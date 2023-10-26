«Крылья» не будут обращаться в КДК по матчу с «Зенитом». Клаудиньо якобы показал Рахмановичу оскорбительный жест после его фола («Р-Спорт»)
«Крылья Советов» не обратятся в КДК по поведению Клаудиньо в матче с «Зенитом».
В матче 12-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» уступили «Зениту» со счетом 1:3. Как сообщает «Р-Спорт», после матча в соцсетях было опубликовано видео, на котором Клаудиньо демонстрирует оскорбительный жест Амару Рахмановичу.
В первом тайме матча Рахманович выставил локоть и ударил Клаудиньо локтем в лицо уже после того, как он отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.
Сообщается, что «Крылья Советов» не намерены обращаться в КДК РФС по поводу жеста Клаудиньо, поскольку перед этим Рахманович сфолил на бразильце. Отмечается, что, согласно дисциплинарному регламенту РФС, за оскорбительный жест может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.
«Крылья» ответили на видео «Зенита» с ударом локтем от Рахмановича фрагментом с наложенными диалогами из мультфильма «Лило и Стич»: «Ты врешь!»
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
И тут, конечно, КДК РФС очередной раз себя клоунами выставляет. Ведь по совести Клаудиньо за это нельзя наказывать, его весь матч грубейшим образом провоцировали при попустительстве судьи. Но не увидеть его жест, когда его видела вся страна, это смешно.
Короче всех разогнать за профнепригодность.
Мы не забудем Вашу жертву…
И у нас в Зените были провокаторы и грязные игроки.
Вспомнить хоть Паредеса или Хави Гарсию.
Что ж теперь?
Осинькин по-прежнему строит хорошую игру с молодежью за которой всё также интересно наблюдать.
https://www.sports.ru/amp/post/2827644/
Я имел в виду больше характер, а не систему игры. Ну и самобытного тренера, так же как десятилетия назад использующего то, что есть
Я в целом говорю о том, что казусы случаются и даже грубая игра отдельного игрока не должна перечёркивать вполне нормальные наши отношения с КС.