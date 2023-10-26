«Крылья» не будут обращаться в КДК по матчу с «Зенитом». Клаудиньо якобы показал Рахмановичу оскорбительный жест после его фола («Р-Спорт»)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия КДК РФС Амар Рахманович Клаудиньо Р-Спорт Футбол

«Крылья Советов» не обратятся в КДК по поведению Клаудиньо в матче с «Зенитом».

В матче 12-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» уступили «Зениту» со счетом 1:3. Как сообщает «Р-Спорт», после матча в соцсетях было опубликовано видео, на котором Клаудиньо демонстрирует оскорбительный жест Амару Рахмановичу.

В первом тайме матча Рахманович  выставил локоть и ударил Клаудиньо локтем в лицо уже после того, как он отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.

Сообщается, что «Крылья Советов» не намерены обращаться в КДК РФС по поводу жеста Клаудиньо, поскольку перед этим Рахманович сфолил на бразильце. Отмечается, что, согласно дисциплинарному регламенту РФС, за оскорбительный жест может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

«Крылья» ответили на видео «Зенита» с ударом локтем от Рахмановича фрагментом с наложенными диалогами из мультфильма «Лило и Стич»: «Ты врешь!»

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30 комментариев

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prus_3
Сколько благородства!
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Cst Cap
До всей этой истории, я к КС по-другому относился. Интересно было, как Осинькин каждый год из новых деревяшек "волжскую защепку" собирает. Но наверное, больше нет. Не думаю, что я такой один
+25
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schwein
Ну давайте быть честными, не якобы, а показал.
И тут, конечно, КДК РФС очередной раз себя клоунами выставляет. Ведь по совести Клаудиньо за это нельзя наказывать, его весь матч грубейшим образом провоцировали при попустительстве судьи. Но не увидеть его жест, когда его видела вся страна, это смешно.
Короче всех разогнать за профнепригодность.
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тралмейстер
О чём я и говорил. Удар локтем в челюсть - это так мелочовка,а вот оскорбительный жест(где они его нашли?) проступок не имеющий оправдания. Вывод: Рахмановича строго,настрого пожурить, а Клаудиньо наказать, игр на 10, не меньше!
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Сергей Жарковский
Понятно, не наказали Рахмановича, поэтому и обращаться КДК не стоит, решило руководство Крыльев.
+11
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Hong Kil
Показать кровь от удара, это оскорбление?! Какие нежные проживают в сельской местности..
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Сергей Ганжа
Ответ JaidonGames
Смотреть нужно внимательно,а не только то,чего хочешь.Локоть ты заметил,а палец нет??По факту--обоим на пару игр дисквалификацию.
По факту - была бы красная за удар локтем не было бы и пальца. Не кому показывать)
+11
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JaidonGames
Ответ Cst Cap
До всей этой истории, я к КС по-другому относился. Интересно было, как Осинькин каждый год из новых деревяшек "волжскую защепку" собирает. Но наверное, больше нет. Не думаю, что я такой один
Мы тоже всегда относились и относимся к игрокам и болельщикам Зенита с уважением. Просто не понимаю из за одного ИГРОВОГО случая, так возненавидеть клуб??? Я Рахмановича ни в коем случае не оправдываю, даже более-осуждаю. Но это всё эмоции. К тому же Клаудиньо актёр и провокатор, как Роша из Спартака. Не нужно судить по грязной игре Рахмановича. Их у Зенита бывает не меньше.
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Vićtor Diaź
Крылышки, спасибо!
Мы не забудем Вашу жертву…
+10
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RSI
Крыльям нужно Рахмановича стреножить. У такой симпатичной команды в составе отвратный провокатор!! Его раскусили. Будут удалять. И опять будете в стыках.
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munhin
"Как это низко, Хоботов!" (с)
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Semen B
Ответ Cst Cap
До всей этой истории, я к КС по-другому относился. Интересно было, как Осинькин каждый год из новых деревяшек "волжскую защепку" собирает. Но наверное, больше нет. Не думаю, что я такой один
Глупо, ИМХО обижаться на клуб из-за поведения одного игрока.

И у нас в Зените были провокаторы и грязные игроки.
Вспомнить хоть Паредеса или Хави Гарсию.
Что ж теперь?

Осинькин по-прежнему строит хорошую игру с молодежью за которой всё также интересно наблюдать.
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тралмейстер
Ответ JaidonGames
Смотреть нужно внимательно,а не только то,чего хочешь.Локоть ты заметил,а палец нет??По факту--обоим на пару игр дисквалификацию.
Правильно. Один ругался,другой убивал - обоим вышку.
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мы есть чемпионы
Боснийцы всегда были и есть жлобами и Рахманович не исключение.
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Лопа де Вега
Ответ Cst Cap
До всей этой истории, я к КС по-другому относился. Интересно было, как Осинькин каждый год из новых деревяшек "волжскую защепку" собирает. Но наверное, больше нет. Не думаю, что я такой один
Вы в курсе что такое "волжская защепка"? Нынешняя игра КС ничего общего с ней не имеет.
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madjer163
Ответ Cst Cap
До всей этой истории, я к КС по-другому относился. Интересно было, как Осинькин каждый год из новых деревяшек "волжскую защепку" собирает. Но наверное, больше нет. Не думаю, что я такой один
Большая потеря фаната , айяйяй
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Cst Cap
Ответ Лопа де Вега
Вы в курсе что такое "волжская защепка"? Нынешняя игра КС ничего общего с ней не имеет.
За защепкой Вам сюда
https://www.sports.ru/amp/post/2827644/
Я имел в виду больше характер, а не систему игры. Ну и самобытного тренера, так же как десятилетия назад использующего то, что есть
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Cst Cap
Ответ Semen B
Глупо, ИМХО обижаться на клуб из-за поведения одного игрока. И у нас в Зените были провокаторы и грязные игроки. Вспомнить хоть Паредеса или Хави Гарсию. Что ж теперь? Осинькин по-прежнему строит хорошую игру с молодежью за которой всё также интересно наблюдать.
Если бы на поле был Хави Гарсия, Рахманович, зная, что возмездие неизбежно, ничего бы не стал делать. Жаль, что в нынешнем составе нет такого жёсткого и авторитетного, опытного игрока, чувствующего, когда за товарищей нужно сыграть по-футбольному в кость.Тогда бы грязная игра рахмановичей при попустительстве судьи не мешала игре в футбол
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Semen B
Ответ Cst Cap
Если бы на поле был Хави Гарсия, Рахманович, зная, что возмездие неизбежно, ничего бы не стал делать. Жаль, что в нынешнем составе нет такого жёсткого и авторитетного, опытного игрока, чувствующего, когда за товарищей нужно сыграть по-футбольному в кость.Тогда бы грязная игра рахмановичей при попустительстве судьи не мешала игре в футбол
Не стоит идеализировать Гарсию, все таки он частенько и сам провоцировал и первым начинал грубить.
Я в целом говорю о том, что казусы случаются и даже грубая игра отдельного игрока не должна перечёркивать вполне нормальные наши отношения с КС.
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Cst Cap
Ответ Semen B
Не стоит идеализировать Гарсию, все таки он частенько и сам провоцировал и первым начинал грубить. Я в целом говорю о том, что казусы случаются и даже грубая игра отдельного игрока не должна перечёркивать вполне нормальные наши отношения с КС.
Ну, они давно же этим занимаются. Можно вспомнить кубковый матч в прошлом году в Самаре, где нападающий их с крашеной чёлкой, не помню фамилии,он теперь не играет, весь матч лупил по ногам Клаудиньо и спровоцировал КК. Он же не сам так делал, это установка тренера Осинькина, часть системы игры. Но это не футбол и возможно использовать, только если судья такое не пресекает. Попахивает гнильцой.
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Cst Cap
Ответ Semen B
Не стоит идеализировать Гарсию, все таки он частенько и сам провоцировал и первым начинал грубить. Я в целом говорю о том, что казусы случаются и даже грубая игра отдельного игрока не должна перечёркивать вполне нормальные наши отношения с КС.
Upd. Посмотрел, Цыпченко. Он ещё гол забил и голевую Глушенкову сделал. После удаления Клаудиньо. Помню, что этот ноунейм из КС ещё радовался и жесты всякие делал, будто так и надо, по ногам лупить, выводя лидера соперника из-себя. Вот когда это началось. Тоже казус?
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Александр Теплов
Ответ Semen B
Глупо, ИМХО обижаться на клуб из-за поведения одного игрока. И у нас в Зените были провокаторы и грязные игроки. Вспомнить хоть Паредеса или Хави Гарсию. Что ж теперь? Осинькин по-прежнему строит хорошую игру с молодежью за которой всё также интересно наблюдать.
Приятно услышать адекватного человека. Моё уважение!!!
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