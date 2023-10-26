Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет принять участие в класико.

Каталонская команда примет « » в 11-м туре . Матч состоится в субботу, 28 октября.

По информации Diario Sport, польский нападающий «Барсы» может выйти на поле в этой игре, несмотря на то, что он еще не полностью восстановился от травмы голеностопа.

Окончательное решение относительно участия Левандовского будет принято после завтрашней тренировки. Форвард будет заниматься под большей нагрузкой, и если проблем не возникнет, то , скорее всего, попадет в заявку на класико.

Ожидается, что поляк начнет игру на скамейке запасных, его могут выпустить на 15-20 минут в случае необходимости.

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