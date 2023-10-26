Левандовски хочет сыграть с «Реалом», хотя не полностью восстановился. «Барса» может выпустить форварда на 15-20 минут
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет принять участие в класико.
Каталонская команда примет «Реал» в 11-м туре Ла Лиги. Матч состоится в субботу, 28 октября.
По информации Diario Sport, польский нападающий «Барсы» может выйти на поле в этой игре, несмотря на то, что он еще не полностью восстановился от травмы голеностопа.
Окончательное решение относительно участия Левандовского будет принято после завтрашней тренировки. Форвард будет заниматься под большей нагрузкой, и если проблем не возникнет, то Роберт, скорее всего, попадет в заявку на класико.
Ожидается, что поляк начнет игру на скамейке запасных, его могут выпустить на 15-20 минут в случае необходимости.
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Не ожидал, что он восстановится так рано. Говорили же полтора - два месяца... Или это я застрял между пространством и временем...