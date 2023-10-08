Холанд, Уокер и Грилиш повздорили с тренерским штабом «Арсенала» после поражения «Сити». Пеп отказался комментировать инцидент

Игроки «Манчестер Сити» повздорили с тренерским штабом «Арсенала» после матча.

В 8-м туре «Манчестер Сити» уступил « » со счетом 0:1.

Вскоре после финального свистка , и Джек Грилиш вступили в конфликт с представителями тренерского штаба «Арсенала», в частности, с Николасом Жовером, ранее работавшим в « ».

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отказался комментировать ситуацию во время послематчевого интервью.

«Я знаю, что случилось, но не хочу говорить», – сказал Гвардиола, отвечая на вопрос журналиста.

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