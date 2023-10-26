Миодраг Божович: «Народ Черногории любит Россию, даже если кто-то из политиков выступает против»
Миодраг Божович рассказал, что люди в Черногории любят Россию.
– Как в Черногории сейчас относятся к русским?
– Нормально. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди – и в России, и в Черногории.
Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России.
– Недавно УЕФА допустил до соревнований юношеские сборные России.
– Они все равно снова запретили.
– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов потом сказал, что эта информация является вбросом, мол, сейчас прорабатываются технические моменты для этого допуска.
– Я думаю, что такие позитивные шаги еще будут. Отстранить Россию от Европы невозможно, потому что она там находится.
– Но есть неприятный момент – нейтральный статус россиян.
– Ехать надо в любом случае. Даже если гимна нет, все знают, что эти футболисты представляют Россию. В итоге российский футбол все равно вернется в Европу. Вопрос времени.
– Когда это произойдет?
– Когда закончится спецоперация. С нами, югославами, тоже так было. Война закончилась, и через какое-то время нам позволили соревноваться, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир РПЛ.
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Они с Марса прилетели? Они сами – не из этих же людей?
Да уж,наша соседка тетя Люся,с пенсий 18к,теперь не может в США въехать,вот беда то.Она просто каждое лето в Нью-Йорк летала на отдых на свою заслуженную пенсию
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Единственное место, где это можно увидеть - во снах Ходорковского и Каспарова с Макфолом