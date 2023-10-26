Беллингем точно сыграет за «Реал» в матче с «Барсой». У Джуда 11 голов в 12 играх за «Мадрид»
Джуд Беллингем точно сыграет за «Реал» в матче с «Барселоной».
20-летнего хавбека сборной Англии заменили в матче Лиги чемпионов с «Брагой» (2:1) из-за дискомфорта в приводящей мышце.
«Реал» сегодня вернулся к тренировкам. Джуд занимался отдельно из-за перегрузки мышцы, однако завтра он вернется в общую группу.
«Я буду участвовать в класико», – сказал Беллингем в эфире TVE.
Англичанин забил 11 голов в 12 матчах за «Реал» после перехода из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.
Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. «Сливочные» лидируют в таблице, каталонцы отстают от них на одно очко.
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Поэтому да.Гави >игрок уровня ЛЧ.Беллингем который в команднах и ничего индивидуально не выиграл >уровень ЛЕ.Ты прав
👍👍👍