в РПЛ будет команда из РБ, интерес к чемпионату только усилится.
Возможно сейчас набегут борцуны и расскажут, что я в Беларуси такой один, так вот заранее ссу им, балаболам, в глаза. Посещаемость игр местной областной команды 300-500 человек при хорошей погоде.
Мир стремительно меняется , и только слепой этого не видит.
3-4 года это я взял с запасом, основные изменения произойдут раньше .
Денег на команду РПЛ выделят сами россияне, потому, как это их проект и это им нужно в первую очередь.
Скринь - через 3-4 года от сегодняшних конструкций мирового и европейского футбола останутся лишь развалины.
В еврокубках играют, только домашние матчи на нейтральном поле, и федерация не забанена и играет отбор, деньги хоть какие то, но получают. Так что не надо называться на рожон, допустили до евроврены и добра. Ну и плюс РФ не то государство, на какое надо равняться и из за него портить отношения с ФИФА
В каких еврокубках сегодня играют наши команды ?
Так что здесь больших потерь не намечается
А, например, сборной Беларуси по хоккею, участие беларуской команды в КХЛ не мешало играть нисколько.
Так что ваши аргументы несколько притянуты за уши.