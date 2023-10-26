Дюков о Беларуси и РПЛ: «Я не понимаю, какие клубы могут принять участие и по какому принципу предлагается их допустить, очень много вопросов. Ждем концепцию Минспорта»

Теги премьер-лига Россия РФС высшая лига Беларусь Александр Дюков Олег Матыцин Министерство спорта России Р-Спорт Футбол

Глава РФС Александр Дюков скептически высказался о белорусских клубах в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

«Мы не получали предложений ни от Минспорта, ни из Белоруссии. У меня сейчас нет информации по формату РПЛ, или как будет называться эта лига после включения белорусских клубов.

Я не понимаю, какие клубы могут принять участие в нашем турнире и по какому принципу предлагается допустить их к участию в соревнованиях.

Очень много вопросов, сейчас сложно что-то комментировать. Давайте дождемся, когда будет больше информации, когда Минспорт изложит свою концепцию. После этого мы будем готовы дать свои комментарии.

Теоретически это возможно, но тут очень много вопросов, на которые у меня нет ответов. Сначала нужно познакомиться с концепцией. Пока вопросов больше, чем ответов», – сказал Дюков.

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43 комментария

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savik-A.M.
Я так понимаю а беларусов никто и не думает спросить ?
+42
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+41
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Катя_СПб
Этого никто не понимает, кроме Матицына. Впрочем, и он тоже не понимает.
+23
-2
+21
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Катя_СПб
Ответ Ызяя
Я, беларус, смотрю в РБ только РПЛ и международные игры своих беларуских команд. ( ну иногда могу посмотреть лч (финальную пульку) и эль классико) Свой чемпионат не смотрю и даже до недавнего времени не знал, что клуб из моего города вылетел в первую лигу. Если в РПЛ будет команда из РБ, интерес к чемпионату только усилится. Возможно сейчас набегут борцуны и расскажут, что я в Беларуси такой один, так вот заранее ссу им, балаболам, в глаза. Посещаемость игр местной областной команды 300-500 человек при хорошей погоде.
Огорчу вас. При этом раскладе вы не будете смотреть международные матчи белорусских команд.
+21
-2
+19
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Мартинелли
Просто Минспорта создать и развивать в своей стране ничего не может, поэтому под видом развития они из других стран зовут клубы в ущерб российскому спорту и регионам
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Anthony Wrynn
Ответ Ызяя
Я, беларус, смотрю в РБ только РПЛ и международные игры своих беларуских команд. ( ну иногда могу посмотреть лч (финальную пульку) и эль классико) Свой чемпионат не смотрю и даже до недавнего времени не знал, что клуб из моего города вылетел в первую лигу. Если в РПЛ будет команда из РБ, интерес к чемпионату только усилится. Возможно сейчас набегут борцуны и расскажут, что я в Беларуси такой один, так вот заранее ссу им, балаболам, в глаза. Посещаемость игр местной областной команды 300-500 человек при хорошей погоде.
ни одна наша команда там не сможет с кем то конкурировать. Бороться за выживание или метаться из первой лиги в высшую, зачем? У нас в стране кто спонсировать будет клуб в рпл? Я не вижу ничего хорошего, абсолютно. И нет никакого смысла лишаться еврокубков, хоть каких то денег. Наш футбол в мега упадке и его надо поднимать здесь, у нас в стране, а не кидаться идеями клуба в другой лиге.
+5
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+5
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Катя_СПб
Ответ Ызяя
Есть пример- КХЛ , беларусы смотрят и ходят на игры.
А чего шахматы в пример не привели?
+7
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Ызяя
Ответ savik-A.M.
Я так понимаю а беларусов никто и не думает спросить ?
Я, беларус, смотрю в РБ только РПЛ и международные игры своих беларуских команд. ( ну иногда могу посмотреть лч (финальную пульку) и эль классико)
Свой чемпионат не смотрю и даже до недавнего времени не знал, что клуб из моего города вылетел в первую лигу.

Если в РПЛ будет команда из РБ, интерес к чемпионату только усилится.
Возможно сейчас набегут борцуны и расскажут, что я в Беларуси такой один, так вот заранее ссу им, балаболам, в глаза. Посещаемость игр местной областной команды 300-500 человек при хорошей погоде.
+18
-15
+3
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savik-A.M.
Ответ Катя_СПб
Огорчу вас. При этом раскладе вы не будете смотреть международные матчи белорусских команд.
как и сборной
+3
0
+3
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Spartakus1984
Ответ LaffyTaffy
Выкинут бедных Факел и Ростов, дабы принять Батэ и Бобруйск. Делов то
Скорее расширить до 18 команд.
+4
-2
+2
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Компотов
Матицина нужно отправить чистить сараи, вот это занятие как раз по его уму.
+2
-1
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Эхо Стэмфорда
а про восток страны не забыли?
+2
-1
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Иван Иванов
Что за бред??? Зачем это белорусам?
+1
0
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ApXuMaHqPuT
Ответ LaffyTaffy
Выкинут бедных Факел и Ростов, дабы принять Батэ и Бобруйск. Делов то
Шило на мыло😐
+1
0
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Anthony Wrynn
Ответ Ызяя
4 года назад никто и чихнуть не смел в сторону США, а сегодня их дипломатов держат в приемных по пол дня, отсылают принародно их президента, типа встречи не будет, накрывают градами их базы, обстреливают корабли, Турция , странаНАТО, имеет собственное , противоположное мнение, Цахал оказывается пустышкой, "улица" в Европе против мнения элит ...... Мир стремительно меняется , и только слепой этого не видит. 3-4 года это я взял с запасом, основные изменения произойдут раньше .
Я твою ленту почитал и понял, нет смысла с тобой диалог вести. Удачи
+1
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goshforever
Ответ Эхо Стэмфорда
а про восток страны не забыли?
Лучу из Владивостока вроде никто не запрещает выходить в РПЛ и радовать московские клубы, привыкшие к "автобусным" выездам
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Ызяя
Ответ Катя_СПб
Этого никто не понимает, кроме Матицына. Впрочем, и он тоже не понимает.
Есть пример- КХЛ , беларусы смотрят и ходят на игры.
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An Kr
Ответ goshforever
У БАТЭ были когда-то серьезные результаты и деньги в ЛЧ и ЛЕ. Последние 5 лет у белорусских клубов нулевой выхлоп в ЕК.
Хочешь, чтобы они вообще участия лишились раз результатов нет?
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Ызяя
Ответ Anthony Wrynn
Я твою ленту почитал и понял, нет смысла с тобой диалог вести. Удачи
))
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Ызяя
Ответ Anthony Wrynn
это из разряда доллар ослабевает и скоро исчезнет и перестанет существовать ЕС? Можешь скринить, у них за 4 года ничего не изменится или станет всё лучше. Вопрос про нас очень открытый и какое будет наше будущее
4 года назад никто и чихнуть не смел в сторону США, а сегодня их дипломатов держат в приемных по пол дня, отсылают принародно их президента, типа встречи не будет, накрывают градами их базы, обстреливают корабли, Турция , странаНАТО, имеет собственное , противоположное мнение, Цахал оказывается пустышкой, "улица" в Европе против мнения элит ......
Мир стремительно меняется , и только слепой этого не видит.
3-4 года это я взял с запасом, основные изменения произойдут раньше .
+1
-1
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Anthony Wrynn
Ответ Ызяя
Хрен на Фифу и Уефу, очень скоро там начнутся свои разборки и разбегания по регионам. Денег на команду РПЛ выделят сами россияне, потому, как это их проект и это им нужно в первую очередь. Скринь - через 3-4 года от сегодняшних конструкций мирового и европейского футбола останутся лишь развалины.
это из разряда доллар ослабевает и скоро исчезнет и перестанет существовать ЕС? Можешь скринить, у них за 4 года ничего не изменится или станет всё лучше. Вопрос про нас очень открытый и какое будет наше будущее
0
0
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Ызяя
Ответ Anthony Wrynn
Динамо Минск спонсирует усатый, он его любит, да и поиграть не против был. К футболу ему безразлично. Если он спонсирует хоккейную команду, то это не значит что в стране есть деньги содержать футбольную команду в рпл. Плюс был вопрос у журналистов вернут ли команду какую в ВХЛ, на что ответили нет денег. В еврокубках играют, только домашние матчи на нейтральном поле, и федерация не забанена и играет отбор, деньги хоть какие то, но получают. Так что не надо называться на рожон, допустили до евроврены и добра. Ну и плюс РФ не то государство, на какое надо равняться и из за него портить отношения с ФИФА
Хрен на Фифу и Уефу, очень скоро там начнутся свои разборки и разбегания по регионам.
Денег на команду РПЛ выделят сами россияне, потому, как это их проект и это им нужно в первую очередь.
Скринь - через 3-4 года от сегодняшних конструкций мирового и европейского футбола останутся лишь развалины.
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Anthony Wrynn
Ответ Ызяя
А кто спонсирует команду в КХЛ ? В каких еврокубках сегодня играют наши команды ?
Динамо Минск спонсирует усатый, он его любит, да и поиграть не против был. К футболу ему безразлично. Если он спонсирует хоккейную команду, то это не значит что в стране есть деньги содержать футбольную команду в рпл. Плюс был вопрос у журналистов вернут ли команду какую в ВХЛ, на что ответили нет денег.
В еврокубках играют, только домашние матчи на нейтральном поле, и федерация не забанена и играет отбор, деньги хоть какие то, но получают. Так что не надо называться на рожон, допустили до евроврены и добра. Ну и плюс РФ не то государство, на какое надо равняться и из за него портить отношения с ФИФА
0
0
0
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Spartakus1984
Ответ Катя_СПб
Правильно написали. Только не Газпром, а Лукойл.
Можно всем вместе
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Ызяя
Ответ Anthony Wrynn
ни одна наша команда там не сможет с кем то конкурировать. Бороться за выживание или метаться из первой лиги в высшую, зачем? У нас в стране кто спонсировать будет клуб в рпл? Я не вижу ничего хорошего, абсолютно. И нет никакого смысла лишаться еврокубков, хоть каких то денег. Наш футбол в мега упадке и его надо поднимать здесь, у нас в стране, а не кидаться идеями клуба в другой лиге.
А кто спонсирует команду в КХЛ ?
В каких еврокубках сегодня играют наши команды ?
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Ызяя
Ответ Катя_СПб
Огорчу вас. При этом раскладе вы не будете смотреть международные матчи белорусских команд.
А их уже и так нет (на клубном уровне) все проиграли.
Так что здесь больших потерь не намечается
А, например, сборной Беларуси по хоккею, участие беларуской команды в КХЛ не мешало играть нисколько.
Так что ваши аргументы несколько притянуты за уши.
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