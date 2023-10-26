Рафинья вернулся в общую группу «Барсы» после травмы. Хавбек сможет сыграть с «Реалом» в субботу

Рафинья накануне класико восстановился после травмы.

Напомним, полузащитник «Барселоны» получил травму бедра в конце сентября. Его восстановление должно было занять около месяца, и его участие в матче с « » 28 октября было практически исключено.

Как сообщает Marca, вернулся в общую группу на сегодняшней тренировке «Барселоны». Хави, наблюдавший за прогрессом бразильца в последние несколько дней, считает, что он готов сыграть в субботнем класико.

Отмечается, что участие в матче Роберта Левандовского и Френки де по-прежнему под вопросом.

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