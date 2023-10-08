Холанд, Уокер и Грилиш повздорили с тренерским штабом «Арсенала» после поражения «Сити». Пеп отказался комментировать инцидент

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Кайл Уокер Джек Грилиш Эрлинг Холанд Футбол

Игроки «Манчестер Сити» повздорили с тренерским штабом «Арсенала» после матча.

В 8-м туре АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» со счетом 0:1.

Вскоре после финального свистка Эрлинг Холанд, Кайл Уокер и Джек Грилиш вступили в конфликт с представителями тренерского штаба «Арсенала», в частности, с Николасом Жовером, ранее работавшим в «Манчестер Сити».

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отказался комментировать ситуацию во время послематчевого интервью.

«Я знаю, что случилось, но не хочу говорить», – сказал Гвардиола, отвечая на вопрос журналиста.

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9 комментариев

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enechipo
Англичане пишут, что Уокер сначала не пожал руку Жоверу, а потом вернулся к нему и хотел что-то высказать.
В общем петушиное прошлое полезло наружу.
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Доминатор3000
Поругались и забыли.
Ничего серьёзного,судя по видео,там не было.
+15
-2
+13
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OldRedWhite
Ответ Доминатор3000
Поругались и забыли. Ничего серьёзного,судя по видео,там не было.
Ничего серьёзного ?
Вконец озверевшие Лондонские артиллеристы расстреляли из пушки мирно припаркованный манчестерский автобус !
+12
-3
+9
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