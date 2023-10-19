Генсек РФС: «Возникают вопросы – для чего нужна сборная в условиях отстранения, нужна ли эта команда? Нам кажется, что она все равно является верхней точкой в карьере футболиста»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Р-Спорт Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался о критике в адрес сборной России.

«Критика нужна всегда, важно, чтобы она была конструктивной. Частично с какими-то тезисами критиков можно соглашаться, просто нужно делать из этого правильные выводы, правильно отвечать на эти вызовы.

Возникают вопросы – для чего нужна сборная в ситуации, когда она отстранена, нужен ли этот институт, нужна ли эта команда? Нам кажется, что нужна, она все равно является верхней точкой, к которой стремится карьера футболиста, в ней играют лучшие футболисты страны.

Да, сказывается то, что игроки не участвуют сейчас в спортивном соревновании, которое имеет конкретную цель, а цель товарищеских матчей – подготовка. И когда это происходит постоянно, это достаточно сложно с точки зрения внутренней мотивации спортсмена. Если сравнивать матчи сборной с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2), вы видели, как фактор домашних трибун повлиял на мотивацию спортсменов и тренерского штаба.

Вероятно, нужно дополнительно объяснять, что сборная нужна, находить возможности для дополнительной мотивации всего нашего футбольного сообщества на поддержку нашей сборной, чтобы мы получали красивую и зрелищную игру», – сказал Максим Митрофанов

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий