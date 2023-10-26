Рафинья вернулся в общую группу «Барсы» после травмы. Хавбек сможет сыграть с «Реалом» в субботу

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига травмы Роберт Левандовски Френки де Йонг Рафинья Диас Класико Здоровье Футбол

Рафинья накануне класико восстановился после травмы.

Напомним, полузащитник «Барселоны» получил травму бедра в конце сентября. Его восстановление должно было занять около месяца, и его участие в матче с «Реалом» 28 октября было практически исключено.

Как сообщает Marca, Рафинья вернулся в общую группу на сегодняшней тренировке «Барселоны». Хави, наблюдавший за прогрессом бразильца в последние несколько дней, считает, что он готов сыграть в субботнем класико.

Отмечается, что участие в матче Роберта Левандовского и Френки де Йонга по-прежнему под вопросом.

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38 комментариев

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TAGAY
может они и вернутся, вопрос в том, какой они физической форме? почти все травмированные отсутствуют больше месяца.. уж точно не в должных игровых кондициях они. к счастью, остальные игроки основы сейчас в хорошей форме, особенно Гави,Феликс,Гюндо и Араухо. надеюсь на победу Барсы, но думаю игра будет на равных, а выиграет тот кто забьет первым.
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Ansu Fati
У Барсы вернулся Рафинья, у Реала Мансано, классико обещает быть интересным))
+28
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данислам дадыбаев
Ответ Greg Jackson
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Фермин,Гави ,Гиу ,Ямаль, Балде, Педри , Анхель Алоркан , Иняки Пенья , Ферран , Араухо , Кунде , Френки .
+19
-2
+17
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Adrenaline Z
Хорошие выходные нас ждут в общем!
+14
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прощай Роналду
Говорят на ВАРе будут сидеть Перес с Чакыром)))
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Sòlo una Victoria
отлично 👍. Плюс юные игроки Барселоны скорее всего победят Реал
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Илья Гапеев
Это просто прекрасно если еще и в основе выйдет будет круто 🔥🔥
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rej1sta
Ответ f0rmoceft
За 10 лет Мансано в ЛаЛиге всего 2 раза назначали на классико, этот третий. Но ты продолжай ныть...
Он Реал не только в классико судит, знаешь об этом?)
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Sòlo una Victoria
Ответ Greg Jackson
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больше половины не играют
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фан Барсы
Если ещё Де Йонг вернётся будет просто пушка
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FOOTBALL Live
Давайте Давайте ребята, подтягивайтесь
+9
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Игровой Канал Артёма
Отличные новости!
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Sadullo
Тра..ним реала
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Фёдор Кузнецов
Ответ данислам дадыбаев
Фермин,Гави ,Гиу ,Ямаль, Балде, Педри , Анхель Алоркан , Иняки Пенья , Ферран , Араухо , Кунде , Френки .
Алькоран не сыграет, Пенье и Араухо 24,Кюнже 25,Феррану 23,Де Йонгу 26 уже как то не юные
+2
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Роман Смолин
Ответ mgarnet13
Ты настолько не веришь в Барсу?
а если ты не веришь в Барсу зачем ты тогда здесь?
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sports!
Камавинга: бааляя, опять выходить придется на лз.
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Green grass
Ответ данислам дадыбаев
Фермин,Гави ,Гиу ,Ямаль, Балде, Педри , Анхель Алоркан , Иняки Пенья , Ферран , Араухо , Кунде , Френки .
А 25-летних и ноунеймов для чего перечислил?
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данислам дадыбаев
Ответ Greg Jackson
Ты хотя бы знаешь определение слова юность? Какие юноши из Френки и других.
плохо знаю русский язык
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данислам дадыбаев
Ответ Фёдор Кузнецов
Алькоран не сыграет, Пенье и Араухо 24,Кюнже 25,Феррану 23,Де Йонгу 26 уже как то не юные
Молодые игроки
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Den
Рафинья не особо то поможет, очередной бегунок типа Адама Траоре, КПД очень низкий, от Ямала больше пользы, хоть и мало опыта
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Шахзод Фаёзов
а что насчёт остальных травмированных
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ljolik888
Рад возвращению Рафиньи . Опыт пригодиться в игре с Реалом !
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прощай Роналду
Не надо после травмы сразу выходить против Реала, прошлое ничему не учит
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Да Нет
у реала начинается тряска,.)
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& Co1366
Дела пошли на лад!
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