Агуэро о Беллингеме: «Жаль, что Пеп не уговорил его перейти к Холанду в «Ман Сити». Его адаптация в «Реале» впечатляет»

Серхио Агуэро жалеет о том, что «Манчестер Сити» не смог купить Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сити» три часа убеждал хавбека сборной Англии перейти в « », а не в «Реал». Он говорил, что победный цикл « » завершается, а привлекательнее .

Однако Джуд перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.

«Беллингем на пути к тому, чтобы стать одним из лучших игроков мира, только посмотрите, что он делает в сборной Англии. Это большие дела.

Его адаптация в «Реале» впечатляет – 10 голов в первых 10 матчах, вот и весь разговор.

Он молодой игрок, но на него не влияет давление от игры за такой огромный клуб. Это достойно похвалы. Если он будет стабильно играть на этом уровне, его можно будет назвать в числе лучших.

Жаль, что Пеп не смог убедить Джуда присоединиться к Холанду в «Манчестер Сити». Топ-клубы всегда будут бороться за отличных игроков.

В ряде случае «Сити» удалось выиграть эту борьбу – например, в случае с Холандом. Иногда не выходит, но так устроен рынок», – сказал бывший форвард «горожан» Агуэро в интервью Stake.com.

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