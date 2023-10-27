В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии к работе в РПЛ в декабре 2023 года

Теги премьер-лига Россия РФС судьи высшая лига Саудовская Аравия Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

В РФС допустили привлечение арбитров из Саудовской Аравии в этом году.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что это может случиться уже в декабре 2023 года.

– Ближайшая дата, когда саудовские арбитры могут появиться в РПЛ, – вторая часть сезона?

– Может быть, успеем в декабре. Это будет зависеть и от саудовской стороны и от того, насколько быстро мы внесем изменения в регламент. Задачи сделать это завтра нет.

– Декабрь – ближайшая дата?

– Думаю, да, – заявил Каманцев.

Напомним, 24 октября Каманцев рассказал, что в ближайшее время на матчах Мир РПЛ смогут работать судьи из Беларуси, Саудовской Аравии и Катара.

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33 комментария

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Любезный Коссутий
да, декабрь лучшее время, чтобы саудовские арбитры приступили к работе 🤣
+46
-2
+44
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Пикачу82
Надо глубже смотреть, сделать Евроазиатскую Суперлигу! Саудовская Аравия, Китай, Россия, Белоруссия и Иран. Залить в эту лигу денег, перетащить топовых игроков и развалить европейский футбол а самим играть в топовой лиге.
+22
-14
+8
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pav11k
На улице снег идёт, а у нас еще полтора месяца футбола по графику
+10
-2
+8
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Сергей Жарковский
Хорошо бы сделать обмен, вместо прибывающих в РПЛ судей из СА, наших отправить к ним, а то и ещё куда подальше.
+7
0
+7
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Вован Сидорович 136
Надо ещё подтянуть Иранских и Северкорейских
+5
-1
+4
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Spartakus1984
Не замёрзнут теплолюбивые?
+4
-1
+3
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Константин Эсперов
Ответ Любезный Коссутий
да, декабрь лучшее время, чтобы саудовские арбитры приступили к работе 🤣
И первые матчи весны , как белые подснежники
+3
-1
+2
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Мукунку хороший
Ответ Spartakus1984
Не замёрзнут теплолюбивые?
Баблолюбивость согреет)
+2
0
+2
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Егор Ковалёв
Саудовская лига стала сенсацией этого сезона. Да и платят там наверное хорошо. Не думаю что кто нибудь захочет после этого уходить в РПЛ.
+2
0
+2
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Фёдор Кузнецов
Это ещё момент для увеличения конкуренции, ведь сейчас у нас мало арбитров обслуживающих РПЛ, и поэтому ближе после грубых ошибок судьи возвращаюьая через пару туров, потому что больше некому, теперь судей будут понимать что их могут отстранить надолго
+2
-1
+1
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Алексей Шукалов
Это специально, что бы свои не мерзли?!
+1
0
+1
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R Kukhov
Нужно было сразу специалистов из ХАМАС и Талибана звать, за одно и про безопасность на трибунах расскажут.
+3
-2
+1
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Артем Шелудков
ну вот, теперь саудовским арбитрам надо будет фан ID учиться оформлять))
+1
0
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ezheloko
Ответ pav11k
На улице снег идёт, а у нас еще полтора месяца футбола по графику
В Краснодаре +21, в Ростове +16, в Грозном +20, в Сочи +22

че теперь футбол останавливать потому что в москве снег выпал, а через неделю будет +11?
+5
-4
+1
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Надоело париться в бане
Чую Ахмат быстро в ТОП-3 окажется
+1
0
+1
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ezheloko
Ответ pav11k
Нижний: -1 и снег Москва: в районе нуля + снег Спб: в районе нуля Казань: в районе нуля Самара: +2 Оренбург: +3 Это конец октября. А играть нужно будет до середины декабря. Не самая приятная погода для футбола, не так ли?
Да нормальная, лучше играть в 0, чем в +30
+2
-1
+1
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Антон Карпов
Ответ Пикачу82
Надо глубже смотреть, сделать Евроазиатскую Суперлигу! Саудовская Аравия, Китай, Россия, Белоруссия и Иран. Залить в эту лигу денег, перетащить топовых игроков и развалить европейский футбол а самим играть в топовой лиге.
Залить денег?)) И потом здесь же ныть про отнятые деньги у пенсионеров?
+3
-2
+1
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kutavlik
Ответ pav11k
На улице снег идёт, а у нас еще полтора месяца футбола по графику
Зато летом целый месяц без футбола!!!! А что хотим, когда Лигой руководят "умники" из газпрома...
+1
-1
0
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Remy Cabella
Ответ pav11k
На улице снег идёт, а у нас еще полтора месяца футбола по графику
у нас на улице +20 и солнечно, график удовлетворительный)
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pav11k
Ответ ezheloko
В Краснодаре +21, в Ростове +16, в Грозном +20, в Сочи +22 че теперь футбол останавливать потому что в москве снег выпал, а через неделю будет +11?
Нижний: -1 и снег
Москва: в районе нуля + снег
Спб: в районе нуля
Казань: в районе нуля
Самара: +2
Оренбург: +3
Это конец октября. А играть нужно будет до середины декабря. Не самая приятная погода для футбола, не так ли?
0
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XAST
У саудевцев и Россиян разный менталитет первые вкладывают а вторые воруют так что не как
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XAST
И начнется полный беспредел
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Тыр Пырыч
У нас своих дураков хватает...
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goshforever
Ответ Сергей Жарковский
Хорошо бы сделать обмен, вместо прибывающих в РПЛ судей из СА, наших отправить к ним, а то и ещё куда подальше.
Так речь и идёт о программе обмена фактически. Наши же еврокубки больше не судят, отправят их за опытом к арабам
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Валерий Анташов
Читаю, в европейских чемпионатах болельщики и не только, то же судьями не довольны, ну как и у нас, а в СА жалоб нет на судей, значит хорошие. ))
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