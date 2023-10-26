Миодраг Божович: «Народ Черногории любит Россию, даже если кто-то из политиков выступает против»

Миодраг Божович рассказал, что люди в Черногории любят Россию.

– Как в Черногории сейчас относятся к русским?

– Нормально. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди – и в России, и в Черногории.

Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России.

– Недавно УЕФА допустил до соревнований юношеские сборные России.

– Они все равно снова запретили.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов потом сказал, что эта информация является вбросом, мол, сейчас прорабатываются технические моменты для этого допуска.

– Я думаю, что такие позитивные шаги еще будут. Отстранить Россию от Европы невозможно, потому что она там находится.

– Но есть неприятный момент – нейтральный статус россиян.

– Ехать надо в любом случае. Даже если гимна нет, все знают, что эти футболисты представляют Россию. В итоге российский футбол все равно вернется в Европу. Вопрос времени.

– Когда это произойдет?

– Когда закончится спецоперация. С нами, югославами, тоже так было. Война закончилась, и через какое-то время нам позволили соревноваться, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир .

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