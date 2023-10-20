Пеп о «Золотом мяче»: «Нужны две версии: для Месси и остальных. Холанд должен победить – у него требл и 50 млн голов. Но худший сезон Лео – лучший для всех остальных»

Пеп Гвардиола считает, что для Лео Месси должны ввести отдельный «Золотой мяч».

Главного тренера « » спросили о шансах на получение приза.

«Должно быть две версии «Золотого мяча»: одна – для Месси, вторая – для всех остальных.

Так что Холанд должен победить, да. Мы взяли требл, и он забил 50 миллионов голов. Показатели худшего сезона Месси – это показатели лучшего сезона для всех остальных игроков», – сказал .

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