Пеп о «Золотом мяче»: «Нужны две версии: для Месси и остальных. Холанд должен победить – у него требл и 50 млн голов. Но худший сезон Лео – лучший для всех остальных»
Пеп Гвардиола считает, что для Лео Месси должны ввести отдельный «Золотой мяч».
Главного тренера «Манчестер Сити» спросили о шансах Эрлинга Холанда на получение приза.
«Должно быть две версии «Золотого мяча»: одна – для Месси, вторая – для всех остальных.
Так что Холанд должен победить, да. Мы взяли требл, и он забил 50 миллионов голов. Показатели худшего сезона Месси – это показатели лучшего сезона для всех остальных игроков», – сказал Гвардиола.
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это сильно !!
У Французов 2 пенальти (в одной игре)
Это только в ПО
Так что ты мимо ворот
"Лучший сезон Месси для всех игроков это недосягаемый сезон, а худший сезон Месси для многих игроков лучший сезон"