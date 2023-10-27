В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии к работе в РПЛ в декабре 2023 года

В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии в этом году.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что это может случиться уже в декабре 2023 года.

– Ближайшая дата, когда саудовские арбитры могут появиться в РПЛ, – вторая часть сезона?

– Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет.

– Декабрь – ближайшая дата?

– Думаю, да, – заявил Каманцев.

Напомним, 24 октября Каманцев рассказал, что в ближайшее время на матчах Мир РПЛ смогут работать судьи из Беларуси, Саудовской Аравии и Катара.

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