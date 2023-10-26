Джуд Беллингем точно сыграет за «Реал» в матче с «Барселоной».

20-летнего хавбека сборной Англии заменили в матче Лиги чемпионов с «Брагой» (2:1) из-за дискомфорта в приводящей мышце.

«Реал» сегодня вернулся к тренировкам. Джуд занимался отдельно из-за перегрузки мышцы, однако завтра он вернется в общую группу.

«Я буду участвовать в класико», – сказал в эфире TVE.

Англичанин забил 11 голов в 12 матчах за «Реал» после перехода из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.

Матч « » – « » в рамках 11-го тура состоится 28 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. «Сливочные» лидируют в таблице, каталонцы отстают от них на одно очко.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!