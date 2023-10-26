«Крылья» не будут обращаться в КДК по матчу с «Зенитом». Клаудиньо якобы показал Рахмановичу оскорбительный жест после его фола («Р-Спорт»)

«Крылья Советов» не обратятся в КДК по поведению Клаудиньо в матче с «Зенитом».

В матче 12-го тура Мир «Крылья Советов» уступили « » со счетом 1:3. Как сообщает « », после матча в соцсетях было опубликовано видео, на котором Клаудиньо демонстрирует оскорбительный жест .

В первом тайме матча Рахманович выставил локоть и ударил Клаудиньо локтем в лицо уже после того, как он отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.

Сообщается, что « » не намерены обращаться в КДК РФС по поводу жеста Клаудиньо, поскольку перед этим Рахманович сфолил на бразильце. Отмечается, что, согласно дисциплинарному регламенту РФС, за оскорбительный жест может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

«Крылья» ответили на видео «Зенита» с ударом локтем от Рахмановича фрагментом с наложенными диалогами из мультфильма «Лило и Стич»: «Ты врешь!»

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