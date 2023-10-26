Агуэро о Беллингеме: «Жаль, что Пеп не уговорил его перейти к Холанду в «Ман Сити». Его адаптация в «Реале» впечатляет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Агуэро Ла Лига Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Серхио Агуэро жалеет о том, что «Манчестер Сити» не смог купить Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола три часа убеждал хавбека сборной Англии перейти в «Ман Сити», а не в «Реал». Он говорил, что победный цикл «Мадрида» завершается, а АПЛ привлекательнее Ла Лиги.

Однако Джуд перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.

«Беллингем на пути к тому, чтобы стать одним из лучших игроков мира, только посмотрите, что он делает в сборной Англии. Это большие дела.

Его адаптация в «Реале» впечатляет – 10 голов в первых 10 матчах, вот и весь разговор.

Он молодой игрок, но на него не влияет давление от игры за такой огромный клуб. Это достойно похвалы. Если он будет стабильно играть на этом уровне, его можно будет назвать в числе лучших.

Жаль, что Пеп не смог убедить Джуда присоединиться к Холанду в «Манчестер Сити». Топ-клубы всегда будут бороться за отличных игроков.

В ряде случае «Сити» удалось выиграть эту борьбу – например, в случае с Холандом. Иногда не выходит, но так устроен рынок», – сказал бывший форвард «горожан» Агуэро в интервью Stake.com.

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21 комментарий

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Нефанатик
Агуэро о Беллингеме: Месси лучший в истории.
+40
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JENNINGS
Беллингем ни разу ни ошибся в выборе клуба. Джуд сам заявил: величие «Мадрида» перевесило ту сумму, которую предлагал «Сити», и это не может не радовать. Джуд уже влюбил в себя весь «Бернабеу», надеюсь, это на долгие годы!
+38
-10
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Ханс Ланда
Так в случае с Холландом, Мадрид и не конкурировал с Сити, тогда же весь фокус был на Мбаппе. Опомнились уже после его фееричной переобувки
+19
-5
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Артур Мкртычян
Ответ JENNINGS
Беллингем ни разу ни ошибся в выборе клуба. Джуд сам заявил: величие «Мадрида» перевесило ту сумму, которую предлагал «Сити», и это не может не радовать. Джуд уже влюбил в себя весь «Бернабеу», надеюсь, это на долгие годы!
холланд перешёл в Сити. например. он по твоему ошибся? я думаю холланд ни о чем не жалеет.
+14
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Нефанатик
Ответ Артур Мкртычян
холланд перешёл в Сити. например. он по твоему ошибся? я думаю холланд ни о чем не жалеет.
А если бы Холанд перешел в Реал, он бы пожалел?
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cgane
Ответ JENNINGS
Беллингем ни разу ни ошибся в выборе клуба. Джуд сам заявил: величие «Мадрида» перевесило ту сумму, которую предлагал «Сити», и это не может не радовать. Джуд уже влюбил в себя весь «Бернабеу», надеюсь, это на долгие годы!
Величие Мадрида - это конечно круто (без шуток), но Ля Лига нынче в упадке без какого-либо тренда на подъём. Там буквально всё уступает Англии, финансы, качество трансляции, как упаковывают графику, маркетинг, судейство, футбольный контент и ТВ-шоу. Нынче топовый продукт для зрителя - это АПЛ и там играют лучшие звезды. Спасибо альтернативно одаренному менеджеру Тебасу.
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madaev
Не, ну если бы он еще и его купил, как с Сити бороться то было?
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f0mk4
В Сити тоже неплохо бы смотрелся на самом деле
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Grime Font
Ответ cgane
Величие Мадрида - это конечно круто (без шуток), но Ля Лига нынче в упадке без какого-либо тренда на подъём. Там буквально всё уступает Англии, финансы, качество трансляции, как упаковывают графику, маркетинг, судейство, футбольный контент и ТВ-шоу. Нынче топовый продукт для зрителя - это АПЛ и там играют лучшие звезды. Спасибо альтернативно одаренному менеджеру Тебасу.
я хоть не сторонник лалиги, но про графику и качество трансляций - это ты конечно 🤡 в АПЛ до сих пор нет крутейших 3д повторов как в Испании, да и картинка там всегда сочная, в том числе и из-за погоды.
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#SharkTeam
Ответ Grime Font
я хоть не сторонник лалиги, но про графику и качество трансляций - это ты конечно 🤡 в АПЛ до сих пор нет крутейших 3д повторов как в Испании, да и картинка там всегда сочная, в том числе и из-за погоды.
спорно это все. Я например не люблю матчи при дневном свете. А чем еще картинка в Испании отличается благодаря погоде?
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Евгений Блажес
Ответ JENNINGS
Беллингем ни разу ни ошибся в выборе клуба. Джуд сам заявил: величие «Мадрида» перевесило ту сумму, которую предлагал «Сити», и это не может не радовать. Джуд уже влюбил в себя весь «Бернабеу», надеюсь, это на долгие годы!
Увидим теперь по результатам Реала, был ли прав Гвардиола про их победный цикл.
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Grime Font
Ответ #SharkTeam
спорно это все. Я например не люблю матчи при дневном свете. А чем еще картинка в Испании отличается благодаря погоде?
чел, я уверен, что ты всю свою жизнь смотришь футбол на пиратский трансляциях с качеством 480. если бы ты видел лицензию фул хд на отличном экране, то понял бы о чём я пишу.
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Rister81
Ответ cgane
Величие Мадрида - это конечно круто (без шуток), но Ля Лига нынче в упадке без какого-либо тренда на подъём. Там буквально всё уступает Англии, финансы, качество трансляции, как упаковывают графику, маркетинг, судейство, футбольный контент и ТВ-шоу. Нынче топовый продукт для зрителя - это АПЛ и там играют лучшие звезды. Спасибо альтернативно одаренному менеджеру Тебасу.
Ты видимо матчи АПЛ не смотришь,раз говоришь,что там судейство лучше,там клоунов побольше чем в Испании.Уйдут из Англии Пеп и Клопп,не будет такого интереса,Челси мертвый,МЮ тоже,Сити и Ливерпуль без Пепа и Клоппа и 80% своего футбола не будут показывать)
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cgane
Ответ Rister81
Ты видимо матчи АПЛ не смотришь,раз говоришь,что там судейство лучше,там клоунов побольше чем в Испании.Уйдут из Англии Пеп и Клопп,не будет такого интереса,Челси мертвый,МЮ тоже,Сити и Ливерпуль без Пепа и Клоппа и 80% своего футбола не будут показывать)
В АПЛ бывает судейский беспредел, но до дилетантства Испании им всё же далеко.
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Rister81
Ответ cgane
В АПЛ бывает судейский беспредел, но до дилетантства Испании им всё же далеко.
Ливерпуль явно так не думает)) Сити со своими 114 нарушениями тоже отдыхает в сторонке ))
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