В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии к работе в РПЛ в декабре 2023 года
В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии в этом году.
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что это может случиться уже в декабре 2023 года.
– Ближайшая дата, когда саудовские арбитры могут появиться в РПЛ, – вторая часть сезона?
– Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет.
– Декабрь – ближайшая дата?
– Думаю, да, – заявил Каманцев.
Напомним, 24 октября Каманцев рассказал, что в ближайшее время на матчах Мир РПЛ смогут работать судьи из Беларуси, Саудовской Аравии и Катара.
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че теперь футбол останавливать потому что в москве снег выпал, а через неделю будет +11?
Москва: в районе нуля + снег
Спб: в районе нуля
Казань: в районе нуля
Самара: +2
Оренбург: +3
Это конец октября. А играть нужно будет до середины декабря. Не самая приятная погода для футбола, не так ли?