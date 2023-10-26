Беллингем точно сыграет за «Реал» в матче с «Барсой». У Джуда 11 голов в 12 играх за «Мадрид»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Класико Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем точно сыграет за «Реал» в матче с «Барселоной».

20-летнего хавбека сборной Англии заменили в матче Лиги чемпионов с «Брагой» (2:1) из-за дискомфорта в приводящей мышце.

«Реал» сегодня вернулся к тренировкам. Джуд занимался отдельно из-за перегрузки мышцы, однако завтра он вернется в общую группу.

«Я буду участвовать в класико», – сказал Беллингем в эфире TVE.

Англичанин забил 11 голов в 12 матчах за «Реал» после перехода из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.

Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. «Сливочные» лидируют в таблице, каталонцы отстают от них на одно очко.

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46 комментариев

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ljolik888
Ну и хорошо. Желаю видеть всех сильнейших на поле , правда жаль что не получится . Классико это праздник футбола и жду его с нетерпением .
+23
-1
+22
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gPk
Ответ Ложный Латераль
Покажет, на каком уровне должен играть реальный номинант на Голден Бой, а не продукты пиара
Против Атлетико уже показал)))
+30
-16
+14
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Rachid
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
На этого бездаря из бездарей - в Барсе есть Железный Рональд Араухо:))
Винисиус всё знает!!
+18
-12
+6
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Jon han
удачи желаю.
+9
-4
+5
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h4ww7xkqkz
Ответ Rachid
На этого бездаря из бездарей - в Барсе есть Железный Рональд Араухо:)) Винисиус всё знает!!
Вы до сих пор молитесь на Араухо?😂
+13
-8
+5
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Артём Назмутдинов
Ответ h4ww7xkqkz
Вы до сих пор молитесь на Араухо?😂
всмвсле, а в защите надо на кого молиться?
+4
0
+4
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Ложный Латераль
Покажет, на каком уровне должен играть реальный номинант на Голден Бой, а не продукты пиара
+26
-23
+3
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Homelender_666
Ответ ljolik888
Ну и хорошо. Желаю видеть всех сильнейших на поле , правда жаль что не получится . Классико это праздник футбола и жду его с нетерпением .
Да, жаль, что у Барсы основа сломалась. Последний раз в сильнейших составах команды играли в январе.
+4
-1
+3
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Jon han
Ответ войд
Комментарий удален модератором
юноша, а когда надо регистрироваться? в декабре, мае, августе? или в 2015?2024? ты же когда-то реганулся, и что теперь? Болей дальше за свой мчк
+6
-4
+2
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gPk
Ответ VuNePonimaete
каталонцы по одному матчу награду оценивают? теперь кажется понятно, почему её Педри с Гави получили
Настоящий голден бой в том году в суперкубке деклассировал Реал выдав 1+2 в 18 лет.20-ти летний дровосек это уже априори не сможет повторить)
+3
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Дмитрий Калашников
Ответ Rachid
На этого бездаря из бездарей - в Барсе есть Железный Рональд Араухо:)) Винисиус всё знает!!
И не говори, 2 последних классико шансов у Араухо не было!
+2
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Jon han
Ответ Сикарио
это я имел в виду guru futbola, он таджик
Вообще не знал)
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osula_sheffild_utd
верю в Джуда ,он в отличной форме ,как и Реал.Барсе будет очень тяжело без ряда ключевых игроков
+3
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Jon han
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
может и они. но говорят
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VuNePonimaete
Ответ gPk
Да кому этот бездарь нужен..Там матч судить Мансано будет..Он может и по классике за жест любого игрока удалить..Вот где реальное усиление.
этот "бездарь" за четверть этого сезона совершил почти столько же результативных действий, сколько 2 последних голден гоя за 3 сезона вместе взятых :)
+2
-1
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gPk
Ответ VuNePonimaete
Согласен, другой. Вообще это абсолютного разного уровня игроки, как если сравнить ЛЧ и Лигу Европы. Ой..
Ну да..Это как сравнивать Беллингема который к 20 годам выиграл только кубок Германии ,а второй к 18 годам брал чемпионат Испании ,взял суперкубок Испании являясь лучшим игроком финала ,а так же выиграл Лигу Наций со сборной..
Поэтому да.Гави >игрок уровня ЛЧ.Беллингем который в команднах и ничего индивидуально не выиграл >уровень ЛЕ.Ты прав
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gPk
Ответ VuNePonimaete
Федька Смолов и Реалу и Барсе забивал, по такой логике он топ игрок получается?
Относительно Беллингема - да
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Сикарио
Ответ Jon han
может и они. но говорят
это я имел в виду guru futbola, он таджик
+2
-2
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JENNINGS
Ждём очередной голешник!💪
+7
-7
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Сикарио
Ответ Jon han
мчк же про реал говорят?
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войд
Ответ Jon han
мчк же про реал говорят?
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gPk
Ответ VuNePonimaete
Не, ну так то правда, что Беллингем только середнякам забивает. Ждем гола против Барсы тогда
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gPk
Ответ VuNePonimaete
Получается шлак вынес Барселону 4-0? ничоси
Ну да.Так бывает в футболе..Ливерпуль в прошлом сезоне выносили Брайтон/Вулверхемптон 3-0.И что?Стали ли они от этого сильнее Ливеруля?
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huntoil11
Забивает -- молодец. Но ясен пень ,что его результативность вот вот снизится и очень сильно и хайп утихнет. Очень распиаренный чел .
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Rachid
Ответ predMBAPPE
там есть голова Гави, Биллингему конец, его нога такого не выдержит)
Полностью согласен и поддерживаю!
👍👍👍
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