Левандовски хочет сыграть с «Реалом», хотя не полностью восстановился. «Барса» может выпустить форварда на 15-20 минут

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет принять участие в класико.

Каталонская команда примет «Реал» в 11-м туре Ла Лиги. Матч состоится в субботу, 28 октября.

По информации Diario Sport, польский нападающий «Барсы» может выйти на поле в этой игре, несмотря на то, что он еще не полностью восстановился от травмы голеностопа.

Окончательное решение относительно участия Левандовского будет принято после завтрашней тренировки. Форвард будет заниматься под большей нагрузкой, и если проблем не возникнет, то Роберт, скорее всего, попадет в заявку на класико.

Ожидается, что поляк начнет игру на скамейке запасных, его могут выпустить на 15-20 минут в случае необходимости.

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15 комментариев

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Sòlo una Victoria
без Левандовски нападение Барселоны на данный момент лучше.
+22
-4
+18
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Filipp Gorski
Ответ rigobersong
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Дитя уймись уже
+18
-5
+13
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Tristan...
Лучше не рисковать. Ещё не известно в какой он форме, к тому же - это Класико, будет борьба, трэш, много грубых столкновений. Самый оптимальный вариант - выйти на замену.
Не ожидал, что он восстановится так рано. Говорили же полтора - два месяца... Или это я застрял между пространством и временем...
+9
-2
+7
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Jon han
Гиу обиделся
+7
-2
+5
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Кино Музыка
Всем бы такого джокера.
+3
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ljolik888
Роберт на скамейке будет как устрашение для Реала . Правда я надеюсь , что его выхода на поле не понадобится !
+3
-1
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Анвар Масимов
Ответ Tristan...
Лучше не рисковать. Ещё не известно в какой он форме, к тому же - это Класико, будет борьба, трэш, много грубых столкновений. Самый оптимальный вариант - выйти на замену. Не ожидал, что он восстановится так рано. Говорили же полтора - два месяца... Или это я застрял между пространством и временем...
разницы нет , Мансано шестерка мадридская . из за уши вытянут
+3
-1
+2
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Sadullo
Трах тибидох делаем Реала
+2
-2
0
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Rachid
Лёва- нужен больше для моральной поддержки и придания большей уверенности пацанам дубля Барсы в класико и пусть сядет на скамейку запасных с краю - чтобы быть всегда готовым по знаку Хави - резко встать и быстро помочь пацанам разорвать в класико!!…..))))
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