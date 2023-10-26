Миодраг Божович: «Народ Черногории любит Россию, даже если кто-то из политиков выступает против»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА высшая лига Черногория Миодраг Божович Политика Р-Спорт Футбол

Миодраг Божович рассказал, что люди в Черногории любят Россию.

– Как в Черногории сейчас относятся к русским?

– Нормально. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди – и в России, и в Черногории.

Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России.

– Недавно УЕФА допустил до соревнований юношеские сборные России.

– Они все равно снова запретили.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов потом сказал, что эта информация является вбросом, мол, сейчас прорабатываются технические моменты для этого допуска.

– Я думаю, что такие позитивные шаги еще будут. Отстранить Россию от Европы невозможно, потому что она там находится.

– Но есть неприятный момент – нейтральный статус россиян.

– Ехать надо в любом случае. Даже если гимна нет, все знают, что эти футболисты представляют Россию. В итоге российский футбол все равно вернется в Европу. Вопрос времени.

– Когда это произойдет?

– Когда закончится спецоперация. С нами, югославами, тоже так было. Война закончилась, и через какое-то время нам позволили соревноваться, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир РПЛ.

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21 комментарий

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Arthurino
Ответ Мирзоанис Якубов
Комментарий удален модератором
Для начала ждем, когда великодушная Россия протянет руку своим гражданам, а потом пусть и другим протягивает и за других решает, что им нужны помощь и спасение
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LaffyTaffy
Черногорцы, как и турки любят Россию только за большое количество туристов, подряды на строительство крупных обьектов и русских девушек)
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JENNINGS
Ответ Мирзоанис Якубов
Комментарий удален модератором
Почему это россияне не могут въехать в Европу?
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ApXuMaHqPuT
Ага, так сильно любят Россию, что аж в НАТО вступили😀
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Michael Scott
Ответ Тухель
Так вступают не люди, а политики. Русские в большинстве своём не хотят воевать, а политики хотят чтобы за них воевали и так в большинстве стран. Людям чаще всего наплевать из какой ты страны, если ведешь себя нормально. А нацизм появляется, когда человек словам политиков начинает верить и думает не своей головой.
А политики к людям никакого отношения не имеют?

Они с Марса прилетели? Они сами – не из этих же людей?
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atomio
А если бы еще тот неудавшийся переворот получился… - подытожил Божович ))😅
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Бронислав Каминский
Ответ Мирзоанис Якубов
Комментарий удален модератором
"простой народ, который теперь не может въехать в Европу или США"
Да уж,наша соседка тетя Люся,с пенсий 18к,теперь не может в США въехать,вот беда то.Она просто каждое лето в Нью-Йорк летала на отдых на свою заслуженную пенсию
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Петроград
Ответ Бронислав Каминский
"простой народ, который теперь не может въехать в Европу или США" Да уж,наша соседка тетя Люся,с пенсий 18к,теперь не может в США въехать,вот беда то.Она просто каждое лето в Нью-Йорк летала на отдых на свою заслуженную пенсию
Не знаю, кто летал в НЙ на отдых, но половина Петебурга вполне себе каталась на денёк в Финляндию за 1,5к рублей.
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Мирзоанис Якубов
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Diyas
Телик посмотришь, везде народы любят Россию, но при этом вводят санкции, поставляют оружие ихние правители.
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Maturmalai
Война закончилась, они, югославы, выдали своего президента гаагскому суду, и через какое-то время им позволили соревноваться.
Простая, очевидная и, главное, уже проверенная на практике дорожная карта для россиян от Миодрага Божовича.
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Max Sinulin
От словосточетания "(какая-то страна) любит Россию" хочется блевать. А Алжир Черногория любит? Или там Японию? Кого черногорцы любят сильнее - Японию или Россию?
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ymuller
Ответ Michael Scott
А политики к людям никакого отношения не имеют? Они с Марса прилетели? Они сами – не из этих же людей?
из этих, но попадая в политику они во внешней политике не могут обладать субъектностью, что сказывается на ряде принимаемых решений, а обычным людям хорошо относится к другим обычным людям никто не запрещает
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FilinMD
Ответ ApXuMaHqPuT
Ага, так сильно любят Россию, что аж в НАТО вступили😀
Ну, народ протестовал достаточно долго, правительство людей не спросило, к слову)
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Сибирский литовец
Ответ Adrenaline Z
Если бы не ставленики сша в европе, почти вся Европа бы дружили бы с Россией, к этому по любому все идёт.
тогда уж надо говорить не про ставленников, а про колонию. Решения принимает не Европа, она их просто выполняет)
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FilinMD
Ответ Maturmalai
Война закончилась, они, югославы, выдали своего президента гаагскому суду, и через какое-то время им позволили соревноваться. Простая, очевидная и, главное, уже проверенная на практике дорожная карта для россиян от Миодрага Божовича.
Ага, а дальше много маленьких независимых государств с протекторатом в виде США для защиты демократии, репарации, и так далее

Единственное место, где это можно увидеть - во снах Ходорковского и Каспарова с Макфолом
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