Пеп о «Золотом мяче»: «Нужны две версии: для Месси и остальных. Холанд должен победить – у него требл и 50 млн голов. Но худший сезон Лео – лучший для всех остальных»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Золотой мяч Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что для Лео Месси должны ввести отдельный «Золотой мяч».

Главного тренера «Манчестер Сити» спросили о шансах Эрлинга Холанда на получение приза.

«Должно быть две версии «Золотого мяча»: одна – для Месси, вторая – для всех остальных.

Так что Холанд должен победить, да. Мы взяли требл, и он забил 50 миллионов голов. Показатели худшего сезона Месси – это показатели лучшего сезона для всех остальных игроков», – сказал Гвардиола.

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64 комментария

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sema mixajlov
Ответ Павел Мельников
Пеп одинаково и помнит Лео, и видит прогресс Холланда. Со стороны норвежца такое может восприниматься в штыки, особенно после требла в Европе )
норвежец умнее чем кажется, чтоб такое воспринимать в штыки
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cektor
худший сезон Лео – лучший для всех остальных
это сильно !!
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Barca3089
Да вам просто нравится другой игрок, вот вы и не можете объективно судить! А все кто хоть немного разбираются в футболе отлично видят уровень Месси и что по показателям с ним никто рядом не стоит! Учитывая, его рост, что он не играет головой в штрафной и вообще не центр форварда играет, то как он умудрился забить больше всех центр форвардов топовых, при этом отдать море голевых? Если уже давать золотой мяч то не тодько за голы, для этого есть золотая бутса!
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Павел Мельников
Пеп одинаково и помнит Лео, и видит прогресс Холланда. Со стороны норвежца такое может восприниматься в штыки, особенно после требла в Европе )
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АРХАТ
Ответ Великий Алонсо
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А Роналду в 30 раз красивее)
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Собиратель хаоса
Ответ cektor
худший сезон Лео – лучший для всех остальных это сильно !!
Тут недавно Гризманн по гол+пас выдал лучший сезон в карьере. И все равно его статистика хуже, чем у 36-летнего Месси за тот же сезон в Париже, который многие считают провальным😄 А ведь Гризманна даже на ЗМ не так давно номинировали.
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Пирс Морган
Ответ Павел Мельников
Пеп одинаково и помнит Лео, и видит прогресс Холланда. Со стороны норвежца такое может восприниматься в штыки, особенно после требла в Европе )
Да Холланд сам за Месси болеет)
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Кефтеме
Ответ Stewart D.
да уж не каждому дано забить 4 пенальти на липовом ЧМ и получить золотой мячик)
3 пенальти , те 2 не на что не повлияли на исход.
У Французов 2 пенальти (в одной игре)
Это только в ПО
Так что ты мимо ворот
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truboprovodchik2019
Ответ Stewart D.
да уж не каждому дано забить 4 пенальти на липовом ЧМ и получить золотой мячик)
кажется хейтеры Месси как минимум чм смотрели по тиктоку
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AiDaGaRi
Главный фанат Лео)
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Sanan1908
Кевин больше заслужил , чем Холланд
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atomio
Именно так. В том числе и арабского скакуна это касается.
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nonm79
Ответ cektor
худший сезон Лео – лучший для всех остальных это сильно !!
Это правда)
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Кефтеме
Ответ Отец Абду
Как сказал Отец Абду: "Лучший сезон Месси для всех игроков это недосягаемый сезон, а худший сезон Месси для многих игроков лучший сезон"
60+ очков в сезоне , они говорят он хуже
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Отец Абду
Как сказал Отец Абду:

"Лучший сезон Месси для всех игроков это недосягаемый сезон, а худший сезон Месси для многих игроков лучший сезон"
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Men77
Ответ xQcoW
меси пукнет = ЗМ. Давно уже эта награда обесценилась. Тошно уже наблюдать за месифилией
согласен, за что Бензема дали, вообще непонятно. Эх, обесценился ЗМ, поддерживаю тебя , гелёк👍
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Кирилл Вырвихвист
Ответ Великий Алонсо
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Хорошо что ты только диванный эксперт ))
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inecro
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
"Мбаппе в 10 раз сильнее как игрок" - это в рулетку?
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fRsk
Пеп как обычно выдал базу. Лео нужен отдельный мяч, как величайшему в истории.
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Коразон До
сделайте Месси пожизненный ЗМ
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TravenS
50 миллионов голов забил, вот же мясник...
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Человек1991
Пэп брат, Золотой Мяч вручается лучшему футболисту сезона 22/23, и у Месси сезон 22/23 возможно лучший в карьере а не худший ) 42 гола , 27 голевых передач , 25 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас. Месси Чемпион Мира по Футболу 2022! лучший игрок турнира и лучший по гол+пас. Месси также выиграл СуперКубок Мира Финалиссима 2022 , обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0, также Месси Чемпион Франции 22/23 и Обладатель Суперкубка Франции. В Лиге Чемпионов не повезло с Баварией, но и был судейский беспредел , украли гол дома, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, в гостях 2 гола Баварии с очевидными нарушениями правил.
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Упасть бы ниц и ницше
"забил 50 миллионов голов". прям останкинский мясокомбинат какой-то, а не Холланд
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Самый хороший
Что бы не случилось, Пеп никогда не скажет плохого слова про Месси, и это круто)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Только не Холланд. Мы видим, сейчас, какой реальный уровень этого норга.
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